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Скучные и непобедимые. У «Ман Сити» много титулов, но команду Гвардиолы не любят за пределами «Этихада»

вчера, 13:26
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Важное доказательство, что результат не все решает в футболе.

У «Ман Сити» 13 побед в 14 последних матчах АПЛ

Накануне «горожане» одержали очередную дежурную победу в Премьер-Лиге, забив два безответных мяча в ворота «Брентфорда», который пытался огрызаться, но проиграл вчистую. Чемпионы Англии в три раза больше владели мячом — 76% на 24%, доминировали по количеству ударов — 15 (7) на 6 (2), и по подавляющему большинству других игровых компонентов, отраженных в статистике. Обычный футбольный вечер с «Манчестер Сити».

Команда Хосепа Гвардиолы потеряли очки лишь однажды в 14 последних матчах АПЛничья 1:1 с «Саутгемптоном». «Святые» забили быстрый гол, а потом отчаянно отбивались и были счастливы пропустить лишь однажды после 20 ударов «горожан», причем Эмерик Ляпорт забил после стандарта. Очень часто игровое преимущество «Сити» над соперниками настолько велико, что борьбы за результат не получается.

Даже сверхрезультативный матч против «Лестера» (6:3) был похож на безопасную вечеринку под присмотром родителей: абсолютный контроль за всеми проявлениями веселья, никаких реальных шансов для «лис» на положительный результат. «Ман Сити» не нужно даже громить соперника, чтобы выглядеть уверенно и побеждать с запасом, скучные и абсолютно заслуженные победы в один мяч — хуже всего, там ноль зрелища. В рамках домашней беспроигрышной серии только «Арсенал» пощекотал нервы команде Гвардиолы и Хосепу лично, но все равно пал смертью храбрых, проиграв на последних минутах.

«Ман Сити» не популярен за пределами «Этихада»

Впрочем, и на самом «Этихаде» далеко не всегда голосуют ногами за лучшую команду Англии, иначе не существовало бы живучей шутки про «Эмптихад» (от английского «empty» — пустой). Фанаты других клубов регулярно троллят «Сити» за низкую посещаемость и камерную атмосферу на домашних матчах, а недавно известный английский комментатор Джим Беглин допустил оговорку по Фрейду во время прямой трансляции матча между «Манчестер Сити» и «Челси».

Беглину пришлось извиняться, фанаты «Манчестер Сити» негодовали и требовали отстранить комментатора от работы, потому что «он намеренно так сказал, это два разных слова». Однако Джим получил куда больше поддержки в социальных сетях от тех, кому его оговорка «сделала день». По этой реакции можно судить об отношении к «Ман Сити» в Англии: оно в основном пренебрежительно-презрительное. «Горожан» не любят, не уважают и не боятся, несмотря на доминирование на футбольное поле, скорее воспринимают их как необходимое зло, выраженное в несколько карикатурной форме.

«Горожанам» не могут простить их богатство. Но дело не только в нем

Фундаментом такого отношения к «Ман Сити» стал резкий приход в клуб больших денег — богатых нигде не любят. Но дело не в номинальном богатстве, а в том, как «Сити» им распоряжается: агрессивная трансферная политика, расшатывание рынка безумными тратами, ослабление других клубов. А когда за «горожанами» пришли из УЕФА и предъявили за нарушение правил финансового фейр-плей, шейхи наняли армию юристов и отбились, поставив себя выше закона. Впрочем, политика интересна далеко не всем, многие не интересуются скрытыми процессами, а критикуют чемпионов Англии исключительно за стиль игры.

Фанаты маленьких клубов тоже следят за разборками на вершине таблицы и симпатизируют тому или иному гиганту. У «Манчестер Сити» в разы меньше сочувствующих из других лагерей, чем у «Ливерпуля» Клоппа или «Челси» Тухеля. Чтобы в этом убедиться, достаточно было полистать англоязычный сегмент «Твиттера» перед финалом Лиги чемпионов: хорошо, если на один пост в пользу «Сити» приходилось 10 сообщений против.

