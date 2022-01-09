Похоже, переход Роналду в МЮ стал ошибкой. Португалец не хочет играть в Лиге Конференций

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09 января 2022, 21:30

У Гвардиолы мог показать больше.

В МЮ форварда пригласил не тренер

Сульшера убедили Фергюсон, Эвра и Фердинанд. Мол, нельзя великому «Манчестер Юнайтед» отдавать легенду соседям и врагам. Но они мыслили категориями прошлого. Жили временами, когда команда Фергюсона постоянно побеждала в АПЛ . Сейчас все иначе, и норвежец в итоге со слезами на глазах покинул Манчестер, ведь не справился, в том числе, с задачей интегрировать Роналду в схемы и одновременно поставить чемпионский футбол. Когда игрока такого масштаба зовет не тренер, не спортивный директор, даже не Вудворд, который раньше не раз отказывался от идеи вернуть Роналду, а люди извне, пускай и легенды, всегда есть риск, что не заиграет. Особенно если по ходу сезона сменили тренера, а качество футбола и результаты огорчают.

Роналду точно не играет на все деньги

Предполагали, что ностальгия сыграет роль, а опыт и класс португальца пригодятся. Не ждали, что МЮ окажется в таком полуразрушенном спортивном состоянии, что не вытащит пользу от сотрудничества с самим Роналду. Казалось, что на уровне АПЛ такой футболист покажет себя с лучшей стороны, пускай даже будет брать паузы, как каждый ветеран его возрастной категории, вроде Ибрагимовича. Но дело не в травмах, как у шведа. Роналду готов играть, но не работает как футболист, которому предложили 480 тысяч фунтов в неделю без учета бонусов. Как и второй по зарплате в АПЛ – Лукаку (450 тысяч), Криштиану не радует на поле. Все правильно оценил бывший вингер «Астон Виллы» Агбонлахор:

В команде с приходом Роналду появилось напряжение. Криштиану забивает, но это голы, которые осилят Гринвуд и Рэфшорд. Я бы отпустил португальца летом, пусть молодежь играет вместе.

Можно поспорить с выводом, что Санчо и компания справятся лучше, но против фактов не попрешь. Роналду не сыгрался с Фернандешем и Кавани. Ему не подходит «4-2-2-2» и высокий прессинг Рангника. На острие работает слишком эгоистично, явно потерял в скорости и не может больше ставить на дриблинг. В результате был героем отдельных матчей, но МЮ на седьмом месте, а не на первом. В будущем возвращение Роналду может попасть в список худших трансферов МЮ в 21-м веке.

В Криштиану еще больше «Голливуда»

Заметили, что Роналду больше не смеется так заливисто, как в юности? Нормально для взрослого мужчины, но если Криштиану всегда будет грустным, то это уже сигнал для всех. Тут как с жутковатыми семейными фотографиями. Ото всех этих постановочных снимков веет сюжетом фильма «Прочь». Там темнокожий парень едет знакомиться с родителями своей светлокожей девушки. А потом начинается фильм ужасов. Этим жанром веет от всего, чем делятся звезды, которые обожают ретушировать семейные фото. Не удивимся, если Роналду находится так высоко в облаках обожания себя самого и настолько сильно закутан в лесть, что с ним стало сложно работать в футболе. Всегда был капризным, но сейчас это миллиардер, который винит МЮ и состав с Магуайром и компанией в том, что он проигрывает и проигрывает.

Великий клуб бездарно организован

Это общая неудача, МЮ плохо организовали в спортивном плане. У команды затяжной кризис результатов и идентичности. Доверяли тренеру, которого никогда не пригласят тренировать «Реал» или «Барселону». Также Сульшера не рассматривают «Ювентус» или «Бавария». Ему упрямо предлагали верить, невзирая на серии знаковых поражений, но лишь ради прикрытия собственных просчетов. Вудворд хорошо искал «козлов отпущения», а теперь сам Эд уходит. Зато остается непонятный состав, а вишенка на торте – решение пригласить тренером и фактически главным управленцем человека, который ни разу в жизни не становился чемпионом в топ-5. Причем Рангник сам выберет нового тренера и других футболистов, кризис может затянуться.

Гордость помешает остаться надолго

Роналду – командный игрок, но ровно до момента, когда ему дают свободу и право быть главным хотя бы формально. В противном случае тренироваться будет для себя, голы собирать не для команды. Такие периоды были в «Реале», пока того же Бенитеса не убрали. Такие периоды постоянно были в Турине, ведь тренеры «Ювентуса» ему не нравились, а тактика команды не всегда подходила. Сейчас «4-2-2-2» Рангника смешит фанатов английского футбола. И если чудесным образом дела не наладятся, то Роналду не задержится в Манчестере. Футболист и так жалеет, что не стал частью футбольного танка Гвардиолы.

Всегда надо понимать, что есть публичное лицемерие, а есть реальные переживания. Криштиану скоро тридцать семь лет. У него не так много времени, чтобы улучшить голевой рекорд в Лиге чемпионов. Точно нет времени ждать, пока Рангник правильно выберет тренера. Наконец, конфликт с немцем не исключен. И кого выберут Глейзеры, наставника или футболиста? Понятно, что слух о переходе Бруну Фернандеша в «Барселону» похож на первоапрельскую шутку, но вот в раскол в МЮ верим охотно.

Футболисты вряд ли приняли Рангника. Молодые «гуглили», кто это, ведь приехал не Зидан и даже не Почеттино, которого все в АПЛ знают. Игроки МЮ – супервезды без свежих трофеев для «дьяволов», но с претензией ко всему миру. Возможно, им не нравятся тренировки Ральфа, а помощники из МЛС не понимают, как работать в клубах такого уровня. Роналду легко может возглавить переворот, который в итоге сожрет организатора. В конце концов, вряд ли все в команде довольны, что Криштиану на фоне не самой лучше игры получал капитанскую повязку и его невозможно убрать на скамейку.

Информация о низком боевом духе подтверждается добрым десятком источников, ведь футболисты в Англии дружат с репортерами, а жаловаться спортсмены обожают. Если правдива информация, что Рангник отчитал звезд перед всей командой, то Криштиану в таком коллективе не останется. Проблема лишь, что ему некуда идти, учитывая зарплату. Разве что уехать в США , но это крест на обновлении голевого рекорда в ЛЧ . МЮ еще может зацепиться за четвертое место в таблице, да и в ЛЧ повторная жеребьевка подарила в соперники «Атлетико» — одного из любимых оппонентов Роналду.

Но пока «Манчестер Юнайдет» не хватает концентрации на футболе. Проблемы при Сульшере обожали перекрывать удачными сериями, а сейчас не могут обыграть «Ньюкасл», с которым справляются клубы из третьей лиги. Каждый раз, когда Роналду попадает на матч «Манчестер Сити» по ТВ, то понимает разницу между клубом, куда шел, и командой, куда вернулся. Не исключен даже бунт недовольных игроков, особенно если Рангник уронит команду еще ниже.