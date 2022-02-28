«Команда всё лучше и лучше». Хави нашел подход, «Барселона» развивается

Впервые за много лет – прогресс.
Одни и те же игроки смотрятся иначе
Куману команда так не доверяла. А в Хави, судя по всему, ребята поверили, поэтому и побежали доказывать, что не случайно «Барселона» была первой в мире по зарплатам (не только из-за контракта Месси) и тратила сотни миллионов на новичков за последние годы. Некоторые просто знают Хави, поэтому доверяют, как Бускетс, Пике, тер Штеген, да и новичок-старичок Алвес. А другие, вроде Траоре, Торреса, или молодых Гави и Педри, попросту желают развиваться в «сине-гранатовых» футболках здесь и сейчас. Наконец, есть кейс Обамеянга – Пьер-Эмерик соскучился по футболу, а хорошо дебютировать габонец умеет. На его счету хет-трик против «Валенсии», голы в Неаполе и в ворота «Атлетика». Да и молодые не отстают. Отдельно, особенно после выступления против басков, Хави отметил Педри:
Педри напоминает мне Андреса Иньесту. Его игра магическая. Редко я видел талантов его уровня… Он невероятный.
Отеческое тренерское восхищение можно дополнить цифрами – 86 точных передач, брак всего 7%, 3 удачные обводки из трех, 2 отбора. Даже с учетом, что голы прямо создавал не Педри, после матча многие справедливо хвалят именно девятнадцатилетнего хавбека «Барселоны». Если Гави еще может покинуть клуб – к нему присматривается «Бавария», а Лапорте нужны деньги, ведь новые спонсорские контракты не закроют все долги, то Педри есть место в составе и вокруг него могут строить новую «Барселону».
Раньше ставили на уровень ветеранов
После ухода Луиса Энрике с каталонцами работали Вальверде, Сетьен и Куман. И ни один из наставников за четыре с половиной года не привнес ничего нового и свежего, достойного не восхищения, но симпатии. Был великий и ужасный Месси, вокруг личного подхода Лионеля постоянно плясали, на него вешали всю ответственность. Класс Пике, Бускетса, Альбы и Луиса Суареса помогал брать внутренние трофеи с Вальверде. Но в еврокубках результаты красноречиво напоминали, что «Барселона» способна максимум на один подвиг, за которым чаще всего следовал провал. Вечно в таком режиме играть невозможно, поэтому команда давно ждала обновления. И такого тренера, как Хави – чтобы понимал суть процессов внутри клуба, ставил на прогресс и осознавал силу соперников. «Барселона» думала, что она гранд, а это сейчас не так. Значит, надо отправиться в точку, где команду встретил даже не Гвардиола, а Райкард. Порой приходится начинать с начала, и Хави начал с возобновления отношений футболистов и наставника. С Куманом команда не дружила, это было видно на поле. Теперь Эрнандес старается оставаться строгим и справедливым, всем давать шанс. В результате меняется игра многих, кого еще вчера справедливо ругали.
Выиграли половину матчей и прибавили
У Хави нормальная статистика на посту – 10 побед, 6 ничьих, 4 поражения в двадцати матчах. Но важна ведь и динамика. «Бетису» и «Баварии» проиграли, «Осасуну» не смогли обыграть. Мучения были против многих соперников, теряли очки. Но после январского поражения от «Атлетика» в Кубке Испании собрали серию из семи побед подряд. Понятно, что ничья против «Эспаньола» — бедного соседа и четырнадцатой команды в таблице, напоминает о коренных проблемах клуба и команды. Но ведь не проигрывают. Воодушевляющей вышла победа над «Атлетико» — справились с изначальным планом Симеоне, ответили, не допустили камбэк, когда Дани Алвес решил устроить шоу и с помощью красивых передач, и с помощью фола, после которого его удалили. «Барселона» не проигрывает в 7 матчах подряд, разница голов в трех последних поединках – 12:3. Причем соперники были непростыми, «Валенсия», «Наполи» и «Атлетик». Это не серия из побед над ПСЖ, «Реалом» и «Севильей», но и не унылые результаты против аутсайдеров Ла Лиги.
Хави важно реорганизовать защиту
Реформы всегда важны, ведь кто застаивается – того пожирает новый прекрасный мир. Отставать нельзя, поэтому Хави с его опытом прекрасно знает, что это лишь начало. Тер Штеген не пропустил после трех точных ударов «Атлетика», но дважды доставал мяч из сетки после трех ударов «Наполи» в Италии. Немецкий голкипер сейчас играет увереннее, чем раньше, но до сих пор может привезти пенальти, до сих пор способен допустить обидную ошибку. Хотя вряд ли дело лишь во вратаре. «Барселона» осмелела и порой заигрывается. Так было и против «Атлетико», когда поверили в уверенную и легкую победу. Когда команда Спаллетти в атаке напрягают чемпионы мира из защиты Хави – Пике и Альба, то понятно, что это стратегия. Но прикрыть тылы важно. В этом сезоне ведут борьбу за третью строчку в Ла Лиге и выход в финал Лиги Европы, где каталонцы в числе фаворитов. А через год надо снова играть по стандартам Лиги чемпионов.
