Мбаппе оценил взаимодействие с Месси в составе ПСЖ .

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о взаимодействии с форвардом Лионелем Месси после победы над «Лиллем» (5:1).
Становится ли лучше, когда Лео играет в центре? Да, но я не тренер. Лео — игрок, которому нужно быть на высоте, чувствовать игру и быть вовлеченным в матч. Я думаю, что это хорошая позиция для него, он свободен, он может передвигаться и делать рывки.
Что касается меня, то я могу играть везде. Я начал в центре, потом справа, а теперь слева, но у меня все еще есть определенная свобода в движениях. У нас и так все в порядке, но нам придется освободить место для Неймара, потому что он важный игрок, который меняет нашу команду.
Мы посмотрим, что произойдет, когда он вернется, и мы надеемся, что он вернется как можно скорее.
Всё правильно сказано Килианом . Два свободных художника которые чувствуют ритм и рисунок игры , которым особо и не нужны наставления тренерского штаба. Они и сами профессионально могут оценивать ход матча и быть там где они более всего востребованы. Профессионалы своего дела, что и доказывают свой класс на поле . А вот когда в хорошей форме находится Неймар и Ди Мария, то уже становится чуть посложнее и кому-то точно нужно действительно уступать . Исходя из физических и возрастных данных конечно предпочтение отдаётся тренерского штаба в пользу Мбаппе который и может на высоком и стабильном уровне отыграть весь матч. И скорее всего ротации будут между Месси Неймаром и Ди Марией . Почеттино все карты в руки и пусть решает эту проблему. Но не долго ещё будет эта проблема, если такое можно вообще назвать проблемой . И думаю что в летнее трансферное окно из ПСЖ точно уйдёт Мбаппе, да и Ди Мария наверняка покинет клуб. Ну это уже совсем другая история. Всем Добра !!!
Всё правильно сказано Килианом . Два свободных художника которые чувствуют ритм и рисунок игры , которым особо и не нужны наставления тренерского штаба. Они и сами профессионально могут оценивать ход матча и быть там где они более всего востребованы. Профессионалы своего дела, что и доказывают свой класс на поле . А вот когда в хорошей форме находится Неймар и Ди Мария, то уже становится чуть посложнее и кому-то точно нужно действительно уступать . Исходя из физических и возрастных данных конечно предпочтение отдаётся тренерского штаба в пользу Мбаппе который и может на высоком и стабильном уровне отыграть весь матч. И скорее всего ротации будут между Месси Неймаром и Ди Марией . Почеттино все карты в руки и пусть решает эту проблему. Но не долго ещё будет эта проблема, если такое можно вообще назвать проблемой . И думаю что в летнее трансферное окно из ПСЖ точно уйдёт Мбаппе, да и Ди Мария наверняка покинет клуб. Ну это уже совсем другая история. Всем Добра !!!