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Фарке: «Моя команда никогда не будет „парковать автобус“»

вчера, 22:18

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о стиле игры, который он прививает команде.

В футболе нет одного пути к успеху. Как нет и тренера, который добивается результата одним способом. Нужно быть гибким, но при этом сохранять стойкость и верность своим принципам. Нельзя менять абсолютно все после поражений, как и нельзя кричать, что все великолепно, после побед.

Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Конечно, я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто «паркуя автобус». Но моя команда никогда не будет так играть.

Я был нападающим и, что логично, любил атаковать. Но и после окончания игровой карьеры общался со многими тренерами, чьи взгляды на меня повлияли.

В АПЛ мой «Норвич» играл против сильнейших тренеров мира, которые тоже в какой-то степени на меня повлияли: Гвардиола, Клопп, Тухель, Моуринью, Анчелотти... Моя философия и сейчас продолжает формироваться – я верю, что можно учиться всю жизнь. Если ты убеждаешь себя в том, что все знаешь и тебе больше не нужно развиваться, то ты становишься динозавром. Я надеюсь, что мне еще надолго хватит этого огня, который позволяет мне саморазвиваться.

Нравится ли мне термин «фаркебол»? Да, это забавное название, которое появилось в «Норвиче». Думаю, что это такая отсылка к Арсену Венгеру и его «венгерболу». «Арсенал» при нем играл в комбинационный футбол, который привел к непобедимому сезону в одном из чемпионатов Англии. Это была фантастическая команда.

Но, честно говоря, я не очень хочу говорить о своей работе в «Норвиче». Я в «Краснодаре» и хочу сделать его лучше.

В январе сообщалось, что Фарке впечатлил Сергея Галицкого своими знаниями о «Краснодаре».

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санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:57
да уж!это точно!
протон
протон
вчера в 22:46
Фарке - мечта Галицкого. Президент Краснодара долго искал нормального тренера, и я думаю, что он наконец-то нашел его, это вам не Гончаренко и не безопытный Мусаев. Вообще, у Краснодара никогда не было нормального тренера. Самым лучшим тренером у быков считается Кононов, что очень забавно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:28
Фарке-троянцев подарке.
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