«Бавария» пропустила четыре за тайм в лиге впервые за 47 лет. Оборона – головная боль Нагельсманна

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вчера, 18:02

Слабое звено в игре чемпионов.

Очевидна зависимость от Нойера

Точно знаете это чувство, когда смотришь футбол, и словно что-то незримое раздражает. Когда следишь за играми «Баварии» именно этого сезона, то странное назойливое чувство недовольства возникает, когда команда Нагельсманна оказывается без мяча. Неправильно играют в обороне, причем не банально бездарно, а природа отклонений сложнее. Тем интереснее разобраться.

Вчера «Бохум» набил четыре мяча в ворота Ульрайха. И первый пункт, который важно рассмотреть – зависимость от сэйвов Нойера. Рекордсмен лиги Мануэль пропускал пять голов от Немезиды «Баварии» — «Боруссии» М, но с ним на поле чемпионы реже рассыпаются. Понятно, что по воротам лидера Бундеслиги бьют реже всех – 77 попыток в створ, но невероятного отрыва от «Майнца» и «Вольфбурга» по этому показателю нет.

Странно отрицать проблемы, когда твоя защита с Нойером (потащил 44 удара из 63) играет на уровне середняков. Берлинский «Унион» по качеству моментов соперников рядом с командой Нагельсманна. Плохое соседство, если учесть огромную разницу во владении мячом. Соперники «Баварии» получают лишь 37 % игрового времени, но успешных атак хватает. Нойеру провели операцию на колене, без него будет сложнее.

Убивают персональные ошибки

Зюле летом станет игроком «Боруссии» Д, поэтому ему сложно убивать здоровье ради «Баварии». Все в таком клубе профессионалы, но от человеческой природы не убежать. Не будет парень, с которым не продлили контракт, играть на пределе. Также не стоит переоценивать уровень Люка Эрнандеса. Француз – классный футболист, но это не второй Тюрам по культуре работы с соперниками.

Люка может сыграть и слева, и в центре, обошелся «Баварии» в рекордные 80 млн евро. Но у него достаточно минусов и неприятных персональных ошибок. Хотя чемпионом по прямым «привозам» стал Упамекано. У Дайота всегда проскакивали «помутнения» в игре, хотя и Боатенг подобным славился. Но француз моложе, а в его возрасте и Давид Алаба в свой штрафной дарил мяч сопернику.

Получается, что «Бавария» в центре защиты ставит на парня, который подписал контракт с «Боруссией» Д – Зюле. Еще на молодого новичка, склонного к необоснованным ходам, как вчера против «Бохума» — Упамекано. И на нестарого француза, который в монолитной защите Симеоне казался самым рисковым — Фернандеса. Эксперименты Нагельсманна с тремя центральными не привели к успеху, ведь Гнабри в качестве правого латераля создает больше проблем, чем решает.

Горецке и Киммиху вдвоем тяжело

Понимаем, что «Бавария» вышла на матч против «Боруссии» М месяц назад без ряда ключевых игроков, поэтому проиграли 1:2. Но кубковый влет 5:0 – «заслуга» полностью основного состава. Три гола в первом тайме «скушали», когда все лучшие были на поле. «Боруссия» М пользовалась плохой игрой футболистов фаворита один в один – Дэвис, Упамекано и Эрнандес грубо ошибались.

Моменты создавались легко, поскольку «Боруссии» М не мешали доминировать в центре поля, готовить атаки. Горецка и Киммих банально не успевали, разрыв между линиями был таким, словно играл «Спартак», а уставшие лица хавбеков увидели еще в первом тайме. Нагельсманн снял с игры Упамекано и Дэвиса после четвертого пропущенного мяча, но лучше не стало.

Однотипные проблемы видим не только против неудобных «жеребцов». «Бавария» пропускала в четырех из пяти последних матчей. Первый гол «Лейпцига» — живая иллюстрация, как нельзя реагировать на контратаку соперника. Нкунку просто прошел к чужой штрафной, увидел Лаймера правее, никто их не остановил. Умница Мюллер нужен атаке и Левандовски, но схема «4-2-3-1» незащищенная, особенно если латерали – Павар и Дэвис, зевают у своих ворот.

Жертвуют обороной ради атаки

«И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой», Это строчка из песни Цоя, на которую ссылался Галицкий, когда говорил о «Краснодаре» и его методах. Но если у клуба РПЛ больше разговоров об атакующем футболе, чем правильной игры впереди – отсюда много безрезультатных набегов и новый тренер Фарке, то «Бавария» доктор нападения. По xG90 – среднему показателю за матч, «Бавария» является лучшей командой топ-5.

Левандовски – коллекционер голов, Мюллер понимает игру лучше многих, Гнабри, Коман и Сане прижились. Атаку «Баварии» нереально остановить. Но оборона – тихий ужас. Мюллер чесал шевелюру после матча, объясняя четыре пропущенных мяча за тайм от «Бохума». Но что тут объяснять, когда защищались лишь два полевых игрока? Упамекано привез пенальти, футболистам «Баварии» пробрасывали мяч в «домик», Ульрайх пропускал красивые удары.

С «Баварией» не соскучишься. Бывалые фанаты клуба скажут, что пришлось отбиваться также в финале Лиги чемпионов против ПСЖ , тогда сэйвы Нойера остановили Неймара и компанию. Но нельзя возводить проблему до уровня нормы, пускай это и популярная практика оправдания злодеяний. Плохая защита не преступление, а комедия, но когда у тебя футболисты такого уровня, то неграмотная работа в обороне – следствие невнимательности и высокомерия.

«Бавария» выходит уничтожить соперника по завету Пеле, потеряли к ним уважение. Перед спаррингом против сборной СССР Король якобы сказал: «Вы забьете сколько сможете, мы – сколько захотим». «Селесао» выиграли 3:0. Фразу вполне мог придумать советский переводчик, но «Баварии» она раньше касалась полностью. У немцев невероятная реализация и количество опасных атак – xG и голы в Бундеслиге равны, по 70 штук. Но это не значит, что вернутся во времена победы в ЛЧ .

Пропускают слишком часто, тактическая реакция на чужие атаки ужасная. В результате пришли к веселому поражению 4:2 от «Бохума». Возможно, Нагельсманн даже рад? Серьезнее отнесутся к «Зальцбургу» в Лиге чемпионов. Хотя не стоит обвинять лишь футболистов. То самое ощущение «неправильности», с которого начали разговор, корнями уходит в ошибки именно тренера. Нагельсманну всего 34 года, ему многому надо научиться.

Погром от «Бохума» случился, когда выставили пять атакующих игроков, а Мюллер формально закрывал опорную зону с Киммихом. Еще одной «шестерки» для баланса схемы не хватило, свежий дубль монстра Левандовски не спас. Впрочем, «Бавария» плохо защищалась против разных соперников. Тем интереснее, как тренер отреагирует после исторической оплеухи, ведь главная задача – аккуратно сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.