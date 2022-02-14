ПСЖ – «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ – «Реал» Мадрид, который состоится 15 февраля 2022 года
ПСЖ
Парижский гранд обеспечил себя комфортным преимуществом в Лиге 1 и может спокойно готовиться к центральному противостоянию этого этапа Лиги Чемпионов с мадридским «Реалом». В этой игре парижанам не сможет помочь бывший легендарный капитан «сливочных» Серхио Рамос, а вот Неймара уже ждут на футбольном поле. В чемпионате ПСЖ идет на первом месте и набрал 59 очков, опережая ближайшего соперника на 13 пунктов.
11 февраля ПСЖ на последних минутах обыграл «Ренн» (1:0), а шестого числа разгромил чемпиона Франции «Лилль» (5:1).
«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид в последних матчах редко выигрывает в основное время, однако данные результаты вряд ли могут повлиять на готовность команды к первому матчу 1/8 Лиги Чемпионов. В Ла-Лиге «королевский клуб» идет на первом месте, опережая «Севилью» на четыре пункта. К предстоящей встрече с ПСЖ будут прикованы взгляды большинства любителей футбола, а сам матч обещает быть интересным и держать интригу до самого конца.
12 февраля «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0), а шестого числа команда минимально обыграла «Гранаду» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 2
- Ничья – 3.83
- Победит «Реал» Мадрид – 3.73
Статистика
- ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Мадридский клуб не может забить на выезде уже два матча подряд
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ПСЖ выиграл у «Реала» Мадрид только один поединок на своем поле
Прогноз
Поставить на победу ПСЖ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. На своем стадионе парижский клуб умеет добиваться нужных результатов. Предполагаем, что подопечные Почеттино смогут выиграть этот поединок в один-два мяча.