Вдохновенную команду видно сразу
Конечно, это может быть тот самый знаменитый в футболе «медовый месяц» команды и тренера. Но когда в Неаполе в контратаке на позиции правого форварда оказывается левый защитник Альба и забивает мяч после передачи Траоре, то видишь коллектив, который впервые за годы начал получать удовольствие от футбола. Даже когда играют ПСЖ, где высококлассных игроков больше, нет ощущения, что им всегда интересно то, что происходит на поле, и что вдохновлены приказами Почеттино. А вот «Барселона» при Хави побежала с желанием, пускай и не без ошибок. Но атакующий вариант «4-3-3» допускает ответные меры противников. Пропущенные голы есть и будут, но Араухо и Пике – индивидуально сильные, а гол Де Йонга в Неаполе напомнил, какой потенциал был в составе, но его в полной мере не использовали.
Сейчас у Хави больше вариантов для усиления игры, ротация проходит, замены работают – вчера три из четырех голов забили парни, вышедшие на замену. А у Дембеле, чье будущее туманно, вообще гол и два ассиста. Даже он проснулся! Но срочно пора что-то делать с чужими контратаками, ведь во времена Пуйоля и Пике в центре, а Гвардиолы на бровке, накрывали соперника высоким прессингом, не давая легко переходить центральную ось через длинный пас. Заигрывать нельзя, а любят, как перед вторым голом Наполи. Но все эти типичные «фишки» «Барселоны» могут нивелироваться тем, что наконец-то на поле весна молодежи, а не унылая осень патриарха. В атаке «Барселона» окрыленная, играет с энтузиазмом и изобретательностью. Это грамотные и честные попытки реанимировать великий клуб на поле.
но как бы не выставляли Вальверде, Кумана, при этом они тренировали в эпоху Бертамеу, но тем не менее барса брала трофеи, а сейчас я даже не знаю притендует ли Барса--Хави хоть на что-то?
Да игра ожила победы над Атлетико, Валенсией, Наполи, Атлетик Б, можно сказать взяли реванш за вылет из кубка, подняли настроение, но....... по сути Барса Хави уже вылетела из двух турниров ладно из ЛЧ там и так было все решено, но и из кубка короля от басков (в прошлом сезоне в финале Куман их обыграл), далеко ли она пройдет в ЛЕ, Наполи не показатель, их и Спартак дважды обыграл в отличии от каталонцев, при этом на тот момент даже лидера серии А, а сейчас у команды Спалетти спад.
я не буду говорить что Хави уже изобрел новый велосипед, как Гвардиола пришел и изобрел свою, как они там называют тики-таку, Барса по новому играет? она играет просто в другой футбол, более интересный что ли, выводы по 20 матчам отметил выше. могу лишь отметить те приобретения которые сделал Хави, вернул Алвеса, приобрел Траоре, Обамиянга, Торреса неплохие трансферы освежившие игру, и отпустил Коутиньо. но все же Алвес и Обамянг 30 летние футболисты, пока он не ввел ни одного молодого игрока из академии, да он вернул Траоре но это аренда, но он опытный игрок закалившийся с волками в АПЛ. Куман дал шанс Гави, Гонсалесу, а Хави подбирает опытных бойцов. тут и желание Иньесты вернутся ....... я не вижу как испанец работает с молодыми дает им шанс именно своим воспитанникам, а тут еще пишут Гави могут продать.
PS посмотрим как будет после.......
но как бы не выставляли Вальверде, Кумана, при этом они тренировали в эпоху Бертамеу, но тем не менее барса брала трофеи, а сейчас я даже не знаю притендует ли Барса--Хави хоть на что-то?
Да игра ожила победы над Атлетико, Валенсией, Наполи, Атлетик Б, можно сказать взяли реванш за вылет из кубка, подняли настроение, но....... по сути Барса Хави уже вылетела из двух турниров ладно из ЛЧ там и так было все решено, но и из кубка короля от басков (в прошлом сезоне в финале Куман их обыграл), далеко ли она пройдет в ЛЕ, Наполи не показатель, их и Спартак дважды обыграл в отличии от каталонцев, при этом на тот момент даже лидера серии А, а сейчас у команды Спалетти спад.
я не буду говорить что Хави уже изобрел новый велосипед, как Гвардиола пришел и изобрел свою, как они там называют тики-таку, Барса по новому играет? она играет просто в другой футбол, более интересный что ли, выводы по 20 матчам отметил выше. могу лишь отметить те приобретения которые сделал Хави, вернул Алвеса, приобрел Траоре, Обамиянга, Торреса неплохие трансферы освежившие игру, и отпустил Коутиньо. но все же Алвес и Обамянг 30 летние футболисты, пока он не ввел ни одного молодого игрока из академии, да он вернул Траоре но это аренда, но он опытный игрок закалившийся с волками в АПЛ. Куман дал шанс Гави, Гонсалесу, а Хави подбирает опытных бойцов. тут и желание Иньесты вернутся ....... я не вижу как испанец работает с молодыми дает им шанс именно своим воспитанникам, а тут еще пишут Гави могут продать.
PS посмотрим как будет после.......