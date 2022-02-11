«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1644590914

вчера, 17:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон», который состоится 12 февраля 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» не могут наладить результаты и часто теряют очки, что не может радовать болельщиков и руководство. «Манчестер Юнайтед» идет только на шестом месте и набрал 39 очков, отставая от лидера уже на 21 балл. Предстоящий матч с середняком АПЛ требует от подопечных Рангника полной концентрации на протяжении всего поединка и хорошей реализации, которой в последнее время болельщики не видят.

8 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1), а четвертого числа уступил в серии пенальти кубка ФА «Мидлсбро» (1:2).

«Саутгемптон»

«Святые» неплохо проводят данный отрезок чемпионата и в последних пяти турах уступили лишь один раз. «Саутгемтон» идет на 10 месте и набрал 28 очков, однако претендовать на зону еврокубков будет очень сложно. В матче с не самым стабильным соперником, у гостей определенно будут шансы на взятие ворот, которые нужно будет завершить. Разница забитых пропущенных мячей команды в этом сезоне оставляет желать лучшего (29:36).

9 февраля «Саутгемптон» неожиданно обыграл на выезде «Тоттенхэм» (3:2), а в кубке ФА только в дополнительное время прошел «Ковентри Сити» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.609

Ничья – 4.39

Победит «Саутгемптон» – 5.69

Статистика

Оба коллектива проиграли по два матча из десяти последних во всех турнирах

Девять последних матчей «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из шести домашних поединков с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» не уходил с поля без забитого мяча в восьми из десяти выездных матчах

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.609. Команда имеет неплохую статистику личных встреч с «Саутгемптоном» и обязана вырвать победу, хотя матч обещает быть сложным. Прогнозируем успех хозяев с разницей в один или два мяча.