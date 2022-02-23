Интимные фото, изнасилование и 7.8 млн евро компенсации. Чем живёт «Аякс» накануне игры Лиги чемпионов

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вчера, 19:35

Не только Овермарс испортил себе репутацию.

Босс и тренер «Аякса», похоже, сошли с ума

Неделю назад хавбека второй команды «Аякса» Донни Вармердама обвинили в изнасиловании. А вчера стало известно, что в великом клубе не только у двадцатилетнего футболиста, но и у взрослых мужиков серьезные проблемы с поведением.

Богард работает в штабе Эрика тен Хага. Раньше Уинстон был средним игроком в составе великого «Аякса» девяностых. Выиграл Лигу чемпионов, но затем не закрепился в «Милане», «Барселоне» и «Челси». Ему уже за пятьдесят, но пристал к одной из молодых сотрудниц фирмы, которая через него вела дела с «Аяксом».

Терроризировал девушку так явно, что она вынуждена была анонимно обратиться в полицию. Клуб начал расследование. Оказалось, что есть сотни сообщений и видео, тренера Богарда не оклеветали. Разбирательство длилось полгода. Психолог установил, что приставания подавили девушку морально, ее запугали.

Харассмент не только о сексе, но и о власти. А самое паршивое, что хотя информация подтвердилась, полицейские проигнорировали случай. «Аякс» тоже его никак не наказал, хотя Уинстон приставал к женщине, в том числе, на работе. «Приходите, когда изнасилуют», — классика ленивой полицейской работы.

С Овермасом тоже странная ситуация. Похоже, «Аякс» активно покрывал его выходки. Причем от Марка доставалось уже работницам клуба. Большая разница между флиртом в баре, когда два человека явно нравятся друг другу, и приставаниями начальника на работе.

Женатый Овермарс и Богард явно чудили не раз

В «Аяксе» у Овермарса было прозвище «озабоченный кузен». Говорящий никнейм. Причем одна из сотрудниц клуба сообщила, что многие девушки игнорировали комментарии и легкие приставания, поскольку кто давал отпор и пытался возмущаться – тех увольняли.

Конечно же, можно приглашать людей на свидания. Но если вам отказали, то надо идти дальше. Спортивный директор прислал фотографию своего пениса одной из коллег, а за другой установил слежку. «Аякс» даже не пытался обманывать, что Марка оклеветали.

И это без пяти минут дедушки. Богарду уже 51 год, а Овермарсу 48. Уинстон наел огромное пузо, заметно постарел. Марк женат, к молодым девушкам из «Аякса» месяцами нагло клеился папаша двух детей. Причем Овермарс знал о скандале с Богардом, но дальше вел себя непристойно.

Марка уволили, когда всплыла история о фото пениса. Богард работает до сих пор. Да, в мире миллионы обычных служебных романов. Но по согласию двух сторон. В согласии вся суть, поэтому талант из МЮ Гринвуд пойдет под суд. Его обвиняют в избиении подруги и сексуальном насилии.

Увы, это далеко не первый игрок, который не думал головой. Робиньо прячется от итальянской тюрьмы в Бразилии. Его приговорили к 9 годам по делу о групповом изнасиловании. В этом случае можем писать уже без отсылки к презумпции: апелляция была, вина доказана.

Надеемся, таланты учтут опыт известных начальников

За полем у «Аякса» творится дичь. Чтобы перебить информационный поток, клуб объявил о финансовой помощи семье Абдельхака Нури, который 2.5 года пробыл в коме. Голландцы признали, что их медицинский штаб оказал недостаточную помощь молодому игроку. Результатом стали необратимые повреждения мозга.

Родственники Нури получат 7.8 млн евро компенсации. «Аякс» и дальше будет покрывать расходы по уходу за бывшим футболистом. 34-й номер игрока, как и 14-й Кройфа, вывели из обращения. Немало невеселых историй, а вот в футбол играют здорово. Аллер приглянулся «Баварии». Мазрауи выбирает себе новую команду.

Тальяфико разочарован, ведь зимой мог попасть в «Барселону». «Аяксу» не привыкать к распродажам. Но талантливым Гравенбергу, Тимберу, Антони и остальным важно объяснять, как себя вести, когда в двадцать лет становишься миллионером. Остается верить, что Ван дер Сар не занимался тем, что Овермарс и Богард.

Эдвину не завидуем, попал в передрягу. Надеемся, может объяснить молодым игрокам клуба, что «Аякс» не уличная банда, где соревнуются в умении влипнуть в историю. Играй в футбол, зарабатывай миллионы, побеждай, но веди себя адекватно. Футболистов надо держать в узде, но тут в центре внимания также тренер и директор.

Богард скатился, хотя подавал надежды как бизнесмен

У него всегда было невероятно большое эго. Когда он в комнате, все должны это знать. Он доверяет лишь паре человек, но никто не знает его настоящего.

Так бывший одноклубник описал Богарда. Грэм Ле Со до сих пор удивлен, что Уинстон нагло приходил на тренировки «Челси» с большим пузом, совсем не следил за весом и образом жизни. Еще в конце 90-х Богард купил дом за 910 фунтов стерлингов с баром и танцполом, его интересовали вечеринки.

Потом четыре раза закладывая имущество, пока его не объявили банкротом. Также пробовал разбогатеть, основав музыкальный лейбл. Играл в покер, причем удачно. Но теперь его состояние намного скромнее, чем в молодости. Лишь через тринадцать лет после завершения карьеры получил тренерскую лицензию.

Пять лет назад начал работать. Поскольку Овермарс и Ван дер Сар решили его поддержать, то взяли в штаб Тен Хага. О Богарде не отзывались, как о плохом тренере, но удивляет, что известный взрослый мужчина вместо того, чтобы скачать приложение для знакомств в Амстердаме, довел женщину до обращения в полицию.

Девушки порой сталкиваются с приставаниями, и в основном их игнорируют. Надо постараться, чтобы в любой стране мира женщина пошла с заявлением. Богарда точно просили по-хорошему отстать. А Овермарс, когда увидел, что Уинстону ничего не сделали, пошел дальше.

Плохо, что никто не остановил двух дерзких начальников

Оба бывших игрока испортили себе репутацию. А Овермарсу еще с женой надо разобраться, ведь теперь может подать на развод. И отдельно злит, что все это происходило в «Аяксе», соавтором которого стал именно Йохан Кройф, которого жена, как он сам шутил, превратила из анархиста в миллионера.

Голландец всегда подчеркивал, как важны в его жизни женщины. Любил маму Петронеллу, жену Дэнни и двух дочерей, Шанталь и Сюсилу. Йохан благодарен матери, которая воспитала его после смерти отца. Да и от поездки на ЧМ -1978 отказался не только из-за финансовых разногласий с футбольным союзом.

Основной причиной называл нападение на семью в Барселоне. Жене приставляли винтовку к голове и связали. Кройфу удалось бежать, позвал на помощь и сорвал похищение, но потом еще четыре месяца в его доме ночевали полицейские, а детей сопровождала в школу. Кройф бы разнес Богарда и Овермарса за их выходки.

«Аякс» — великий клуб, репутация вдвойне важна. А тут три истории подряд. Овермарс управлял сотнями миллионов евро, но не догадался, что накажут, если преследовать людей и посылать им интимные фото. Даже не остановился, когда поймали Богарда. Власть и безнаказанность – дурманящие силы.

«Озабоченный кузен» думал, что раз работницы «Аякса» неизвестные и небогатые, то за них никто не заступится? Сильно ошибался, ведь многое тайное в итоге становится явным.