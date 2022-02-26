Шедевр Языджи, шикарные комбинации и смелый Березуцкий. ЦСКА обыграл «Спартак»

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вчера, 21:33

У Ваноли сложный старт в московском дерби.

5 выводов об игре «Спартака»

- «Красно-белые» очень плохо работали между линиями соперника. Была парочка попыток застрять на линии офсайда, но если внимательно смотреть по ходу атак хозяев на расстановку гостей в белых футболках, то легко заметить, как плотные линии ЦСКА не позволяют подопечные Ваноли найти лазейку к чужим воротам.

- Ваноли выбрал схему «3-5-2», как в «Интере», где он работал, но из Соболева и Николсона поочередно в дуэте с Промесом не получилось воссоздать связку Лукаку и Лаутаро Мартинеса. В концовке перестроились на «4-3-3», когда с поля ушел капитан Джикия, но до конца матча осталось слишком мало времени, чтобы отыграть два мяча.

- Удвоение правого фланга с помощью Зобнина и Мозеса не сработало. Промес тоже опытный и универсальный, тоже мог смещаться на тот же край, но Дивеев и Обляков совершили всего несколько ошибок у ворот Акинфеева. Пожалуй, это одна из немногих идей Ваноли, которые заслуживают на упоминание. Как-то слишком банально играл «Спартак», а Соболев после замены на скамейке не случайно сидел с кислым лицом.

- Хотя «Спартак» больше владел мячом и чаще пасовал, такого ощущения не было. Эмоциональный Ваноли часто злился на бровке, поскольку его команда оказалась предсказуемой для соперника. Новичок Мартинс в центре поля не играл намного ярче, чем Умяров, а Зобнин ходил вперед, поэтому тройка хавбеков «Спартака» не получила заметного преимущества.

- Коллективная защита оказалась проблемой для «Спартака». Комбинации ЦСКА проходили, хотя об этом чуть ниже. А когда Хлусевич и Ларссон создал хороший момент для Николсона, то однофамилец известного актера сыграл свою роль скверно – не попал по мячу. Не факт, что один гол мог что-то изменить в добавленное время, но и до этого команда Ваноли не смогла ни атаковать толком, ни эффективно обороняться. Хотя больше зимой потратил только «Зенит», новички «Спартака» пока игру заметно не усилили. Правда, не все они пока были на поле.

5 выводов об игре ЦСКА

- Березуцкий выпустил в основе Медину, Карраскаля, Гбамена и Языджи. Впечатляющая смелость, особенно если учесть, что в центре поля использовали строго новичков. Казалось бы, «Спартак» с Мартинсом, Зобниным и Умяровым получит преимущество, но не тут-то было. Медина работал по всему фронту, прикрывая, в том числе, выходки Карраскаля в атаке. Гбамен выдержал полтора часа, и ярких атак по центру не было.

- У ЦСКА было шесть атакующих игроков в основе. Обляков ведь до переезда в Москву играл выше и ближе к атаке – умеет это дело, помог создать второй мяч. Карраскаль и Медина вообще вингеры, Языджи – второй форвард, плеймейкер. Фернандеса представлять как защитника смешно, это латераль. Березуцкий выступил невероятно смело, и в результате его ставка сыграла.

- Важно отметить, как спокойно ЦСКА сыграл без мяча. «Спартак» получил и время для точных передач, и сами минуты с мячом. Но количество ударов не перешло в качество. «Армейцы» с помощью коллективных действий закрывали самые опасные зоны, хотя разок команду явно выручил Акинфеев. Зобнин мог сравнять счет, но Игорь успел среагировать, хотя уже падал и потерял равновесие.

- Отдельно нужно похвалить Карраскаля, который доказал умение хватать лишние карточки, но остановился на одной желтой и в целом смотрелся прекрасным связующим звеном между обороной и атакой. «Армейцы» через центральных защитников в атаку выходили не лучшим образом – отсюда среднее количество передач, уступили в этом «Спартаку», но комбинации умно направлялись колумбийцем.

- Кроме Хорхе, нужно выделить Языджи, которого даже Тихонов отметил. Он рассказал о своем отношении к шутке про «Наташ» до игры, а на поле продемонстрировал силу своей левой ноги. Турок ударил со штрафного в обвод стенки и пробил так, что у Селихова было мало шансов. Возможно, Александр мог сдвинуть стенку еще немного в сторону, но удар был хитрым. У ЦСКА появились лидеры впереди, где раньше был Влашич. И поскольку Эджуке тоже умеет тащить мяч вперед, то теперь у Березуцкого теперь куда больше вариантов. Футбол от ЦСКА оставил приятные впечатления.

Цифровое измерение поединка

3 из 17 ударов «красно-белых» потревожили Акинфеева. Ни Промес, ни Соболев, ни Николсон не разжились меткими попаданиями в дерби. Это значит, что планы «А» и «Б» от Ваноли не сработали. Игорь Владимирович справился с ударами Зобнина, Мартинса и Ларссона, но также хорошо работали центральные защитники – заблокировали 7 выстрелов.

11:12 – счет по удачным перехватам. «Спартак» пытался прессинговать по-домашнему в дебюте, но дальше ЦСКА грамотнее использовал преимущество от высокой линии игры. Хочется отметить Облякова, который и голевой пас на Зайнутдинова отдал, и три перехвата добавил. И Карраскаль в отборе оказался успешнее, чем ожидалось, исходя из его природной позиции – атакующий хавбек.

14 последних передач было у «Спартака». У ЦСКА лишь 5 комбинаций с финальным ударом, но «армейцы» доводили до верного выстрела, а «красно-белые» суетились и распылялись. При этом нельзя сказать, что сегодня не увидели потенциал у команды Ваноли для развития в ближайших матчах. Могут прийти в себя против «Кубани» в Кубке России, а там и дерби против «Динамо» не за горами. Правда, календарь сложнейший – и «Лейпциг» с Тедеско, и «Краснодар».

4 из 8 ударов «армейцев» в створ. Мы увидели новый ЦСКА , но не увидели нового «Спартака». Такие упрямые, но неудачные поединки были при Каррере, Кононове, Тедеско, Витории и теперь при Ваноли. Федун, пришедший на трибуны, в отличие от ультрас, увидел не медленный, но неправильный футбол, чтобы переиграть такой комбинационный и техничный ЦСКА . Если четверка новичков сохранит темп и сыграется, то вектор тактики Березуцкого точно изменится с оборонительного и вязкого на яркий и атакующий.