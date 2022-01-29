Сенегал – Экваториальная Гвинея. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Африканских Наций Сенегал – Экваториальная Гвинея, который состоится 30 января 2022 года

Сенегал

Команда Сенегала еще не проигрывала на этом турнире и уже добралась до серьезной стадии, а именно четвертьфинала. Коллектив с пятью очками смог выиграть свою группу и уверено провести 1/8 финала КАН. Предстоящий матч с Экваториальной Гвинеи обещает быть сложным, но при должной концентрации и доли везения, футболистам Сенегала по силам достигнуть полуфинала турнира.

25 января Сенегал обыграл Кабо-Верде (2:0), а 18 января коллектив разошелся миром с «Малави» (0:0).

Экваториальная Гвинея

От этого коллектива немногие ожидали такого успеха, однако Экваториальная Гвинея показала всему миру, что могут быть боеспособным коллективом, который смог достигнуть 1/4 Кубка Африканский Наций. Команда играет в закрытый футбол и отдает предпочтение оборонительной игре и вряд ли отступит от своих принципов в историческом для себя матче с командой Сенегала, которая находится в хороших физических кондициях.

26 января Экваториальная Гвинея только в серии пенальти обыграла сборную Мали (1:0), а 20 числа коллектив минимально обыграл Сьерра-Леоне (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Сенегал – 1.6

Ничья – 3.4

Победит Экваториальная Гвинея – 7.4

Статистика

Шесть последних матчей Сенегала завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Экваториальная Гвинея проиграла только два матча из десяти последних

Сенегал выиграл два последних матча у Экваториальной Гвинеи

Сенегал не знает поражений уже десять поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу Сенегала, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда Экваториальной Гвинеи уже достигла своем максимума и пройти дальше будет очень сложно. Предполагаем, что сборная Сенегала сможет одолеть своего соперника в один-два мяча и пройти в полуфинал турнира.