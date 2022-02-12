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Сафонов: «С приходом Фарке игра „Краснодара“ меняется»

сегодня, 20:38
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвёл итоги поединка с «Мальме» (2:0). Поделился мнением игрок и о новом наставнике команды Даниэле Фарке:

С приходом Фарке наша игра меняется, поэтому каждый матч по-своему интересный и особенный. Где-то мы стараемся использовать новые тактики, пробовать новые связи, каждая игра полна для нас нового и необычного сейчас. Каждая игра нестандартная и интересная.

«Мальме» — хорошая команда, они показали это на поле. Показали агрессию, давление. Встреча получилась очень интересной. Была обоюдоострая игра. Наверное, в первом тайме мы были острее, во втором тайме соперник получил больше возможностей для контратак. Думаю, никто не остался в стороне от интереса данной игры.

Стало больше коротких передач у вратаря? Это знакомо, мы это делали, просто не было таких требований. Сейчас появились чёткие требования, что это нужно делать. Раньше я это делал, когда была такая ситуация, сейчас специально стараемся подстраивать ситуации под то, чтобы действовать именно так.

Настрой перед возобновлением сезона только положительный. Во второй части сезона нужно отыграть не так много игр, чтобы залезть в призовые места, попасть в еврокубки. Мы этого очень жаждем. Пришёл новый тренер. Хочется показать новую игру, изменения «Краснодара». Думаю, у нас всё получится.

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протон
протон
сегодня в 22:35
С приходом Фарке и его команды, физика команды уже стала намного лучше. Если это сохранится, то на уровне РПЛ Краснодар будет просто физически доминировать над соперником, так как у нас никто так не бегает
112910415
112910415
сегодня в 21:45
а в Зенит, кстати, не собираешься ?
Сп62
Сп62
сегодня в 21:20, ред.
Посмотрим, кто больше наберёт очков, Ваноли или Фарке.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:16
Каждая метла по новому метёт.))
Главный судья
Главный судья
сегодня в 21:15
ДА по всем статьям переиграл Краснодар двукратного чемпиона Швеции...Фарке движется в правильно направлении...удачи Краснодару.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 21:12
У богатых свои причуды
старина
старина
сегодня в 21:08
Чемпионат покажет,да и сам Матвей по слухам в Питер лыжи навострил
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 21:02
Ждем возобновление чемпа,будет интересно посмотреть.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 20:55
В какую сторону меняется покажет чемпионат
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:53
Пошла-а-а писать губерния!
drug01
drug01
сегодня в 20:53
Только рады этому...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:50
Фарке будет внедрять стиль Норвича в чемпионшипе, вот только подойдёт ли он Краснодару? Фарке это лузер, неудачник АПЛ и сейчас он будет учиться на Краснодаре.
Галицкий поразительный человек, он мог бы один раз потратиться и пригласить опытного тренера с реальными достижениями, но он всегда берёт тренеров либо неудачников, либо неопытных. В казино конечно иногда и Zero выигрывает, но ждать приходиться долго, банкротом можно остаться. Но это его путь, может когда-нибудь и стрельнет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:39
Главное чтобы в лучшую сторону
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