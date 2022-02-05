Президент «Аданы Демирспор»: «Мы хотели подписать Деле Алли»

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санджак рассказал, что турецкий клуб в январе хотел подписать бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, который перебрался в «Эвертон».
Мы собирались подписать контракт с Деле Алли. Мы договорились с «Тоттенхэмом». Он должен был отправиться к нам на правах аренды. Даже его старший брат приехал в Турцию. Переход был почти завершен. Но затем новым главным тренером «Эвертона» стал Фрэнк Лэмпард, и переход не состоялся.
Считавшийся очень перспективным он хорошо начал выступать за Тоттенхэм и в 19 лет попал в сборную где сыграл 37 матчей. Но после травмы в 2019 году долго восстанавливался, а в феврале 2020 года попал скандал на расовой почве. Всё это добило Алли и результаты оставались желать лучшего. Переход в турецкий чемпионат не способствовал бы его карьера, а скорее всего он вообще пропал бы с радаров. А вот «Эвертон» совсем другое дело, тем более с тренером Фрэнком Лэмпардом. Есть возможность реанимировать карьеру.
Считавшийся очень перспективным он хорошо начал выступать за Тоттенхэм и в 19 лет попал в сборную где сыграл 37 матчей. Но после травмы в 2019 году долго восстанавливался, а в феврале 2020 года попал скандал на расовой почве. Всё это добило Алли и результаты оставались желать лучшего. Переход в турецкий чемпионат не способствовал бы его карьера, а скорее всего он вообще пропал бы с радаров. А вот «Эвертон» совсем другое дело, тем более с тренером Фрэнком Лэмпардом. Есть возможность реанимировать карьеру.