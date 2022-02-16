«РБ Лейпциг» – «Реал» Сосьедад. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1645002850

вчера, 12:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Реал» Сосьедад, который состоится 17 февраля 2022 года

«РБ Лейпциг»

Немецкий клуб провалил выступления в группе Лиги Чемпионов, но сумел собраться и отвоевать третье место у «Брюгге». Команда серьезно относится к турниру и постарается пройти как можно дальше, в чем заинтересованы не только футболисты, но и новый главный тренер Тедеско, который хочет проявить себя максимально хорошо. В Бундеслиге коллектив занимает четвертое место с 34 очками и набрал 12 из 15 очков в пяти последних турах.

11 февраля «РБ Лейпциг» обыграл «Кельн» (3:1), а пятого числа уступил на выезде чемпиону Германии – «Баварии» (2:3).

«Реал» Сосьедад

«Реал» Сосьедад еще пару месяцев назад был одним из лидеров чемпионата Испании, но потом был вынужден опуститься ниже из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас коллектив идет на пятом месте с 38 баллами и не проигрывает уже несколько встреч подряд. Предстоящий матч с немецким клубом обещает быть интересным и напряженным, ведь оба коллектива стремятся к поздним стадиям турнира и даже претендуют на победу в нем.

13 февраля «Реал» Сосьедад обыграл на своем поле «Гранаду» (2:0), а шестого числа разошелся миром с «Валенсией» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.869

Ничья – 3.79

Победит «Реал» Сосьедад – 4.42

Статистика

Оба коллектива проиграли по два поединка из последних десяти во всех турнирах

«РБ Лейпциг» забивал в девяти из десяти домашних поединков

Шесть последних матчей «Реала» Сосьедад завершились исходом «обе забьют — нет»

«РБ Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних домашних матчей

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпцига», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.869. Немецкий клуб на своем стадионе будет играть первым номером и постарается сделать себе задел перед тяжелым выездом в Испанию. Прогнозируем победу хозяев.