«Манчестер Сити» не умеет/не желает развлекать

Разобраться в феномене восприятия «Манчестер Сити» нам поможет сэр Алекс Фергюсон, который в свое время руководил другой доминирующей в Англии командой. «Манчестер Юнайтед» обожали на «Олд Траффорд», ненавидели и боялись на других стадионах. Равнодушных точно не было. Через четыре года после ухода на пенсию сэр Алекс в интервью сайту УЕФА произнес очень важные слова:

Я думаю, что у всех, кто играет в футбол на высоком уровне, есть ответственность перед публикой. Мы не можем механически делать свою работу с хмурыми лицами и без оглядки на людей. Мы обязаны помнить, что есть публика, которую нужно развлекать.

«Ман Юнайтед» Фергюсона, чей последний матч в тренерской карьере завершился со счетом 5:5, можно обвинить в чем угодно, но только не в недостатке развлечений. Были закрученные сюжеты матчей и сезонов, Ферги-таймы и камбэки. «Красные дьяволы» не всегда играли в яркий футбол и не всегда побеждали, но старательно лили воду на мельницу футбольного шоу. Был и чудесный финал Лиги чемпионов с «Баварией», и феноменальная развязка АПЛ-2011/12 с триумфом «Сити». Исходы для МЮ разные, но широкая публика довольна в обоих случаях.

«Сити» установил новые стандарты качества футбола в АПЛ

В Англии уже не стесняются говорить вслух, что команда Гвардиолы скучная и не вдохновляющая. Хосеп отшучивается, а болельщики призывают смотреть в таблицу и делают вид, что во всех смыслах выше этого. Но факт остается фактом: «Сити» слишком предсказуем, слишком неуязвим. Только это не вина «горожан», а беда Премьер-Лиги. Популярному турниру нужна яркая борьба за чемпионство, а сейчас одна команда слишком сильно оторвалась от других. Плохо для зрелища, плохо для бизнеса.

Безжалостные победы «Сити» отталкивают, но мы не можем винить команду Хосепа Гвардиолы за то, что она так сильна. Фактически МС — локомотив АПЛ, «горожане» вывели соревновательную дугу на новый уровень, а в том, что не получается захватывающей чемпионской схватки на сверхскоростях, виноваты конкуренты, которые экономят деньги, будучи финансово обеспеченными, или тратят их неэффективно.

Только «Ливерпуль» смог тягаться в двух сезонах, но безалаберные МЮ и «Арсенал», неустойчивый «Челси» и жадный «Тоттенхэм» точно виноваты в скуке, которую навевает игра «Манчестер Сити». Научитесь их обыгрывать, создайте конкуренцию, разрушьте игру Гвардиолы — и сразу станет весело. В конце концов, мы не можем вешать на «Сити» неудачи их соперников, которые запуганы и выстраивают бастионы у своих ворот в надежде отбиться. Так и рождаются самые унылые матчи. А вот побеждать никогда не скучно.

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Все комментарии
faneng
faneng
вчера в 22:18
У Гвардиолы все команды такие - скучные, игра без души, без эмоций, как как заведенные зайчики-энерджайзеры бегают.
mu9tkmhmgye8
mu9tkmhmgye8
вчера в 20:51
Не любят, конечно, просто потому, что это бездушный денежный мешок
старина
старина ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:55
Я немного не о том....Я про обычный пролетариат,котоый в принципе не приемлет богачей.Будь то футбол или обычная жизнь.И дело даже не в Англии,в любой стране то же самое.Зенит был уважаем многими в России,пока туда не пришел газпрем.ПСЖ тоже самое...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 17:44
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 17:24
    Просто оставлю это здесь
    Igo0rek
    Igo0rek ответ старина (раскрыть)
    вчера в 17:23
    Где? В низших дивизионах? В АПЛ даже самая последняя команда зарабатывает больше 100 млн евро.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Смеешься, когда это американские бизнесмены чем-то кроме заработков интересовались? Они пришли в АПЛ, когда корпоративное рейдерство было развито и, наоборот, именно и пришли, потому, что клубы можно было за копейки взять по грязной схеме, покупаешь 10% клуба, под обеспечение этих 10% выпускаешь x10 кредитов мусорных и за эти деньги покупаешь остаток клуба, при этом почти весь кредит по покупке вешается на сам клуб. Глейзеры всего 200 миллионов средств вложили, чтобы купить клуб ценой больше миллиарда, зато на самом клубе повис соответствующий долг.

