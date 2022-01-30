«Ибица» – «Сарагоса». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Ибица» – «Сарагоса», который состоится 31 января 2022 года

«Ибица»

Команда только в этом сезоне смогла выйти в Сегунду, но уже зарекомендовала себя как крепкого середняка и уступила только в одном матче из пяти последних туров. «Ибица» заслуженно занимает 10 место в турнирной таблице и набрал 36 очков, что на четыре балла меньше, чем у шестого места, которое дает путевку в стыковые матчи. Клуб имеет неплохую для себя статистику забитых и пропущенных мячей (32:26) и в нынешнем поединке постарается ее как минимум не ухудшить.

22 января «Ибица» крупно обыграла «Малагу» на выезде (5:0), а восьмого числа разгромила на своем поле «Алькоркон» (6:2).

«Сарагоса»

У «Сарагосы» совершенно противоположная ситуация, из которой требуется как можно быстрее искать выход. Команда не выигрывает в Сегунде уже несколько поединков подряд и с каждым туром опускается все ниже по турнирной таблице. Перед предстоящим поединком коллектив занимает 16 место с 28 очками и только на четыре балла опережает зону вылета, в которую скоро может попасть, если не улучшит результаты.

22 января «Сарагоса» сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0), а девятого января с тем же счетом разошлась миром с «Понферрадиной» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ибица» – 2.17

Ничья – 3

Победит «Сарагоса» – 4.07

Статистика

«Ибица» выиграла только три поединка из десяти последних на своем стадионе

«Сарагоса» не может забить на выезде уже три встречи подряд

В матче первого круга между командами была зафиксирована ничья (0:0)

«Ибица» не проигрывает уже четыре матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Ибицы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Команда находится в хорошей физической форме и на своем стадионе имеет все шансы справиться с кризисной «Сарагосой». Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу в этой встрече.