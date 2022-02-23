У президента истерика, а Симеоне не ладит с агентом Роналду. «Атлетико» стал напоминать МЮ

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вчера, 22:05

В «красно-белой» части Мадрида буйные будни.

Футбольные неудачи можно объяснить

Все критики одновременно правы. Облак был стабильным сто лет, а на сто первый начал ошибаться и пропускает так часто, как Максименко в «Спартаке» прошлой осенью. Оборона страдает, поскольку Савич и Хименес не играют постоянно. Тренер вынужден переходить от одной схемы к другой в поисках противоядия от чужих стандартов. А некоторым защитникам не подходит модель с четверкой в линию.

Суаресу достаточно лет, чтобы требовать для себя передышки и ждать посильной помощи от Гризманна и Фелиша. Не видим лидерских включений кучерявой парочки. А Карраско не может тащить мяч вперед постоянно. Да и за Триппьером тренер скучает. Также есть проблемы в середине поля без Сауля, а отсутствие тренерской гибкости от Симеоне добивает проект в футбольном смысле.

Но пока есть сомнения, что найдется наставник, который подходит лучше. Дом, который построил Диего, создан по его понятиям. Аргентинец – жесткий олдскульный псих, который сменил полосатые формы на черную одежду, словно хочет казаться крутым проповедником. Поставил на жесткий, прагматичный и высокоорганизованный футбол. Но после нового испанского титула конструкция посыпалась.

Не знают, что делать. Вот только не кажется, что проблемы «Атлетико» начались на поле. Побеждать умеют, а коллектив не похож на сборище врагов. В отличие от «Манчестер Юнайтед», где в рядах сквозит отчаянье, испанцы остаются жесткими мужчинами, которые плохо играют в футбол, а умеют иначе. Но есть между нынешними соперниками нечто общее. И речь о структуре управления.

У Энрико Сересо случилась истерика

«Атлетико» сложно, поскольку это не исторический топ, но уже и не рядовой выскочка. Президент клуба, который «прокачался» с 100 млн евро доходов в год до 367 до пандемии, невзирая на пандемию, сорвался после очередного вопроса на тему отставки тренера:

Симеоне будет в «Атлетико» столько, сколько захочет. Ясно? То, что он сделал за 10 лет, не сделал никто другой. Когда он уйдет, я поставлю журналиста, ведь ты составляешь составы, как никто другой.

Такой переход на личности всегда выражение слабости. Никто не оскорблял Симеоне. Даже не ставил под сомнение колоссальную работу, которую Диего проделал. Не говорят, что «Атлетико» не крутая банда. Но эксперты аргументировано подчеркивают, что команда в глубоком кризисе, и пока непонятно, что это падение спровоцировало.

Травмы бывали раньше, спады тоже. Но сейчас Симеоне плохо контролирует ситуацию. Возможно, в нем поселился вирус диктаторства? «Эль Чоло» в целом мужчина адекватный, но старой закалки. И поскольку десять лет назад его футбол работал – без мяча, с надежной злой обороной, то «Атлетико» выстрелил, а Симеоне дали 43 млн евро в год зарплаты.

Но Диего отдал команде всего себя, больше у него ничего нет. Понятно, что попытка перестроить «матрасников» предпринималась, но если с блуждающим форвардом Гризманном до его ухода в «Барселону» получилось быть современным, то вся команда на новые рельсы не перешла. А сейчас вообще не на кого положиться.

Да и в стопроцентное доверие со стороны начальства в Симеоне не верьте. Слова политических фигур не такие важные, как их дела. Сересо не заявил, что не уволит Симеоне. Он сорвался на журналиста, ведь понимает, что из клуба вытекает много секретной информации. Если не пойти в атаку, то всем станет понятно, что под Диего копают изнутри.

