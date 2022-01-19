«Иногда не понимаю, почему меня поддерживают фанаты». Вернер удивлён, но английские болельщики из иного теста

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19 января 2022, 18:20

Тимо не сдаётся.

Рефлексия из кризиса

Не на фоне очередного обидного промаха, а просто от души из уст Вернера вышло признание:

Иногда даже я не понимаю, почему они [болельщики] так активно меня поддерживают, потому что нападающий должен забивать много голов, а я иногда промахиваюсь. Я должен честно это признать. Очень здорово играть перед болельщиками «Челси», когда они поддерживают тебя так, как они поддерживали меня, ты становишься сильнее и не сдаешься, если у тебя что-то не получается, или просто трудные времена.

И если прошлый сезон можно было назвать для Тимо скомканным, но не провальным, то нынешний складывается, мягко говоря, так себе. Абрамович, заверенный мнением Грановской и других советников, выложил за трансфер немца в 2020 году 53 млн евро. Вряд ли от него сразу же ждали голевой феерии, которую он выдавал в составе «РБ Лейпциг» — 34 гола и 13 ассистов в 45 матчах во всех турнирах в сезоне-2019/20. Банальные разговоры про время на адаптацию и разницу в уровне Бундеслиги и АПЛ всем понятны, спорить с этим трудно.

Дебютный сезон Тимо в «Челси» вышел на цифры таким — 12 голов и 15 ассистов в 52 матчах во всех турнирах. Да, в результативности потерял, от центрального форварда ждут другой статистики, но провальными выступления Вернера назвать язык не повернется.

Но это сухие цифры. Болельщики лондонского клуба, да и в целом поклонники футбола запомнили другое — обидные промахи из стопроцентных позиций, повлекшие за собой порой обиднейшие мемы. На Вернера свалился шквал низкопробного троллинга и критики, подсесть психологически от такого очень легко. Причем в текущем сезоне, который складывается для Тимо еще хуже (1 гол в 11 матчах АПЛ на 19 января), такие моменты снова проскакивали, даже в играх за сборную Германии. Порой не выдерживал и наставник Томас Тухель, бегло объясняя Вернеру простейшие игровые моменты при позиционных ошибках прямо во время игры, а порой и говорил об ошибках публично, но, конечно, с долей мотивации:

Тимо не реализовал верный момент в игре с «Вест Хэмом», а теперь упустил хороший шанс в матче с «Реалом». Вернер сейчас очень зол и огорчен. Но он настоящий профессионал, который неустанно работает.

Фанаты любят за другое

И тут как раз и вступает в силу главный фактор, из-за которого легче становится всем, а главное самому Вернеру. Из российской реальности взглянуть на это проблематично, но английские болельщики болеют иначе. Вспомним слова некоторых российских тренеров и игроков, сетующих на то, что в России футбол воспринимают как войну, работу только на результат. И любая ошибка игрока на поле может припомниться ему от собственных фанатов. И это поворотный момент. До времен тотальной доступности интернета этого не было заметно, но сейчас, когда у каждого школьника в руках современный гаджет, мнения юных и не очень троллей и провокаторов скатываются в один огромный валун, сносящий головы общественности и влияющий на общее настроение всех причастных. Именно отсюда на Вернера и свалилось, но не из адекватного пространства, которое составляют живые люди, заполняющие стадионы с синими шарфами и флагами. Английские фанаты давно не бьются до полуживого состояния на улицах, особенно поклонники «Челси», считавшиеся одними из самых жестоких в 90-х и начале нулевых. Но их страсть и самоотдача никуда не делась, и если они видят такое же отношение от игрока своей команды, то на его статистику они с пониманием закроют глаза. Британским болельщикам плевать на твои цифры, если ты выкладываешься на 100 процентов.

И к Вернеру претензий в этом плане быть не может. Причем он не просто пахарь, оставляющий себя на поле. Нельзя отрицать ту пользу, которую Тимо приносит команде — высокая скорость, которой он с умом пользуется, постоянное стягивание внимания на себя, прекрасное умение открываться и забегать за спины защитникам, Вернер заставляет их ошибаться. Да, ему нужно чуть ли не 5 или 6 моментов для гола, но в прошлом сезоне он компенсировал это ассистами. Смена тренеров так же влияет, подходы Лэмпарда и Тухеля различаются кардинально, при Томасе приходится играть изощреннее, вольностей меньше, а это еще время для адаптации к новой мысли в атаке.

Время покажет

Конечно, оправдывать все подряд и перекрывать минусы плюсами не получится. Критика, пускай и грязная, такой же помощник и мотиватор, как и конструктивная, пуская и со своими нюансами, подойдет не для каждого типа личности — кого-то подстегнет, кого-то ослабит. Даже если у Вернера не получится вернуться на бомбардирскую волну, а «Челси» не устроят его нынешние плюсы на фоне чемпионских амбиций, что абсолютно логично, претензий к этому парню быть не может. С такой самокритикой, простотой и отношением к делу он найдет себя, пускай и в другом клубе. Вся его проблема, судя по всему, в первую очередь выходит из ментальности, сложному и медленному приспособлению, но при такой поддержке фанатов воспрять духом и словить кураж Тимо по силам. Клуб тоже, судя по слухам, готов ждать.

Тухель жесток в решениях, но не упрям и прямолинеен. Он дает Вернеру шансы, конечно, они не безграничны. В этом сезоне Тимо уже пропустил 10 матчей из-за растяжения и коронавируса, но вторая половина сезона у него есть, она, скорее всего, и станет определяющей.