    Просто британское законодательство позволило поиметь британский футбол амерам, ну и во благо зрелищности, возможно. Но тут противоположный случай скорее.
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:02
    Я это и имел ввиду, говоря про предстоящие непредвиденные затраты Салмана)
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:01
    Ты можешь точно утверждать, что Кроенке (не равно) Мансур? Венгер под старость не мог спокойно принять нововведения, по духу времени был ярым консерватором, конечно, ему не понравилось, когда кто-то вмешивается в устоявшуюся плавнотекучую систему и пытается ее пошатнуть. Да и его подход к кадрам и футболу к тому времени деградировал, за что и выпроводили старика. Как человека в возрасте его понять можно, но как тренера и участника бизнес-процессов - нет!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 17:00
    Да ты, я думаю, тут переоцениваешь, эти органы сидят и ждут, что им взятку принесут, думаю, наоборот. Ведь, по факту, вся эта швейцарская шушера даже после зашквара с Блаттером и швейцарскими оффшорами, через которые ФИФА взятки раздавала и заниженными контрактами так в Лозанне и сидит.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 16:58
    Товарищи работники Соккера! Почините уже баг новый свой. Иногда у меня возникает надпись "Error 400: Request Header Too Large" и после этого вообще не зайти уже никак. Помогает только сброс всех данных. Это жесть. Вот сейчас пришлось удалять все и перезайти. Браузер обычный Хром с ОТКЛЮЧЕННЫМ блокером.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:55
    Все топ-клубы не брезгуют уловками, но если ты говоришь про аферистов и "Барселону", то там аферы, скорее, известная тема с зарплатами, что в Испании налоги только с оклада, а там премиями большая часть прописана. Но "Барселона" и все клубы, кроме арабских или чукотских (или наших), у которых нет задачи заработать (а футбол вообще низкомаржинальный бизнес), живут по средствам, сколько заработали, столько и вложили (ну, можно кредитов набрать не по средствам, как "Барселона", но это крайность). Вот тут и есть ключевое различие.

    Отсюда и бугурт, поэтому вас и не любят. Мне плевать, т.к. "Арсенал" все равно в попе, но я могу понять Венгера, у которого горело с МС
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:54, ред.
    Да пусть, на сколько их сила позволяет, рыночек любит таких) Правда, думаю, что после Челси, МС и ПСЖ, такое может налегке не прокатить, ибо эти клубы подарили уйму бесценного опыта контролирующим органам)
    Салману придется раскошеливаться буквально на каждом шаге, либо проявлять изобретательность)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:53
    Все топ-клубы не брезгуют уловками, но если ты говоришь про аферистов и "Барселону", то там аферы, скорее, известная тема с зарплатами, что в Испании налоги только с оклада, а там премиями большая часть прописана. Но "Барселона" и все клубы, кроме арабских или чукотских (или наших), у которых нет задачи заработать (а футбол вообще низкомаржинальный бизнес), живут по средствам, сколько заработали, столько и вложили (ну, можно кредитов набрать не по средствам, как "Барселона", но это крайность). Вот тут и есть ключевое различие.
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:47, ред.
    Кого это волнует? Ты в разы опытнее меня в капиталистических укладах и ты пишешь про мошенничества, допускаемые всеми клубами. Кто честно ведет дела? Помимо Шинника, Торпедо или индийского Интера? Главное, что МС - ось зла, только они матерые аферисты и гады.
    Мансура щекотали по неопытности, так как только входил в рынок, его репутация ничем не была обеспечена, если проделки опытных аферистов вроде Ювентуса и Барсы не всегда освещали, значит всё по библейским заветам там ведется? Все пользуются лазейками, а МС не должен как игрок на рынке? Мы говорим про фактическое положение дел. О чем оно говорит? МС первый в Англии, игра есть, кадры есть, отчетность есть. Что еще нужно, чтобы стабильно радовать рядового потребителя?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:46
    Зачем показывать цифры, если МС получил 75% своих доходов с липовых контрактов с владельцем. Ты пытаешься доказать, что можно влить в клуб миллиарды долларов псевдоофициальным доходом через спонсорские контракты и он после этого будет официально богатым? Так это самоочевидно.

    Через пару лет увидишь, как "Ньюкасл" еще ваши контракты переплюнет и вдруг он будет зарабатывать с контрактов с Саудовскими ноунеймами еще больше, чем вы с Эмиратскими)
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Ты говоришь как должно быть, а мы говорим по факту. К чему первый довод?

