«Команда всё лучше и лучше». Хави нашел подход, «Барселона» развивается

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сегодня, 09:58

Впервые за много лет – прогресс.

Одни и те же игроки смотрятся иначе

Куману команда так не доверяла. А в Хави, судя по всему, ребята поверили, поэтому и побежали доказывать, что не случайно «Барселона» была первой в мире по зарплатам (не только из-за контракта Месси) и тратила сотни миллионов на новичков за последние годы. Некоторые просто знают Хави, поэтому доверяют, как Бускетс, Пике, тер Штеген, да и новичок-старичок Алвес. А другие, вроде Траоре, Торреса, или молодых Гави и Педри, попросту желают развиваться в «сине-гранатовых» футболках здесь и сейчас. Наконец, есть кейс Обамеянга – Пьер-Эмерик соскучился по футболу, а хорошо дебютировать габонец умеет. На его счету хет-трик против «Валенсии», голы в Неаполе и в ворота «Атлетика». Да и молодые не отстают. Отдельно, особенно после выступления против басков, Хави отметил Педри:

Педри напоминает мне Андреса Иньесту. Его игра магическая. Редко я видел талантов его уровня… Он невероятный.

Отеческое тренерское восхищение можно дополнить цифрами – 86 точных передач, брак всего 7%, 3 удачные обводки из трех, 2 отбора. Даже с учетом, что голы прямо создавал не Педри, после матча многие справедливо хвалят именно девятнадцатилетнего хавбека «Барселоны». Если Гави еще может покинуть клуб – к нему присматривается «Бавария», а Лапорте нужны деньги, ведь новые спонсорские контракты не закроют все долги, то Педри есть место в составе и вокруг него могут строить новую «Барселону».

Раньше ставили на уровень ветеранов

После ухода Луиса Энрике с каталонцами работали Вальверде, Сетьен и Куман. И ни один из наставников за четыре с половиной года не привнес ничего нового и свежего, достойного не восхищения, но симпатии. Был великий и ужасный Месси, вокруг личного подхода Лионеля постоянно плясали, на него вешали всю ответственность. Класс Пике, Бускетса, Альбы и Луиса Суареса помогал брать внутренние трофеи с Вальверде. Но в еврокубках результаты красноречиво напоминали, что «Барселона» способна максимум на один подвиг, за которым чаще всего следовал провал. Вечно в таком режиме играть невозможно, поэтому команда давно ждала обновления. И такого тренера, как Хави – чтобы понимал суть процессов внутри клуба, ставил на прогресс и осознавал силу соперников. «Барселона» думала, что она гранд, а это сейчас не так. Значит, надо отправиться в точку, где команду встретил даже не Гвардиола, а Райкард. Порой приходится начинать с начала, и Хави начал с возобновления отношений футболистов и наставника. С Куманом команда не дружила, это было видно на поле. Теперь Эрнандес старается оставаться строгим и справедливым, всем давать шанс. В результате меняется игра многих, кого еще вчера справедливо ругали.

Выиграли половину матчей и прибавили

У Хави нормальная статистика на посту – 10 побед, 6 ничьих, 4 поражения в двадцати матчах. Но важна ведь и динамика. «Бетису» и «Баварии» проиграли, «Осасуну» не смогли обыграть. Мучения были против многих соперников, теряли очки. Но после январского поражения от «Атлетика» в Кубке Испании собрали серию из семи побед подряд. Понятно, что ничья против «Эспаньола» — бедного соседа и четырнадцатой команды в таблице, напоминает о коренных проблемах клуба и команды. Но ведь не проигрывают. Воодушевляющей вышла победа над «Атлетико» — справились с изначальным планом Симеоне, ответили, не допустили камбэк, когда Дани Алвес решил устроить шоу и с помощью красивых передач, и с помощью фола, после которого его удалили. «Барселона» не проигрывает в 7 матчах подряд, разница голов в трех последних поединках – 12:3. Причем соперники были непростыми, «Валенсия», «Наполи» и «Атлетик». Это не серия из побед над ПСЖ , «Реалом» и «Севильей», но и не унылые результаты против аутсайдеров Ла Лиги.

Хави важно реорганизовать защиту

Реформы всегда важны, ведь кто застаивается – того пожирает новый прекрасный мир. Отставать нельзя, поэтому Хави с его опытом прекрасно знает, что это лишь начало. Тер Штеген не пропустил после трех точных ударов «Атлетика», но дважды доставал мяч из сетки после трех ударов «Наполи» в Италии. Немецкий голкипер сейчас играет увереннее, чем раньше, но до сих пор может привезти пенальти, до сих пор способен допустить обидную ошибку. Хотя вряд ли дело лишь во вратаре. «Барселона» осмелела и порой заигрывается. Так было и против «Атлетико», когда поверили в уверенную и легкую победу. Когда команда Спаллетти в атаке напрягают чемпионы мира из защиты Хави – Пике и Альба, то понятно, что это стратегия. Но прикрыть тылы важно. В этом сезоне ведут борьбу за третью строчку в Ла Лиге и выход в финал Лиги Европы, где каталонцы в числе фаворитов. А через год надо снова играть по стандартам Лиги чемпионов.

Вдохновенную команду видно сразу

Конечно, это может быть тот самый знаменитый в футболе «медовый месяц» команды и тренера. Но когда в Неаполе в контратаке на позиции правого форварда оказывается левый защитник Альба и забивает мяч после передачи Траоре, то видишь коллектив, который впервые за годы начал получать удовольствие от футбола. Даже когда играют ПСЖ , где высококлассных игроков больше, нет ощущения, что им всегда интересно то, что происходит на поле, и что вдохновлены приказами Почеттино. А вот «Барселона» при Хави побежала с желанием, пускай и не без ошибок. Но атакующий вариант «4-3-3» допускает ответные меры противников. Пропущенные голы есть и будут, но Араухо и Пике – индивидуально сильные, а гол Де Йонга в Неаполе напомнил, какой потенциал был в составе, но его в полной мере не использовали.

Сейчас у Хави больше вариантов для усиления игры, ротация проходит, замены работают – вчера три из четырех голов забили парни, вышедшие на замену. А у Дембеле, чье будущее туманно, вообще гол и два ассиста. Даже он проснулся! Но срочно пора что-то делать с чужими контратаками, ведь во времена Пуйоля и Пике в центре, а Гвардиолы на бровке, накрывали соперника высоким прессингом, не давая легко переходить центральную ось через длинный пас. Заигрывать нельзя, а любят, как перед вторым голом Наполи. Но все эти типичные «фишки» «Барселоны» могут нивелироваться тем, что наконец-то на поле весна молодежи, а не унылая осень патриарха. В атаке «Барселона» окрыленная, играет с энтузиазмом и изобретательностью. Это грамотные и честные попытки реанимировать великий клуб на поле.