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Президент «Аданы Демирспор»: «Мы хотели подписать Деле Алли»

сегодня, 11:45

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санджак рассказал, что турецкий клуб в январе хотел подписать бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, который перебрался в «Эвертон».

Мы собирались подписать контракт с Деле Алли. Мы договорились с «Тоттенхэмом». Он должен был отправиться к нам на правах аренды. Даже его старший брат приехал в Турцию. Переход был почти завершен. Но затем новым главным тренером «Эвертона» стал Фрэнк Лэмпард, и переход не состоялся.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 14:06
Наверное плохо хотели
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:33
Деле Алли сделал правильный выбор.
Считавшийся очень перспективным он хорошо начал выступать за Тоттенхэм и в 19 лет попал в сборную где сыграл 37 матчей. Но после травмы в 2019 году долго восстанавливался, а в феврале 2020 года попал скандал на расовой почве. Всё это добило Алли и результаты оставались желать лучшего. Переход в турецкий чемпионат не способствовал бы его карьера, а скорее всего он вообще пропал бы с радаров. А вот «Эвертон» совсем другое дело, тем более с тренером Фрэнком Лэмпардом. Есть возможность реанимировать карьеру.
1 984
1 984
сегодня в 12:06
Значит не судьба.
Борислaв
Борислaв
сегодня в 11:55
Ключевое слово "собирались"...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:53
Всё не так тренеру не понравился.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:46
И тут шо то пошло не так !!!)
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