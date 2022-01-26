Дзюбы не будет в центре защиты, а Сергеев поменяет формат атаки. Секрет успеха «Зенита» — в экспериментах

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вчера, 15:30

Лидер РПЛ не останавливается в развитии.

Адамов вместо Ловрена в защите

22-летний Арсен Адамов – воспитанник «Ахмата», который раскрылся в «Урале», оказался в Санкт-Петербурге. Когда Семак включился в переговоры, то у Гисдоля не осталось шансов, хотя «Локомотив» вел Адамова дольше и готов был щедро заплатить. Пять миллионов евро, обещанные «Зенитом» — трансферный рекорд клуба из Екатеринбурга, а северянам дарят еще одну опцию в защите.

Ракицкий, который пока не подписал новый контракт, и Ловрен – еще один ветеран, не смогут годами страховать атакующий состав с бразильцами. Адамов может выйти в основе в схеме с тремя центральными, ведь и Чистяков хорошо подчищает за именитыми напарниками. Дмитрий не тот, с кем обыгрываешь «Ювентус» и «Челси», но в РПЛ справлялся.

А вот Барриосу не нравилось в центре защиты, так что появление Адамова – верный шаг. Дефицит есть, увидели Дзюбу в центре защиты. Забавляет столь активное обсуждение очередной смены амплуа форварда-столба, который ушел вниз по схеме, чтобы играть пару лет в паре с Азмуном. Нравится вам или нет, но Дзюба – знаменитость, поэтому любое событие в его жизни вызывает реакцию.

И хорошо, что на этот раз увидели быстрое реагирование со стороны менеджеров. Против «Бетиса» Дзюба не нужен в центре защиты, Артема любой сильный форвард распакует, ведь игре в обороне надо учиться годами. Пусть лучше Адамов набивает шишки. Тем более, правша и может играть с Ракицким в схеме «4-2-3-1». Похоже, Нурали Алип не останется в «Зените», хотя проходит сборы, а вот Арсену поверили.

Персональная опека для Вендела

Аналитики российских клубов получили целую зиму для анализа, поэтому даже самые непонятливые отнесли тренерам отчеты, где нейтрализация Вендела – задача со звездочкой. «Зенит» при не самой качественной игре уверенно прошел осеннюю часть сезона в РПЛ , поскольку у него был незаметный герой без плаща. Зато без бразильца игру надо менять, и как это сделать – загадка.

Оздоев не в той форме, что раньше. У Кузяева множество обличий, но Далер не всегда правильно играет в глубине рядом с Барриосом. Ему не подходит роль именно Вендела. Бразилец выбыл в середине декабря, пропустит сборы и вряд ли успеет набрать форму к первому матчу против «Бетиса». А когда вернется, то должен увидеть решения Семака. Хавбек уже настолько ценен для команды, что заслужил защиту напарников.

Вокруг слишком много созидателей, но Клаудиньо может страховать Вендела на левом полуфланге – в отличие от Малкома, этот бразилец лучше понимает разрушительные задачи. Также принципиально, чтобы Сантос вернулся на пик формы. Раньше самого Дугласа использовали в опорной зоне. Но Вендел подходит лучше – выдает передачи с точностью 91.8%, а такой футбол всегда в «Зените» находил отклик.

Вспомните Витселя, который мог раздавать передачи с той же точностью. Вендел – еще одна трансферная находка, ведь в Санкт-Петербурге его переместили чуть глубже, чем использовали в Лиссабоне. В результате потеряли голевые передачи, зато бразилец не оставил вылазки вперед – забил 3 мяча в РПЛ и 1 в Лиге чемпионов, а его предпоследние пасы в атаках с ударами часто меняют игру. Плохо, что травмировался.

Место под солнцем для Сергеева

Уберут Азмуна и Дзюбу, поставят на Сергеева и Альберто? О бразильце упомянем чуть ниже, ведь остается риск, что не договорятся, или же подпишут соглашение о приезде новичка летом. Если будут перемены в лимите, то летом для подстраховки Семак попросит подписать еще одного иностранца, возможно, за большие деньги. А пока будет ротация в атаке, если Азмун остается, а Дзюба по-прежнему готов заводить команду.

Но судьба Сергеева тоже важна. Многие ведущие клубы научились пользоваться футболистами, которые добивались успеха в середняках. Возьмите Сутормина — дитя футбольного «Оренбурга». Фомин, хоть из краснодарской школы, засветился в «Уфе» и пошел на повышение. У ЦСКА не только Дивеев прошел ту же школу футбола. Джикия выступал за «Амкар», а Чистякова готовили в «Ростове». Ставка на Сергеева, отличаясь от выбора Бухарова и Заболотного, продолжает традицию игры на повышение.

Ивану важно стать своим в коллективе, который звездный и капризный, не как в Самаре. Также верно отмечают зависимость этого нападающего от доброжелательности наставника. Семак однозначно не злобный человек, но ради успеха Сергеева ему надо чуточку поменять игру «Зенита». Иван у Осинькина делал для Сарвели то, что Дзюба для Азмуна. И тут возникает конфликт, ведь в команде пока три форварда, а схема меняется. Сергей Богданович переходил от «4-4-2» к «4-3-3», и Сергеева наиграть и отдельно, и в паре с Дзюбой.

Бразильская диаспора во главе

Роль Дзюбы может остаться важной, ведь Артема не отпустили в «Рубин», а судьба чистит ему путь в основу. Во-первых, на коронованного вирусом Азмуна рассердились в клубе – убежал, как Ромео к Джульетте, подписывать контракт с «Байером». В дубль ссылать не будут, но и уход зимой могут сорвать, ведь есть «во-вторых». Во-вторых, «Интернасьонал» и агенты Юри Альберто услышали о сделке Сердара и изменили риторику на переговорах.

«Зенит» не спешит переплачивать за молодого игрока, который немножко по подходу напоминает Сергеева. Хотя если немцы заберут Азмуна зимой – а шанс такой остается, ведь Шику нужна подстраховка, то бразилец окажется в Санкт-Петербурге быстрее. А это увеличение бразильского контингента войск и окончательный переход к «играй красиво». Но кто будет разрушать? Вопрос редко поднимают соперники «Зенита» в РПЛ , но есть еврокубки, где клуб не последний по возможностям, хотя далеко не первый по результатам.

Семак набрал интересный состав. А смысл весной сведется к тому, насколько Кузяев, Ерохин, Сутормин, Чистяков, Круговой, Караваев и Сергеев сумеют дополнить атакующий бразильский вектор командной игрой. Ракицкого и Ловрена тоже смело можно называть игроками анархического толка. Но россиянам важно не оказаться в положении восточных славян начала девятнадцатого века, которые не идентифицировали свою национальность до «весны народов», а на вопрос о том, кто они, отвечали просто: «Холопы».

«Зениту» нужно свое лицо. Симбиоз между свежей свободой и гнетом четкой тактики. Коллектив старенький, а это в свете немало количества потерь накануне возобновления сезона – минус. Зато по количеству футболистов, которых можно представить в элитных лигах, команде Семака нет равных в РПЛ . Разве что у «Краснодара» такая основа, что заметную часть игроков – от Сафонова и Крыховяка до Кабелла и Классона, можно записать в графу «уровень топ-5».