«Бавария» планирует продать Томаса Мюллера. Кан спишет лучшего ассистента сезона

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вчера, 13:33

Томас подтвердил, что новый контракт пока не предлагали.

По действующему контракту остался лишь год

Мюллера спрашивают о новом контракте, ведь уже с января 2023-го он сможет вести переговоры с другими клубами, не интересуясь мнением боссов «Баварии». Но Кан и Салихамиджич, которые заменили старую гвардию, ушедшую на пенсию, не спешат выдавать 32-летнему нападающему новое соглашение на пару лет.

Немцы такие немцы. Они всегда циничные, прагматичные и жестокие. Причем сохраняют умение удивляться, когда их такими называют. Это как Томас и его шутки. Отдельные – смешные, другие не очень, но сам футболист всегда считает, что придумал нечто гениальное. Это как с ЛеванГОЛьски, очевидный каламбур повторял так, будто открыл Америку.

Но Мюллер прекрасно знает правила внутренней игры. Его пару лет едва не списали после непростого отрезка при Гвардиоле. Поэтому сам Томас ни секунды не сомневается, что ему могут не предложить новый контракт, который он заслужил. Более того, скорее всего, Кан планирует вышвырнуть форвард из «Баварии» летом этого года.

Причина циничная — чтобы не потерять деньги и не отпускать свободным агентом в 2023-м. В Мюнхене думают о выгоде, а выгоднее отдать Мюллера летом. Или нет? Тут важна позиция Нагельсманна, а он до конца сезона будет сидеть тихонько, ведь не хочет злить ни ветеранов клуба, с которыми ладит, ни боссов.

Томас отдал 16 голевых передач в Бундеслиге

Даже Александер-Арнольд, хотя у Трента прекрасная статистика – 10 голевых передач в 20 турах АПЛ , не опередил неистового Мюллера. Шестнадцать пасов к началу февраля позволяют Томасу помечтать о новом рекорде Бундеслиги по ассистам. Действующее достижение принадлежит именно форварду «Баварии», у него была 21 голевая передача два года назад. А в прошлый раз забил 11 мячей и сделал 18 ассистов.

Но зачем «Баварии» отпускать настолько продуктивного футболиста? Ответ может быть многоуровневым. Мюллеру осенью исполнится 33 года, а для футболиста это уже возраст. Нагельсманн не стал ломать то, что работало у Флика, но у Юлиана много тренерских идей. Ему надо одновременно готовиться к неизбежной потере Левандовски – Роберту тоже немало лет, и одновременно думать о качестве оборонной линии.

Мюллер входит с Гнабри и Сане в тройку атакующих хавбеков, но Киммих и Горецка не успевают подчищать против сильных соперников, отсюда голы в ворота Нойера. Все держится на классе исполнителей – Дэвис круто атакует, Упамекано вписался в команду, что позволяет попрощаться с Зюле. Но Мюллер одновременно важный и уникальный игрок – примерно как Ди Мария в ПСЖ , и тот, кем могут пожертвовать в надежде плавно перейти от одного поколения к другому.

Класс чемпиона мира не обсуждается, у Мюллера невероятное количество голевых действий. Он понимает Левандовски без слов и даже без лишних секунд на размышления. Томас играет так, что его почти невозможно прочитать – один из самых сложных футболистов для защитников, поскольку сочетает неряшливость с невероятным уровнем мастерства. С другой стороны, именно эти характеристики сделали немца опасным новичком для клубов АПЛ , которые не решились выкупить его контракт.

Возможно, семья Мюллеров засиделась в Мюнхене

Есть клубы, где игроков награждают не по заслугам. А есть компании, где ключевых сотрудников не ценят. «Зенит» вот не считает, что Ракицкий заслужил повторение действующего контракта, поскольку ветеран. Да и Мюллер получит от «Баварии» худшее предложение, чем от «Ньюкасла». Условия будут не такими классными, как сейчас. Уважения в этом нет, но «Бавария» — бизнес-проект, а не игрушка шейхов или миллиардеров из других областей.

За прошлый год официальные магазины немецкого чемпиона продали 3.2 миллиона футболок, и это лучший результат в Европе. Вторым пришел «Реал» с тремя миллионами, а дальше МЮ с почти двумя. Они популярные, финансово мощные, без долгов и без сантиментов. Вряд ли черствость «Баварии» может вызывать понимание, но ничто человечное им не чуждо. Того же Герда Мюллера лечили от алкоголизма и не бросили на смертном одре.

Томас Мюллер в куда лучшем положении, ему и Нойеру могут предложить контракты до 2023 года, и тогда все его размытые ответы в интервью – часть прелюдии накануне подписания нового соглашения. Каждая сторона выбивает себе хорошие условия, ведь Кан и Салихамиджич сами играли в эру, когда 15 млн евро никому в «Баварии» не платили. Они чисто психологически настроены на то, чтобы драться за каждый миллион, который нужно отдать Роберту, Мануэлю или Томасу.

Но ведь эта тройка – легенды футбола. И ближе всех к уходу именно Мюллер. Также на решение о переезде может повлиять его жена. Лиза Мюллер сменила фамилию тринадцать лет назад, и за это время нетактичные немцы постоянно спрашивают у самого Томаса, где дети? Странный вопрос от незнакомцев, но логичные размышления, когда молодой семье идет второй десяток. Мюллер отшучивался, что он постоянно практикуется в делании детей, но сознательно отказываются от ребенка, пока Томас вечно в разъездах.

Время идет, позиция жены может измениться, поэтому Кан и Салихамиджич могут узнать от самого Томаса, что он принял решение перебраться в Англию, поскольку жена ищет приключений и новых знакомств. А если заведут маленьких Мюллеров, то наоборот может остаться в Мюнхене. Многие, оценивая трансферы, часто забывают о личном факторе. Тут как с формой игроков. Когда у Нойера разладился брак, его форма резко скатилась вниз, а нашел музу почти вдвое моложе – вернулся на привычный уровень.