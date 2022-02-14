«Спортинг» – «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Спортинг» – «Манчестер Сити», который состоится 15 февраля 2022 года

«Спортинг»

Португальский клуб проделал большую работу, чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и оставить за бортом турнира «Боруссию» Дортмунд, однако со жребием команде повезло не так сильно. Тем не менее, у «зелено-белых» будет 180 минут противостояния с чемпионом Англии, чтобы проявить себя. В чемпионате «Спортинг» идет на втором месте с 54 набранными очками и отстает на шесть пунктов от лидера турнирной таблицы.

11 февраля «Спортинг» сыграл вничью с «Порту» в чемпионате (2:2), а шестого числа обыграл на своем поле «Фамаликан» (2:0).

«Манчестер Сити»

«Горожане» имеют прекрасные результаты в чемпионате и могут полностью сосредоточиться на игре в Лиге Чемпионов. Пеп Гвардиола начинает очередной поход за трофеем как наставник «Манчестер Сити» и возможно это будет его последним шансом выиграть турнир именно с этим клубом. В чемпионате команда уверенно лидирует, набрав 63 очка и опережая ближайшего соперника на девять пунктов.

12 февраля «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Норвич» (4:0), а девятого числа оказался сильнее «Брентфорда» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 11.31

Ничья – 5.59

Победит «Манчестер Сити» – 1.308

Статистика

«Манчестер Сити» одержал девять побед в последних десяти поединках, а «Спортинг» выиграл семь поединков

«Горожане» забивают в двадцати матчах подряд во всех турнирах

«Спортинг» забивал в девяти из десяти домашних матчах не менее двух мячей за игру

«Спортинг» выиграл две из трех последних матчей с «Манчестер Сити»

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Предполагаем, что «Манчестер Сити» забьет несколько мячей португальскому гранду, но и свои ворота сухими вряд ли оставит. Прогнозируем результативную встречу.