«Фиорентина» – «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» – «Лацио», который состоится 5 февраля 2022 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции потеряла свой главный актив и лучшего нападающего Душана Влаховича, который перешел в «Ювентус». Тем не менее, «Фиорентина» старается держаться ближе к группе лидеров и на данный момент занимает седьмую позицию, набрав 36 очков. Предстоящий матч с «Лацио» очень важен для «фиалок», ведь в случае победы, коллектив оторвется на три пункта от своего оппонента, а возможно и подняться на одну ступеньку в таблице.

23 января «Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), а 17 числа команда разгромила на своем поле «Дженоа» (6:0).

«Лацио»

Римский клуб не показывает стабильной игры, которую хотели бы видеть болельщики и в последних пяти турах набрал восемь очков. «Лацио» только по дополнительным показателям уступает «Фиорентине» в турнирной таблице и идет на восьмом месте. Чтобы вернуться в лидирующую группу, римлянам необходимы победы в следующих поединках. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (41:30).

22 января «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а 18 числа команда лишь в дополнительное время обыграла «Удинезе» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 2.39

Ничья – 3.59

Победит «Лацио» – 2.97

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Лацио» выиграл только четыре матча из последних десяти на выезде

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

«Фиорентина» выиграла только два домашних матча у «Лацио» из последних восьми

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.59. Матч обещает быть интересным и на данном этапе команды примерно равны. Предполагаем, что в этой встрече клубы обменяются голами, но не выявят победителя.