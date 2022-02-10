Фарке: «Моя команда никогда не будет „парковать автобус“»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о стиле игры, который он прививает команде.

В футболе нет одного пути к успеху. Как нет и тренера, который добивается результата одним способом. Нужно быть гибким, но при этом сохранять стойкость и верность своим принципам. Нельзя менять абсолютно все после поражений, как и нельзя кричать, что все великолепно, после побед.

Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Конечно, я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто «паркуя автобус». Но моя команда никогда не будет так играть.

Я был нападающим и, что логично, любил атаковать. Но и после окончания игровой карьеры общался со многими тренерами, чьи взгляды на меня повлияли.

В АПЛ мой «Норвич» играл против сильнейших тренеров мира, которые тоже в какой-то степени на меня повлияли: Гвардиола, Клопп, Тухель, Моуринью, Анчелотти... Моя философия и сейчас продолжает формироваться – я верю, что можно учиться всю жизнь. Если ты убеждаешь себя в том, что все знаешь и тебе больше не нужно развиваться, то ты становишься динозавром. Я надеюсь, что мне еще надолго хватит этого огня, который позволяет мне саморазвиваться.

Нравится ли мне термин «фаркебол»? Да, это забавное название, которое появилось в «Норвиче». Думаю, что это такая отсылка к Арсену Венгеру и его «венгерболу». «Арсенал» при нем играл в комбинационный футбол, который привел к непобедимому сезону в одном из чемпионатов Англии. Это была фантастическая команда.

Но, честно говоря, я не очень хочу говорить о своей работе в «Норвиче». Я в «Краснодаре» и хочу сделать его лучше.