    МС за 2020 по чистому капиталу на второе место вышел:

    «Манчестер Юнайтед» (€910 млн, 157%)

    «Манчестер Сити» (€803 млн, 145%)

    «Челси» (€583 млн, 125%)

    «Реал» (€533 млн, 75%)

    «Бавария» (€492 млн, 78%)

    «Арсенал» (€394 млн, 101%)

    «Тоттенхэм» (€387 млн, 84%)

    ПСЖ (€355 млн, 63%)

    «Боруссия» Дортмунд (€305 млн, 82%)

    «Хоффенхайм» (€275, 237%)



    Это плохо, чем было раньше? И по доходам по итогам каждого сезона АПЛ в топе, тоже самое касается и распродажи молодежи. Почему-то упускают фактор, что клуб еще и свою личную казну с каждым сезоном набивает помимо других вливаний.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:37, ред.
    И еще, да, МС "купил" Торреса за 27 миллионов официально с ценой по трансфермаркту 50 у одного известного футбольного мошенника, когда его хотели все купить и предлагали хорошие суммы, ну так вы и Ляпорта же бесплатно формально взяли, он же пришел с мешком денег в офис "Атлетика" и сказал, что нашел (сарказм). Ты еще махинации будешь тоже как эффективную политику МС приводить, типа, не поймали - не вор? Понятно, что за него реально в два раза больше минимум отдали.

    Так давай и напиши, если другие клубы АПЛ не смогли Ляпорта бесплатно подписать, это их проблемы) Мистер эффективность.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:31
    Я так же не вижу смысл защищать МС. Убери эти контракты с компаниями владельца, и пусть МС заключит честные контракты со сторонними компаниями, завтра клуб Грилиша и часть имущества на трансферы выставит.

    По школам, что МС лучшие на уровне с "Челси" - очень убедительно, учитывая, что "Челси" 2-летний трансферный бан за махинации с молодежью получил и что МС получил такой же, пришлось ручной швейцарский суд привлекать.

    Про инвестиции я уже не говорю, это рассуждения на уровне "Зенита". Если они получают 400 миллионов нефтяных денег и 200 из них отбивают, это не инвестиции. Понятно, что вложив там огромную сумму можно получить по маркетингу больше, чем условный ВХЮ, но это не значит "инвестиции", клуб так же остается сильно убыточным фактически.

    Но реально мы понимаем, что китайцы и тайцы не ходят поголовно в футболках МС, как они ходят в МЮ или Барселоны. И на ЛЧ у них не ходит 60% зрителей, как у вас. Поэтому, конечно, МС в разы меньше зарабатывает с него.

    То есть по маркетингу МС сильно проигрывает, по стадиону и билетам тоже, по трансляциям все получают поровну, и - внезапно - они у тебя становятся "успешной инвестицией".

    Так это только для формалистов успешная инвестиция, а для владельца это он взял 400 миллионов, вложил в клуб и получил 200 миллионов. Или это был сарказм насчет "успешной инвестиции"?
    allemz
    allemz
    вчера в 16:20, ред.
    И, конечно же, вы не задавались, что сподвигнуло автора на подобную статью? Подсказываю: ответ в названии первого заголовка зеленого цвета (после картинки) :)

