Сэйвы Менди, промахи Маунта и включения VAR украсили большой финал. Трофей выиграл запасной вратарь

1645992673

вчера, 23:11

Кепа не стал героем серии пенальти.

О поединке

- Самые событийные «нули» за долгое время. Был темп, были моменты, яркие развороты. Футболист хорошенько вспотели и устали, а сложные тактические конструкции не мешали просто играть в футбол с желанием. Это был хороший финал, но классический – никто не хотел уступать, поэтому зашли в овертайм.

- Англичане и фанаты британского футбола не любят судейство в этом сезоне. Хотя сегодня скорее речь о том, что в IFAB , где пишут правила, дали арбитрам инструмент – повторы, но не озаботились, чтобы формулировки пунктов закона были четкими и следовали духу игры. Вот эти все офсайды «по плечу», как у Лукаку, не скрашивают футбол.

- Как бы фанаты «Ливерпуля» не требовали засчитать гол Матипа – удар головой в пустые ворота после шикарного паса Мане головой с отскоком от газона, все-таки по любым правилам, если футболист в офсайде мешает защитнику сыграть, то положение вне игры перестает быть пассивным. Ван Дейк зацепил футболиста, который пытался помешать Мане, так что гол «Ливерпуля» отметили не зря.

- Клопп сумел сделать пять замен, и этим освежил игру своей команды. Не каждый игрок, вышедший на замену после 79-й минуты матча, показал себя с лучшей стороны, но Юрген не случайно подчеркнул недавно, что у него лучший состав за все время в «Ливерпуле». Когда устал Мане – вышел Жота. Когда надо было подстраховать Кейта – появился Милнер. Причем все пять человек, который появились не в старте, в результате не подвели тренера и показали характер в серии пенальти.

- Если говорить о тактике, то сегодня Тухель и Клопп сыграли равный матч. Это тренерская ничья, поскольку «Ливерпуль» попросту чуточку мощнее, что видно даже по таблице АПЛ , но при этом «Челси» упрямый, а наличие сильных игроков, вроде Канте, Хаверца или Джеймса, позволяет безболезненно встречать чужие атаки в большинстве случаев. Не обошлось без Менди, но если бы это не был финал, то поединок с моментами завершился нулевой ничьей.

- Команды Тухеля и Клоппа прекрасно понимали друг друга, поэтому и лбами стакивались, и даже потолкались в овертайме, но чаще просто играли в футбол. Не идеальный, немного сумбурный, но с душой. Хаверц едва не принес «Челси» еще один трофей «Челси» решающим голом в финале, но залез в явный офсайд, когда сумел переиграть Келлехера, которому Клопп доверил место в воротах в финале.

- В основное время судьбу матча мог решить Маунт, но его четыре попытки, две из которых были опасными – проверил на прочность каркас ворот, не увенчались успехом. Также нужно отметить Менди, который взял два подряд удара от Кейта и Мане. Голкиперы справились, хотя в самой концовке дополнительного времени Тухель сделал «ход конем» — Кепа, который умеет отражать пенальти, вышел вместо Менди.

- Ставка не сработала, поскольку испанец оказался двадцать вторым в серии пенальти и промахнулся – ударил выше ворот. Особо винить испанского голкипера смысла нет. Полевые футболисты двух команд классно исполняли пенальти. Пару раз у голкиперов были шансы отразить опасные удары, но Кепе не повезло после удара Конате. В результате один вратарь реализовал свою попытку, а второй принес кубок Юргену Клоппу. Тухель не смог сравнять с коллегой счет по трофеям на службе английских клубов.

Цифровое измерение финала

- Невзирая на нулевой счет по итогам двух часов футбола, этот поединок был событийным. Насчитали 7 явных голевых моментов – 3:4 в пользу «Ливерпуля», нанесено более тридцати ударов на две команды, из них сразу двадцать три из пределов штрафной площади. По ожидаемым голам «красные» превзошли оппонента, но это скорее из-за ударных позиций. У «Челси» тоже были перспективные подходы.

- Играли команды уровня финала Лиги чемпионов. Отсюда небольшой перевес «Ливерпуля» по владению – у «Челси» такой стиль. Также была активная ставка на дриблинг, увидели невероятно много верховой борьбы. «Ливерпуль» пытался пройти линии через высокие передачи без Алькантары, но «Челси» оказался у этому готовым. Борьбы хватало, но на общие цифры повлияла длина матча. Например, у «Челси» безумные 49 выносов мяча от ворот (у «Ливерпуля» лишь девятнадцать).

- Обе команды великолепно читали игру. «Челси» совершил 23 перехвата, «Ливерпуль» — 10. Уже по этой разнице очевидно, что чаще первым номером пытался играть все-таки коллектив Клоппа, хотя визуально подобного перевеса не было. Обе команды очень хорошо взаимодействуют через пас, хотя по количеству последних передач – разница 8:15, очевидно, что связь Лукаку с двумя атакующими игроками из группы поддержки была хуже, чем у форвардов и полузащитников «Ливерпуля».

Финальный герой матча. Куимхин Келлехер («Ливерпуль»)

У «Челси» классно отработал левый фланг – Алонсо не позволил Александру-Арнольду атаковать так часто, как он привык, и чаще, чем Робертсон. Но и латерали, и представители атаки, которые тоже активно участвовали в поединке, не повлияли на его исход сильнее, чем запасной голкипер, у которого нашлись силы для решающего удара. Кепа не справился с нервами, его подвела техника.

А вот 23-летний парень из сборной Ирландии и глубокого запаса «Ливерпуля» заслужил на тренировках право выйти в финале на «Уэмбли» и не пропустил после четырех точных ударов «Челси» в основное время. И хотя не отразил ни одного пенальти, как и его коллега, заслужил похвалу за высполнение не своей работы. «Ливерпуль» забил 11 пенальти из 11 и заслужил трофей на одну каплю больше, чем достойный соперник.

Обе команды наработали на кубок – и так бывает, но трофей один и его взял тот, чей голкипер не промахнулся. Немного жаль Кепу, ведь он уже помогал «Челси» выигрывать, но сегодня его магия не сработала.