«Ливерпуль» – «Норвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Норвич», который состоится 19 февраля 2022 года

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа одержала важную выездную победу в Лиге Чемпионов и теперь может спокойно чувствовать себя перед ответным поединком. В чемпионате Англии у «Ливерпуля» также все стабильно, а именно текущее второе место с набранными 54 очками. Отставание от лидера «Манчестер Сити» составляет девять пунктов, однако «красные» имеют одну игру в запасе.

16 февраля «Ливерпуль» обыграл «Интер» в Лиге Чемпионов (2:0), а 13 числа оказался сильнее «Бернли» на выезде (1:0).

«Норвич»

Коллектив стал относительно регулярно набирать очки, что позволило ему сдвинуться с места и подниматься вверх по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура «Норвич» занимает 18 место с 17 очками и пребывает в зоне вылета, однако отставание от ближайшего соперника составляет всего четыре пункта. В предстоящем выездном матче со второй командой чемпионата Англии «канарейки» вряд ли серьезно могут рассчитывать на очки, но побороться и зацепиться за свои шансы всегда можно попробовать.

12 февраля «Норвич» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:4), а девятого числа сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.12

Ничья – 10.37

Победит «Норвич» – 26.57

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Норвич» проиграл пять последних встреч «Ливерпулю»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.892. В предстоящем поединке подопечные Клоппа являются большими фаворитами и усталость после сложного матча в Лиге Чемпионов не помешает им подтвердить это на поле. Прогнозируем крупную победу хозяев.