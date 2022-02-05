Президент «Аданы Демирспор»: «Мы хотели подписать Деле Алли»

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санджак рассказал, что турецкий клуб в январе хотел подписать бывшего полузащитника «Тоттенхэма» , который перебрался в «Эвертон».

Мы собирались подписать контракт с Деле Алли. Мы договорились с «Тоттенхэмом». Он должен был отправиться к нам на правах аренды. Даже его старший брат приехал в Турцию. Переход был почти завершен. Но затем новым главным тренером «Эвертона» стал Фрэнк Лэмпард, и переход не состоялся.