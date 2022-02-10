Скучные и непобедимые. У «Ман Сити» много титулов, но команду Гвардиолы не любят за пределами «Этихада»

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вчера, 13:26

Важное доказательство, что результат не все решает в футболе.

У «Ман Сити» 13 побед в 14 последних матчах АПЛ

Накануне «горожане» одержали очередную дежурную победу в Премьер-Лиге, забив два безответных мяча в ворота «Брентфорда», который пытался огрызаться, но проиграл вчистую. Чемпионы Англии в три раза больше владели мячом — 76% на 24%, доминировали по количеству ударов — 15 (7) на 6 (2), и по подавляющему большинству других игровых компонентов, отраженных в статистике. Обычный футбольный вечер с «Манчестер Сити».

Команда Хосепа Гвардиолы потеряли очки лишь однажды в 14 последних матчах АПЛ — ничья 1:1 с «Саутгемптоном». «Святые» забили быстрый гол, а потом отчаянно отбивались и были счастливы пропустить лишь однажды после 20 ударов «горожан», причем Эмерик Ляпорт забил после стандарта. Очень часто игровое преимущество «Сити» над соперниками настолько велико, что борьбы за результат не получается.

Даже сверхрезультативный матч против «Лестера» (6:3) был похож на безопасную вечеринку под присмотром родителей: абсолютный контроль за всеми проявлениями веселья, никаких реальных шансов для «лис» на положительный результат. «Ман Сити» не нужно даже громить соперника, чтобы выглядеть уверенно и побеждать с запасом, скучные и абсолютно заслуженные победы в один мяч — хуже всего, там ноль зрелища. В рамках домашней беспроигрышной серии только «Арсенал» пощекотал нервы команде Гвардиолы и Хосепу лично, но все равно пал смертью храбрых, проиграв на последних минутах.

«Ман Сити» не популярен за пределами «Этихада»

Впрочем, и на самом «Этихаде» далеко не всегда голосуют ногами за лучшую команду Англии, иначе не существовало бы живучей шутки про «Эмптихад» (от английского «empty» — пустой). Фанаты других клубов регулярно троллят «Сити» за низкую посещаемость и камерную атмосферу на домашних матчах, а недавно известный английский комментатор Джим Беглин допустил оговорку по Фрейду во время прямой трансляции матча между «Манчестер Сити» и «Челси».

Беглину пришлось извиняться, фанаты «Манчестер Сити» негодовали и требовали отстранить комментатора от работы, потому что «он намеренно так сказал, это два разных слова». Однако Джим получил куда больше поддержки в социальных сетях от тех, кому его оговорка «сделала день». По этой реакции можно судить об отношении к «Ман Сити» в Англии: оно в основном пренебрежительно-презрительное. «Горожан» не любят, не уважают и не боятся, несмотря на доминирование на футбольное поле, скорее воспринимают их как необходимое зло, выраженное в несколько карикатурной форме.

«Горожанам» не могут простить их богатство. Но дело не только в нем

Фундаментом такого отношения к «Ман Сити» стал резкий приход в клуб больших денег — богатых нигде не любят. Но дело не в номинальном богатстве, а в том, как «Сити» им распоряжается: агрессивная трансферная политика, расшатывание рынка безумными тратами, ослабление других клубов. А когда за «горожанами» пришли из УЕФА и предъявили за нарушение правил финансового фейр-плей, шейхи наняли армию юристов и отбились, поставив себя выше закона. Впрочем, политика интересна далеко не всем, многие не интересуются скрытыми процессами, а критикуют чемпионов Англии исключительно за стиль игры.

Фанаты маленьких клубов тоже следят за разборками на вершине таблицы и симпатизируют тому или иному гиганту. У «Манчестер Сити» в разы меньше сочувствующих из других лагерей, чем у «Ливерпуля» Клоппа или «Челси» Тухеля. Чтобы в этом убедиться, достаточно было полистать англоязычный сегмент «Твиттера» перед финалом Лиги чемпионов: хорошо, если на один пост в пользу «Сити» приходилось 10 сообщений против.

«Манчестер Сити» не умеет/не желает развлекать

Разобраться в феномене восприятия «Манчестер Сити» нам поможет сэр Алекс Фергюсон, который в свое время руководил другой доминирующей в Англии командой. «Манчестер Юнайтед» обожали на «Олд Траффорд», ненавидели и боялись на других стадионах. Равнодушных точно не было. Через четыре года после ухода на пенсию сэр Алекс в интервью сайту УЕФА произнес очень важные слова:

Я думаю, что у всех, кто играет в футбол на высоком уровне, есть ответственность перед публикой. Мы не можем механически делать свою работу с хмурыми лицами и без оглядки на людей. Мы обязаны помнить, что есть публика, которую нужно развлекать.

«Ман Юнайтед» Фергюсона, чей последний матч в тренерской карьере завершился со счетом 5:5, можно обвинить в чем угодно, но только не в недостатке развлечений. Были закрученные сюжеты матчей и сезонов, Ферги-таймы и камбэки. «Красные дьяволы» не всегда играли в яркий футбол и не всегда побеждали, но старательно лили воду на мельницу футбольного шоу. Был и чудесный финал Лиги чемпионов с «Баварией», и феноменальная развязка АПЛ -2011/12 с триумфом «Сити». Исходы для МЮ разные, но широкая публика довольна в обоих случаях.

«Сити» установил новые стандарты качества футбола в АПЛ

В Англии уже не стесняются говорить вслух, что команда Гвардиолы скучная и не вдохновляющая. Хосеп отшучивается, а болельщики призывают смотреть в таблицу и делают вид, что во всех смыслах выше этого. Но факт остается фактом: «Сити» слишком предсказуем, слишком неуязвим. Только это не вина «горожан», а беда Премьер-Лиги. Популярному турниру нужна яркая борьба за чемпионство, а сейчас одна команда слишком сильно оторвалась от других. Плохо для зрелища, плохо для бизнеса.

Безжалостные победы «Сити» отталкивают, но мы не можем винить команду Хосепа Гвардиолы за то, что она так сильна. Фактически МС — локомотив АПЛ , «горожане» вывели соревновательную дугу на новый уровень, а в том, что не получается захватывающей чемпионской схватки на сверхскоростях, виноваты конкуренты, которые экономят деньги, будучи финансово обеспеченными, или тратят их неэффективно.