Аргентинец переходил дорогу агентам

Посредники привыкли, что многим недешевым клубам можно «всучить» футболиста. Жорже Мендеш так сделал с тем же «Манчестер Юнайтед» и Роналду, хотя Вудворд побаивался португальского агента. Теперь скорее «Манчестер Сити» можно назвать базовым клубом для клиентов известного советника. Диаш, Бернарду Силва, Жоау Канселу и Эдерсон играю за Гвардиолу.

А Симеоне одобряет все трансферы клуба, у него нет любимого агента. «Атлетико» очевидно переплатил за Жоау Фелиша, который пока не заиграл так, как самый дорогой португальский футболист в истории. Теперь аргентинец насторожено относится к идеям Сересо, который дружит с Жорже Мендешом. Не только этому агенту жесткий тренер перешел дорогу. Врагов хватает.

Еще один человек, с которым у Симеоне легко могут быть ожидаемые конфликты в «Атлетико» — спортивный директор Берта. Андреа в клубе с 2013 года, сначала был техническим директором, потом получил повышение. Итальянец легко может быть человеком, который предлагал продать Гризманна, Люку Эрнандеса, Родри и Партея. А любой тренер хочет, чтобы сильнейшие оставались в команде.

Как любой агент злится, если его клиент не играет постоянно, вроде Фелиша. А поскольку у Симеоне еще и рекордная зарплата в клубном футболе, то на публику Сересо и Берта будут перечислять заслуги. А потом соберутся в ресторане в Мадриде, обсуждая кандидатов на замену – Нуну Эшпириту Санту, чьи дела ведет Мендеш, или тренеров из Италии, откуда родом Берта. Вряд ли внутри трио менеджеров сейчас идиллия.

Как обычно, у «Атлетико» есть козырь

Симеоне прикопал себя в этот раз слишком глубоко, чтобы не переживать. Но нечто подобное уже видели ранее. Вдруг Облак соберется, найдут защитника с первым пасом. Подумают, как перестроиться в опорной зоне, где не хватает нового Родри. Заведутся и предложат бой МЮ . Наконец, выяснят отношения между Симеоне и Фелишем. Или в португальца поверят, поскольку начнет оправдывать авансы, или расстанутся.

По Гризманну и Суаресу тоже вопросы, но это мастера невероятного уровня. Команда не может играть в глухой защите, если им «Хетафе» в состоянии забить трижды. Но еще не поверила в атакующий футбол. Симеоне обожает красивое испанское слово «экилибрио», что переводится как «баланс». И фанаты, которые бесконечно ему благодарны, ждут от Симеоне именно футбольной эквилибристики.

Но сложно балансировать между стилями, если есть свой конкретный, а играть согласно его канонам против сильных соперников не получается. Ярчайшим примером стало поражение сырой версии «Барселоны» имени Хави. Вот только многие, описывая кризис «Атлетико», забывают, кто такой Симеоне. Мало в мире более обстоятельных тренеров. Да, ему не на кого положиться – штаб слабоватый.

Результаты даже чуть лучше, чем игра в футбол. Вот только у «Атлетико» стальная воля. И на характере могут идти вперед. Говорят, «Манчестер Юнайтед» — фаворит сегодняшнего матча. Возможно и так, особенно с учетом статистики Роналду против давнего и любимого соперника. Но Симеоне непросто свалить с трона, право на который заслужил работой.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поговорка не оправдывает лень, но говорит о праве стабильных годами людей не сразу понимать, где выход. Симеоне точно не соавтор остросовременного футбола, но это наставник с трофеями и принципами. По обоим пунктам превосходит Рангника. А вот поведение боссов МЮ и «Атлетико» похожее. Сересо не подвез Симеоне всех, кто был нужен, а того же Суареса убедил лично наставник.

Но только у мадридцев есть свой Фергюсон. Подобная роскошь – стабильный тренер на многие годы, в большом футболе, пожалуй, только у «Ливерпуля» с Клоппом и у «Атлетико» с Симеоне. Даже Гвардиола повторяет, что уйдет из «Сити». А Симеоне верит, что сложный сезон сделает его сильнее для «Атлетико» и во имя его интересов.