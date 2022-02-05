«Фиорентина» – «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» – «Лацио», который состоится 5 февраля 2022 года
«Фиорентина»
Команда из Флоренции потеряла свой главный актив и лучшего нападающего Душана Влаховича, который перешел в «Ювентус». Тем не менее, «Фиорентина» старается держаться ближе к группе лидеров и на данный момент занимает седьмую позицию, набрав 36 очков. Предстоящий матч с «Лацио» очень важен для «фиалок», ведь в случае победы, коллектив оторвется на три пункта от своего оппонента, а возможно и подняться на одну ступеньку в таблице.
23 января «Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), а 17 числа команда разгромила на своем поле «Дженоа» (6:0).
«Лацио»
Римский клуб не показывает стабильной игры, которую хотели бы видеть болельщики и в последних пяти турах набрал восемь очков. «Лацио» только по дополнительным показателям уступает «Фиорентине» в турнирной таблице и идет на восьмом месте. Чтобы вернуться в лидирующую группу, римлянам необходимы победы в следующих поединках. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (41:30).
22 января «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а 18 числа команда лишь в дополнительное время обыграла «Удинезе» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 2.39
- Ничья – 3.59
- Победит «Лацио» – 2.97
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
- «Лацио» выиграл только четыре матча из последних десяти на выезде
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей
- «Фиорентина» выиграла только два домашних матча у «Лацио» из последних восьми
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.59. Матч обещает быть интересным и на данном этапе команды примерно равны. Предполагаем, что в этой встрече клубы обменяются голами, но не выявят победителя.