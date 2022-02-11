«Спартак» не проигрывает при Ваноли, но предпочитает ничьи. Известны схема, костяк и слабые места

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вчера, 21:27

Позади почти месяц подготовки.

«Спартак» завершает работу в Объединенных Арабских Эмиратах, где заметно обновленная команда под руководством впервые взявшегося за самостоятельную работу тренера Ваноли провела два сбора. Итальянец максимально закрыл команду от внешнего внимания, поэтому о зимней работе можем судить только по контрольным матчам и редким видеодневникам, которые выпускала пресс-служба. Впрочем, даже этого достаточно, чтобы ответить на главные вопросы.

Результаты контрольных матчей

28 января. «Спартак» — «Слован» — 2:2

2 февраля. «Спартак» — «Рига» — 1:1

5 февраля. «Спартак» — «Джохор Дарул Такзим» — 1:1

8 февраля. «Спартак» — «Урал» — 3:1

9 февраля. «Спартак» — «Лива» — 5:1

11 февраля. «Спартак» — «Пюник» — 1:1

- Сами по себе результаты контрольных встреч не несут в себе большой смысловой нагрузки, но для протокола фиксируем: 2 победы и 4 ничьих. Впрочем, матч против ФК «Лива» (третий дивизион ОАЭ ) стоит вынести за скобки, ведь игру добавили в график подготовки в последний момент, соперниками стали местные любители.

- Но само решение тренерского штаба провести дополнительный матч, чтобы все футболисты получили достаточно игрового времени, говорит о повадках Паоло Ваноли. Итальянец считает, что на более поздних этапах подготовки команда должна набирать форму через матчи.

- Разделю подготовку «Спартака» в ОАЭ на три условных этапа. Первый включает в себя 10 дней работы с серьезными физическими нагрузками, большим объемом беговой работы и занятиями в тренажерном зале.

- На втором этапе тренировочные занятия были скорректированы с учетом появления в графике контрольных встреч против «Слована», «Риги» и «Джохора» из Малайзии. Футболисты играли под нагрузками, составы были смешанными, Ваноли производил большое количество замен.

Завершили долгие и продуктивные сборы в Дубае ✅



Теперь на очереди мини-сбор в Турции и возобновление сезона 🔴⚪️ pic.twitter.com/DJjEGNeR9O — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 11, 2022

- В матче с «Уралом» условия приблизились к боевым. Игроки явно вышли на какое-то плато подготовки, Ваноли выпустил на поле предполагаемую основу и произвел всего четыре замены. Игра с «Ливой» прошла в закрытом режиме, а матч против «Пюника» получился менее показательным из-за удаления Промеса в первом тайме и отказа соперников играть 11 на 11. В итоге «Спартак» почти час вынужденно отрабатывал игру в меньшинстве и довольствовался ничьей 1:1.

Игровая схема и костяк команды

Ваноли на сборах отрабатывал две игровые модели, но они родственные: в обеих схемах по три центральных защитника, а отличаются они конфигурацией построений в атаке. В схеме 3-4-3 впереди играет большой центрфорвард (Соболев или Николсон) в окружении двух инсайдов. Если это 3-5-2, то в полузащите формируется треугольник, направленный одной вершиной к своим воротам. Иначе говоря, «шестерка» и две «восьмерки». В линии нападения в таком случае играют «большой-маленький»: Соболев/Николсон + Ларссон/Промес.

Например, против «Пюника» вышли играть 3-5-2 с тройкой полузащитников Мартинс-Умяров-Зобнин и дуэтом Соболева с Промесом в атаке. А против «Урала» изначально была схема 3-4-3: Умяров и Мартинс в глубже посаженной средней линии, Квинси левее в атаке, Ларссон правее, Соболев по центру. Переход от одной игровой модели к другой приводит к кадровому люфту, но на большинстве позиций у Ваноли уже есть «первые номера».

- Герой осенних матчей в Лиге Европы Селихов не собирается уступать отвоеванное потом, кровью и сэйвами место в воротах.

- Жиго и Джикия — железобетонная связка в центре обороны (по третьему есть вопросы), а продлившие контракты Мозес и Айртон продолжат играть на флангах. Хлусевич и Классен пока не готовы их вытеснить.

- Мартинс — игрок стартового состава, а Умяров, судя по контрольным матчам, котируется выше Зобнина. Во всяком случае, Наиль играл в обеих конфигурациях полузащиты, а Роман — только в схеме 3-5-2.

- Соболев пока выигрывает конкуренцию у Николсона, россиянин начинал в стартовом составе матчи против «Урала» и «Пюника». Промес в стартовом составе в силу своего лидерского статуса.

- Костяк команды сейчас выглядит следующим образом: Селихов, Литвинов/Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Айртон, Мартинс, Умяров, Зобнин/Ларссон, Промес, Соболев.

- Из зимних новичков на данный момент попадает в старт только Мартинс, остальные «под основой». Расширенная обойма пригодится Ваноли, но в сильнейшее сочетание пробился только парень из Люксембурга.

Особенности и уязвимости

- Остается проблемной позиция правого центрального защитника. Кофрие и на сборах привез пенальти, а в последних матчах рядом с Жиго и Джикией действовал Литвинов. Руслана пробовал в обороне еще Тедеско, а вот Витория использовал молодого футболиста в опорной зоне. Так или иначе, ни один из доступных вариантов на позицию центрбека на сегодняшний день не выглядит абсолютно надежным: Литвинов снова вынужден менять амплуа, и у него мало опыта, Кофрие не отличается игровой дисциплиной.

- Проблемой для «Спартака», как и в первой части сезона, может стать Квинси Промес. Это всегда сложно, когда столь статусной игрой находится в столь странном состоянии. На сборах голландец продолжил совершать необязательные потери и ошибаться в простых ситуациях, а в матче с «Пюником» отмахнулся от соперника и получил красную карточку. Все не так страшно, как изобразила «жертва», но неспортивное поведение налицо. «Спартаку» нужен сильный Промес, чтобы побеждать.

- Кристофер Мартинс понравился цепкостью, хорошим движением и быстрым принятием решений, но вопрос по опорнику остается открытым. Футболиста из Люксембурга анонсировали как хавбека-разрушителя, но он пока играет скорее «бокс-ту-бокс». В матче с «Пюником» опорником был Умяров, а Зобнин (левее) и Мартинс (правее) — двумя «восьмерками».

- Еще два проблемных футболиста — Бакаев и Ларссон. Зелимхан хорошо смотрелся в контрольных матчах, но не готов подписывать новый контракт на условиях, которые предлагает «Спартак». А Ларссон пока не вернулся к своей лучшей форме, которую демонстрировал в сезоне-2020/21 при Тедеско. Один должен играть в основе, но не показывает все, что умеет, а второй хочет и доказывает, но не факт, что задержится в команде. И ведь фактически претендуют на одну позицию — левого вингера/второго форварда. Каттани и Ваноли предстоит с этим разобраться.