    Журналист не всегда независимая фигура, думаю ее степень определяется уровнем профессионализма. Он тоже живой человек, фанат своего любимого клуба и лавирует на этом отрезке, будь ты хоть Багровым или Гориным
    DXTK
    DXTK
    вчера в 16:13
    Это команде нужна победа в ЛЧ и все.
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:51, ред.
    Задача любого бизнес-менеджмента состоит в УПРОЩЕНИИ задач и извлечении максимальных дивидендов. Если другие клубы отстают на фоне МС, про Зенит не будем говорить (на госденьги не повлияешь), вы потребители их продукции, сходите да и затребуйте действий, всё-таки общий рынок с клубами делят, они зависят от вас. А если не может/не тянет, то пусть идет на*** с футбольного рынка и уступит другому функционеру. Зачем приходил?
    Большинство предпочитают терпеть и других обливать. Смысл?
    allemz
    allemz
    вчера в 15:45
    Если МС делает свою работу лучше, значит виноват в неудачах других - он. Логически это верно, только отчасти, ведь никто не запрещает совершенствоваться. Кто-то эффективно ведет бизнес, а кто-то ноет. Две стороны медали. МЮ по составу на 1 месте, но козлы - МС. Не будь у МС менеджмента на всех уровнях, кричали бы что мешок наподобие ПСЖ без философии и траты в никуда, но МС сейчас более системный клуб на фоне конкурентов. Делит первенство с Челси по качеству молодежи. К этой системности приближались с каждым годом. Покажите мне устойчивую систему уровнем близкой к МС. Все равно мне непонятно нытье финансово неграмотных людей. Если владельцы вашего клуба недостаточно заботятся о клубе, в чем вина МС? У МС дорожает состав вследствие прокачки игроков, к примеру, Бернарду купили за 50 лямов, а стоит он сейчас 100. Приведи сюда статистику дорогих составов, конечно, сумма будет расти. Если этого всего не происходит с вашим клубом. МС купил Торреса за 27 млн и продал Торреса за 55, что позволило МЮ подняться на 1 место по дороговизне. Чем сейчас занят клуб? Вас это, конечно, не интересует. Видите?
    Без Месси, Неймаров и Ибрагимовичей клуб спокойно много лет обходится и развивается. Пишите своим владельцам или руководству письма, но ведь проще с бутылкой пива поплевать на МС :) МС - актив, который показывает замечательную самоотдачу, владельцы точно не жалеют об инвестиции. Следите за своим стойлом и всё будет ОК!
    Мирон Витальевич
    Мирон Витальевич ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Скорее да. За результатом так или иначе фаны-глоры подтянуться. И это хорошо и естественно.
    Мирон Витальевич
    Мирон Витальевич ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 15:32
    1. Чели так же называют мешком.
    2. По трансфермаркт самый дорогой состав у МС, у МЮ четвёртый и дешевле на 200 лимонов...
    Мирон Витальевич
    Мирон Витальевич
    вчера в 15:27
    Ньюкасл приди, порядок наведи)))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:24
    Не любят, потому что завидуют. У их клубах ничего не получается, вот и ищут оправдания - футбол скучный, деньги и т. д.

    А по поводу денег. У МЮ самый дорогой состав в АПЛ, а они в середине таблицы болтаются.
    Абрамович вложил 2 млрд фунтов в Челси, чтобы они выиграли ЛЧ. При этом Челси мешком не называют.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 14:58
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 14:46, ред.
      Я бы сказал, их не любят, потому, что они не решают каких-то задач на самом деле. У них есть эффективный тренер, который знает, как с топ-игроками играть в современный футбол и который имеет практически безлимитный карт-бланш на покупку игроков и имеет глубокую скамейку.

      В принципе, с такими вводными решить задачу по завоеванию чемпионства несложно, потому что у Гвардиолы всегда в том числе есть возможность откорректировать состав.

      Даже фаны МС знают каждый год, что, скорее всего, МС выиграет чемпионство и вылетит из ЛЧ. Потому что, с одной стороны, большая глубина состава и постоянная ротация дает спокойно выиграть чемпионат из-за того, что соперники устают, а МС нет. С другой стороны, поэтому же они не могут выиграть ЛЧ - потому что у соперников более сыгранный состав (которому дадут отдохнуть) и на ЛЧ будут все ключевые игроки, а у МС они более размазаны на полтора состава.

      Ну и отдельно, конечно, нужно сказать о том, что все понимают, 19 клубов в чемпионате живут по средствам, а 1 - по своим правилам. Потому что у МС липовые космические контракты с компаниями родственников владельца, и МС зарабатывает со спонсорских контрактов намного больше всех, тем самым зеркалируя ситуацию в РПЛ, где, как недавно по статистике было, "Зенит" "зарабатывает" на 14-м месте в Европе, получая 200 миллионов долларов в год по спонсорским контрактам.

      И, если отбросить реальные контракты с производителями атрибутики (есть мороженое "Зенит", наборы в KFC и т.п.), которые в сумме вряд ли потянут и на 20 миллионов долларов, получается, 180 миллионов им платит монополист, более того, никакого интереса в частных лицах не имеющий.

      Так же и МС примерно.
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 14:41
      Спасибо за статью. Хороший анализ, сам прихожу к таким же выводам.
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