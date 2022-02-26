Сборная Польши отказалась от матча против России. Инфантино будет сложно засчитать Левандовски поражение

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вчера, 17:32

Шведы и чехи могут последовать примеру.

Поляки приняли решение

«Спорт вне политики», — фраза, которую сегодня сложно повторить без иронии. Когда два чиновника Польского футбольного союза сообщили, что сборная не хочет играть против команды России, то некоторые люди подумали, что прощупывают почву. По закону грозит техническое поражение, как сборной СССР в стыковом матче против Чили в 1973-м.

Но сейчас ситуация совсем другая. Левандовски заявил, что «российские футболисты и фанаты не несут ответственности за последние события, но мы не можем делать вид, будто ничего не происходит». А затем все футболисты представили коллективное заявление:

Мы, игроки сборной Польши, совместно с Польским футбольным союзом приняли решение, что мы не намерены играть в стыковом матче с Россией. Это непростое решение, однако в жизни есть вещи поважнее футбола. Наши мысли с народом Украины и нашим другом из сборной Томашем Кендзерой, который все еще находится в Киеве со своей семьей.

Есть вещи, важнее футбола. У россиян право обозначать позицию поляков любым определением, вплоть до того, что Левандовски испугался встречи, как и потенциального поражения в такой момент. Но раз можно окрестить поведение поляков, то нельзя забирать у них право принимать собственные решения и озвучивать личные позиции. Не хотят играть против сборной России – не сыграют, нельзя заставить.

Бывший генеральный секретарь РФС Воробьев верит в матч на нейтральном поле, но сами польские футболисты отказываются от этой опции, хотя уже официально сообщили, что все международные поединки сборных Украины и России, а также клубов из соседних стран, пройдут за пределами их границ.

На Инфантино серьезно надавят

По закону, если поляки, чехи и шведы откажутся выйти на поле, то Россия получит автоматический пропуск на ЧМ -2022. Но важен контекст. Вчера представительница МИД РФ Захарова заявила, что вступление финнов и шведов в НАТО «имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы ответных шагов нашей страны».

Шведам это заявление не понравилось, поэтому местная сборная может отказаться играть против России, когда полякам засчитают техническое поражение. Позиция президента Чехии Земана за последние дни тоже резко изменилась, хотя народ в Праге годами называл его близким другом чиновников из Москвы. В результате все три соперника могут отказаться встретить Карпина на поле.

И это сложная ситуация для ФИФА . Сейчас вообще происходит много невообразимого еще позавчера. По закону надо выдавать России путевку на ЧМ -2022, но есть еще вопрос денег и влияния. Спонсоры конторы Инфантино есть на официальном сайте организации – «Adidas», «Coca-Cola» и «Visa». Все эти огромные корпорации со штаб-квартирами в США и Германии. А еще с самым жирным рынком в ЕС и Северной Америке, а не в России. Их главы могут связаться с Инфантино и высказать свою позицию о техническом поражении для команды с Левандовски в составе.

Видим ведь, как МЮ сразу отказался от денег «Аэрофлота». Также нельзя исключать вариант, что Инфантино получит угрозу бойкота турнира с участием россиян от французов и англичан. США тоже может присоединиться, но эта сборная в Катаре для Инфантино не так важна. А вот французы – чемпион мира, и если их чиновники заявят, что не сыграют, если Карпина пропустят после двух технических побед, ФИФА встанет перед сложнейшим выбором за много лет.

Но помним Евро-1992, тогда Югославию в последний момент выбили из финальной части, их место без игры в футбол заняли датчане, которые выиграли турнир в итоге. Ситуация такая, что строго по букве закона Инфантино действовать вряд ли сможет, ему не позволят. В любом случае беспрецедентная ситуация, нечасто в Европе после 1940-х годов видели отказ одной сборной от матча с другой.

Политика не в пользу Карпина

Работает с фактами, а не эмоциями или оценками. Во множестве стран Европы официальная позиция об украинской ситуации сейчас единая. Эйфелева башня, стадион «Атлетико» и так далее подсвечены в сине-желтые цвета. Ла Лига проводит все трансляции с большой плашкой «Нет войне», хотя никто Тебаса не заставлял так поступить.

Следовательно, Инфантино будет невероятно сложно засчитать России сразу две подряд технические победы и отправить Карпина в Катар. Политические аргументы тех, кто с этим не согласится, мы привели выше. В любой войне жаль и мирное население, и маленького солдата. Поэтому пусть как можно больше людей переживут в ближайшие дни. А конечные результаты позволят, чтобы не пострадал, в том числе, футбол.

Посмотрим на официальную позицию ФИФА , шведов и чехов. Но пока законное решение менее вероятно, чем политическое с дисквалификацией сборной России под угрозой бойкота всего турнира в Катаре крупными сборными с высоким рейтингом. И это нужно четко понимать, могущественных союзников нет. Даже Пекин в случае дисквалификации сборной России не будет выступать активно, поскольку ему нужно от ФИФА право провести один из следующих ЧМ .

Спортивная юристка, которая понимает логику принятия решений в таких бюрократических машинах, как ФИФА , не уверена, что Польше решатся выдать техническое поражение. Сами поляки это, конечно, тоже понимают. Все зависит от того, кто позвонит Инфантино в ближайшие дни лично и расскажет о своем видении ситуации. Если главы огромных корпораций, то у швейцарца не будет выбора.

У больших футбольных стран из Европы достаточно рычагов давления на ФИФА , поскольку катарцы готовятся к ЧМ в ускоренном темпе, и там есть нюансы. Могут снова поднять вопрос безопасности рабочих на стройках. Те же норвежцы не попали в стыки, но грозились бойкотом заранее как раз из-за смертей приезжих рабочих. Мало Инфантино проблем, теперь и решение по матчу Польши и России надо принять. Джанни очень лояльный к Москве футбольный политик, как помним по ЧМ -2018.

Но его позиции в последнее время пошатнулись после переезда в Катар, поэтому начнет думать о своем будущем и перспективах переизбраться. Не нужно подходить к ситуации наивно и верить в силу буквы закона. Для команды Карпина отказ поляков – плохое развитие событий.