Запутанные стратегии послематчевых пенальти. Формулируем ключевые принципы для победы в «лотерее»

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вчера, 21:30

Если коротко, нужно забивать и отбивать.

Финал Кубка Африканских Наций породил дискуссию

До лучшего пенальтиста и лидера сборной Египта Мохамеда Салаха не дошла очередь в послематчевой серии финального матча Кубка Африки. Сенегал выиграл вожделенный трофей благодаря точному удару одного вингера «Ливерпуля», в то время как другой «красный» остался безучастным. Салах должен был наносить удар пятым, предполагалось, что босс всех «Фараонов» подойдет к «точке» в решающий момент и сделает Египет чемпионом. Увы, не вышло: два промаха партнеров лишили Мо возможности повлиять на исход финала.

Забавно наблюдать, как из искры разгорелось пламя: многие придерживаются мнения, что тренерский штаб сборной Египта совершил огромную ошибку, назначив Мо пятым бьющим. Забавно, потому что Сенегал выиграл благодаря аналогичной стратегии, отправив своего лидера и ведущего пенальтиста Садио Мане к «точке» последним из пятерки. И он не дрогнул, несмотря на не реализованный одиннадцатиметровый по ходу матча. Так кто же оказался прав? Джейми Каррагер по-прежнему уверен, что неправильно приберегать лучшего пенальтиста напоследок:

Вот почему ваш лучший пенальтист никогда не должен идти бить пятым. Это безумие, что Мохамед Салах не забил в серии пенальти финального матча за Египет.

Звезды часть бьют пятыми

Каррагер приводит в пример не только свежий случай Салаха, но и историю Роналду, который собирался бить пятым в послематчевой серии полуфинала Евро-2012 Португалия — Испания. Тогда до Криштиану не дошла очередь из-за промахов Жоау Моутиньо и Бруну Алвеша, португальцы не попали в финал чемпионата Европы, так и не пустив в дело своего лучшего пенальтиста.

Хитрость в том, что на каждый такой случай найдется обратный пример. Да хотя бы с этим же самым футболистом. В финале Лиги чемпионов 2016 «Реал» выиграл в серии пенальти у «Атлетико», а Роналду реализовал решающий одиннадцатиметровый после промаха Хуанфрана. Тогда он тоже бил пятым, и это был лучший выбор для столь ответственной миссии. Впрочем, не стоит подводить базу под отдельные случаи.

Самые важные удары — первый и четвертый

Бен Литтлтон, автор книги о пенальти «Двенадцать ярдов», утверждает, что самые важные в серии всегда первый и четвертый удары. Кстати, в матче с «Мидлсбро» Роналду отправился к «точке» именно четвертым после Маты, Магуайра, Фреда и перед Бруну Фернандешем. Обычно к этой половине совета Литтлтона прислушиваются крайне редко, а вот первыми топ-пенальтисты бьют регулярно.

Такой философии придерживался Алан Ширер, сейчас можем увидеть в роли забойщиков других англичан — Харри Кейна и Джеймса Милнера. Последователи этой школы пенальти-мысли считают, что важна стартовая уверенность и тон, который задается первым ударом. Не только англичане любят бить первыми, немцы Баллак и Хаманн тоже предпочитали отстреляться в начале, как и их соотечественник Гюндоган. И часто это приносило успех.

Несколько принципов формирования «первой пятерки»

Важно понимать, что здесь нет абсолютно правильного или, напротив, заранее проигрышного решения, кроме того, серии пенальти порой выходят за рамки стартовых пятерок пенальтистов. В прошлогоднем финале Лиги Европы дело дошло до вратарей, и Давид Де Хеа уступил Херонимо Рульи в очном споре.

Или, к примеру, в уже упомянутом соперничестве «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро» роковым оказался промах восьмого по счету бьющего Энтони Эланги. Сам Джейми Каррагер может вспомнить 2001 год и финал Кубка Английской Лиги, когда он реализовал решающую попытку шестым ударом «Ливерпуля».

После того, как отстрелялась первая пятерка, каждый удар может стать решающим, то есть важность подходов футболистов, не вошедших в топ-5 пенальтистов команды, даже выше. Но ведь никто не приберегает лучших на шестые, седьмые, восьмые удары? Это бессмысленно. Да и какая там уже может быть стратегия? А вот при формировании пятерки бьющих имеет место несколько подходов:

1. Ставить футболистов в порядке понижения статуса пенальтиста. То есть первым идет лучший исполнитель одиннадцатиметровых в команде, потом второй, третий и так далее.

2. Самые сильные бьют первым и пятым.

3. Придерживаться принципа Литтлтона, ставить лучших первым и четвертым в очереди.

Каррагер эмоционально оценил эпизод с Салахом: пятый удар часто важен

Конечно, когда Египет проигрывает в серии пенальти, а Мохамед Салах не подходит к «точке» — это нонсенс, сенсация и скандал. Но оценка Каррагера скорее эмоциональная, чем объективная. Пятый пенальти часто становится решающим: нужно забивать или ради победы, или ради продолжения серии, ведь это первый удар «на вылет».

В финале Лиги чемпионов 2008 года у «Челси» пятым должен был бить Дидье Дрогба, но он получил красную карточку в конце дополнительного времени, в результате чего Джон Терри поднялся в очереди с шестой на пятую строчку. Поскользнулся, серия продолжилась, и «Манчестер Юнайтед» забрал «ушастого». Кстати, Роналду бил третьим и тоже не забил.

В этой игре действительно нет выигрышной стратегии, хотя все продолжают в нее играть, оценивать не только скиллы футболистов при исполнении пенальти, но их ментальные качества. В общем смысле наиболее распространенный алгоритм выбора пенальтистов таков: сначала умелые, потом уверенные, а напоследок одновременно умелые и уверенные с приоритетом последнего.

Ну, а негодующему Джейми Каррагеру остается напомнить, что в 2005 году он вместе с «Ливерпулем» выиграл легендарный стамбульский финал у «Милана» по итогам серии, в которой не дошла очередь до Стивена Джеррарда. Согласился бы он переиграть, поставив Стиви Джи на «правильную» позицию в очереди?