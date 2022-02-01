Говорящие перестановки в «Спартаке». Ваноли определился со схемой и ищет баланс в центре поля

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вчера, 14:32

Идеи обретают форму.

В последний день января «Спартак» подтвердил две сделки: Эсекель Понсе отправился в испанский «Эльче» на правах аренды, а Кристофер Мартинс арендован у «Янг Бойз» с приоритетным правом выкупа. Число легионеров осталось неизменным, «Спартак» по-прежнему вписывается в лимит, но размен центрального нападающего на опорного полузащитника сам по себе красноречив и приоткрывает для нас закулисье тренерских идей Паоло Ваноли.

Основная схема «Спартака» при Ваноли — 3-4-3

Шамар Николсон стал четвертым нападающим в «Спартаке», пришел в команду, где уже были Соболев, Понсе и Ларссон. Пока этот квартет оставался нетронутым, мы могли предполагать, что Ваноли собирается использовать сдвоенный центр в нападении, как делал Тедеско, расставляя футболистов по формуле 3-5-2. Паоло точно будет играть с тремя центральными защитниками, но уход Понсе подтверждает, что конфигурация в атаке будет такой, как в первом контрольном матче против «Слована»: габаритный форвард по центру и два вингера по краям, 3-4-3.

За позицию в центре атаки будут конкурировать мощные Соболев и Николсон, а держать Понсе третьим в этой очереди не имеет смысла, тем более по фактуре Эсекель отличается от своих коллег, но остается чистым наконечником, в отличие от Ларссона, который готов сыграть с краю от «башни» или вокруг, что подтвердил в свежем интервью. Видимо, весной швед будет конкурировать с Бакаевым на правом фланге, а зеркальная позиция слева предназначена для Промеса, чьим конкурентом при такой расстановке становится Игнатов.

«Где опорник?»

Инициатором трансфера Мартинса стал Паоло Ваноли: тренер сумел доказать спортивному директору Каттани, что при любом сочетании оказавшихся в его распоряжении хавбеков центр поля получается слишком «легким». Когда играешь с четверкой хавбеков в линию и тремя форвардами, один из центральных полузащитников должен быть «волнорезом», встречать атаки соперников и останавливать их любой ценой. Таким разрушителем должен стать новичок из Люксембурга.

Не берусь оценивать сильные и слабые качества Мартинса, тем более сейчас ответа на вопрос, действительно ли он подойдет «Спартаку», как будто нет даже у Ваноли с Каттани, раз Кристофера взяли в аренду с приоритетным, но без обязательного права выкупа. По крайней мере, так утверждает официальный сайт «красно-белых» и агент футболиста, в то время как «Янг Бойз» настаивает, что опция выкупа обязательная.

Уровень Мартинса оценим, когда увидим его в деле, но по фактуре и амплуа — это игрок, в котором «Спартак» нуждался давно: он постоянно в борьбе, способен дать большой объем ТТД в центре поля и обеспечить связь между обороной и атакой. Натуральный опорник. Если «Спартак» рассчитывал найти «своего Барриоса» (игрок, с приходом которого сложился чемпионский пазл «Зенита»), то сделана логичная ставка. Необязательно выигрышная — для этого должно сложиться еще много нюансов, но логичная.

Шлагбаум для молодых россиян и шесть футболистов на две позиции

Опорник был нужен, но количественно полузащита «Спартака» была укомплектована еще до прихода Мартинса. Кристофер — это трансфер в стартовый состав, но если Ваноли будет использовать схему 3-4-3, то получается, что на вторую позицию в центре полузащиты теперь претендуют пять россиян: Зобнин, Умяров, Пруцев, Литвинов и Денисов, забивший первый гол «Спартака» в 2022 году.

Литвинову и Денисову пора подыскать варианты с арендой в клубах РПЛ , но даже без них конкуренция получится жестокой. Если играет опытный Зобнин, то Умярову и Пруцеву игровые минут достанутся по остаточному принципу. В то же время, Наиль и Данил лучше продвигают мяч за счет паса, возможно, один из них будет органичнее смотреться рядом с Мартинсом. Но куда в таком случае девать Зобнина? Опять на правый фланг?

Сейчас получается, что трансфер Мартинса обесценивает приобретение Пруцева. Понятно, что Данил — это больше про перспективу, но ведь приезд Кристофера влияет и на Умярова. Готовы ли молодые футболисты к тому, что придется ждать своего шанса и играть от случая к случаю? Будут ли они прогрессировать в таких обстоятельствах? Пока это вопросы, на которые нет ответов.

Трансферная кампания «Спартака» обрела завершенный вид

Возможны какие-то трансферы на выход (скорее всего, аренды молодых футболистов) в оставшиеся до закрытия окна три недели, но команда выглядит полностью укомплектованной. Последние сделки внесли некую стройность в общий ряд решений.

Николсон вместо Понсе. Сделки состоялись с разницей в месяц, но это звенья одной цепи: Ваноли нужен высокий форвард в центре атаки, теперь у него есть Соболев и Николсон для этой регулярной роли. Ямайка взяла маленький реванш у Аргентины за легендарные 0:5 на ЧМ -1998.

Мартинс вместо Хендрикса. В центре поля тоже произошла рокировка в формате «легионер вместо легионера». Не сумевшего проявить себя в «Спартаке» голландца сослали в полуторалетнюю аренду в «Фейеноорд», а вместо него взяли опорника из Люксембурга.

Хлусевич вместо Ещенко. Андрей был формальным дублером Мозеса на позиции правого латераля, теперь у Виктора появился реальный конкурент в лице Хлусевича. Впрочем, универсальный Даниил может пробиться в состав и на других позициях.

Классен вместо Ломовицкого. Руй Витория видел Ломовицкого в роли дублера Айртона, пытался переучить номинально атакующего игрока, теперь эта роль переходит Леону Классену, для которого позиция слева в обороне — родная.

Свинов вместо Реброва. Восполнили временно возникшую брешь во вратарской бригаде.

Пруцев. Нет пары только для Пруцева, он часть чрезмерной конкуренции в центре поля. Во всяком случае, в рамках схемы 3-4-3. Если Ваноли пойдет на тактические изменения, то все может измениться, и давление конкуренции возрастет уже в других зонах.