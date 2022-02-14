ПСЖ – «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1644842069

вчера, 15:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ – «Реал» Мадрид, который состоится 15 февраля 2022 года

ПСЖ

Парижский гранд обеспечил себя комфортным преимуществом в Лиге 1 и может спокойно готовиться к центральному противостоянию этого этапа Лиги Чемпионов с мадридским «Реалом». В этой игре парижанам не сможет помочь бывший легендарный капитан «сливочных» Серхио Рамос, а вот Неймара уже ждут на футбольном поле. В чемпионате ПСЖ идет на первом месте и набрал 59 очков, опережая ближайшего соперника на 13 пунктов.

11 февраля ПСЖ на последних минутах обыграл «Ренн» (1:0), а шестого числа разгромил чемпиона Франции «Лилль» (5:1).

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в последних матчах редко выигрывает в основное время, однако данные результаты вряд ли могут повлиять на готовность команды к первому матчу 1/8 Лиги Чемпионов. В Ла-Лиге «королевский клуб» идет на первом месте, опережая «Севилью» на четыре пункта. К предстоящей встрече с ПСЖ будут прикованы взгляды большинства любителей футбола, а сам матч обещает быть интересным и держать интригу до самого конца.

12 февраля «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0), а шестого числа команда минимально обыграла «Гранаду» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 2

– 2 Ничья – 3.83

Победит «Реал» Мадрид – 3.73

Статистика

ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах Мадридский клуб не может забить на выезде уже два матча подряд

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

ПСЖ выиграл у «Реала» Мадрид только один поединок на своем поле

Прогноз