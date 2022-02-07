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Мбаппе оценил взаимодействие с Месси в составе ПСЖ

07 февраля 2022, 13:54

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о взаимодействии с форвардом Лионелем Месси после победы над «Лиллем» (5:1).

Становится ли лучше, когда Лео играет в центре? Да, но я не тренер. Лео — игрок, которому нужно быть на высоте, чувствовать игру и быть вовлеченным в матч. Я думаю, что это хорошая позиция для него, он свободен, он может передвигаться и делать рывки.

Что касается меня, то я могу играть везде. Я начал в центре, потом справа, а теперь слева, но у меня все еще есть определенная свобода в движениях. У нас и так все в порядке, но нам придется освободить место для Неймара, потому что он важный игрок, который меняет нашу команду.

Мы посмотрим, что произойдет, когда он вернется, и мы надеемся, что он вернется как можно скорее.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
07 февраля в 16:46
У них хорошая связка а когда Месси выйдет на пик формы и Неймар вернется их будет не остановить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 февраля в 16:40
Месси разрушает ПСЖ
КЭТиК
КЭТиК
07 февраля в 16:03
Когда 5-1 все сыграли хорошо.
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 15:09
Если Месси наберёт форму и сыграется с Мбаппе, то не поздоровиться многим. Впереди матчи с Реалом и Месси будет заряжен как никогда, как впрочем и Мбаппе.
Ожидание от этих противостоянии затмевают остальные матчи 1/8 финала, если не всю ЛЧ в этом сезоне.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 февраля в 14:51
.
kust07
kust07
07 февраля в 14:50
В ПСЖ слишком много звёзд. Пора бы продать
SHMEL
SHMEL
07 февраля в 14:47
Нормальное у них взаимодействие.
sash71
sash71
07 февраля в 14:46
С таким количеством звёзд в команде у Поче реальный головняк. Все хотят играть в основе и всегда. Стоит кого нибудь проигнорировать так скандала конечно не оберёшься.
shlomo
shlomo
07 февраля в 14:46
Не Боги горшки обжигают.... посмотрим в дальнейшем
амурец
амурец
07 февраля в 14:45, ред.
Мбаппе понимает, что он востребованная звезде и стебаетмя над неочемышем
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 февраля в 14:43
Все Месси и Месси. А наш Глушаков чем хуже?
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 14:39
Мбаппе оценил взаимодействие с Месси в составе ПСЖ .
Всё правильно сказано Килианом . Два свободных художника которые чувствуют ритм и рисунок игры , которым особо и не нужны наставления тренерского штаба. Они и сами профессионально могут оценивать ход матча и быть там где они более всего востребованы. Профессионалы своего дела, что и доказывают свой класс на поле . А вот когда в хорошей форме находится Неймар и Ди Мария, то уже становится чуть посложнее и кому-то точно нужно действительно уступать . Исходя из физических и возрастных данных конечно предпочтение отдаётся тренерского штаба в пользу Мбаппе который и может на высоком и стабильном уровне отыграть весь матч. И скорее всего ротации будут между Месси Неймаром и Ди Марией . Почеттино все карты в руки и пусть решает эту проблему. Но не долго ещё будет эта проблема, если такое можно вообще назвать проблемой . И думаю что в летнее трансферное окно из ПСЖ точно уйдёт Мбаппе, да и Ди Мария наверняка покинет клуб. Ну это уже совсем другая история. Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 февраля в 13:55
Всё у них получится...
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