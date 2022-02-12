Сафонов: «С приходом Фарке игра „Краснодара“ меняется»

Голкипер «Краснодара» подвёл итоги поединка с «Мальме» (2:0). Поделился мнением игрок и о новом наставнике команды :

С приходом Фарке наша игра меняется, поэтому каждый матч по-своему интересный и особенный. Где-то мы стараемся использовать новые тактики, пробовать новые связи, каждая игра полна для нас нового и необычного сейчас. Каждая игра нестандартная и интересная.

«Мальме» — хорошая команда, они показали это на поле. Показали агрессию, давление. Встреча получилась очень интересной. Была обоюдоострая игра. Наверное, в первом тайме мы были острее, во втором тайме соперник получил больше возможностей для контратак. Думаю, никто не остался в стороне от интереса данной игры.

Стало больше коротких передач у вратаря? Это знакомо, мы это делали, просто не было таких требований. Сейчас появились чёткие требования, что это нужно делать. Раньше я это делал, когда была такая ситуация, сейчас специально стараемся подстраивать ситуации под то, чтобы действовать именно так.

Настрой перед возобновлением сезона только положительный. Во второй части сезона нужно отыграть не так много игр, чтобы залезть в призовые места, попасть в еврокубки. Мы этого очень жаждем. Пришёл новый тренер. Хочется показать новую игру, изменения «Краснодара». Думаю, у нас всё получится.