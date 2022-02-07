Мбаппе оценил взаимодействие с Месси в составе ПСЖ .

Нападающий ПСЖ высказался о взаимодействии с форвардом после победы над «Лиллем» (5:1).

Становится ли лучше, когда Лео играет в центре? Да, но я не тренер. Лео — игрок, которому нужно быть на высоте, чувствовать игру и быть вовлеченным в матч. Я думаю, что это хорошая позиция для него, он свободен, он может передвигаться и делать рывки.

Что касается меня, то я могу играть везде. Я начал в центре, потом справа, а теперь слева, но у меня все еще есть определенная свобода в движениях. У нас и так все в порядке, но нам придется освободить место для Неймара, потому что он важный игрок, который меняет нашу команду.

Мы посмотрим, что произойдет, когда он вернется, и мы надеемся, что он вернется как можно скорее.