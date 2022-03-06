Дибала торгуется с «Юве», но хочет в «Барселону». «Интер» вклинился с предложением.

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вчера, 15:28

Туринцы понижают ставки.

Тянущимся уже долгое время слухам о замораживающихся и снова возобновляющихся переговорах Дибалы с «Ювентусом» о продлении контракта, который истекает летом, осталось недолго. С каждым месяцем информация о предложениях туринцев и других потенциальных покупателей становится все более подробной. Пауло по-прежнему воюет с травмами — не сыграет с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако заполучить в свой состав аргентинца на данный момент захотят многие топ-клубы.

В текущем сезоне Дибала забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 27 матчах. Из-за травм в нынешнем розыгрыше пропустил 13 матчей — мышечные проблемы и повреждение бедра. В прошлом сезоне из-за травмы медиальной коллатеральной связки выбыл на 2,5 месяца и 18 игр.

Предложение «Юве»

«Ювентус», судя по всему, неустанно пытается продлить контракт с 28-летним аргентинцем. Сколько бы Дибала не хмурил брови во время замен и празднования голов, не выбивал космические контрактные условия и не говорил о чьем-то давлении, «бьянконери» терять его, вроде бы, не хотят. Хотя изменения в переговорах могут намекать на более хитрый подход.

Согласно свежей информации от итальянской прессы, изначально туринцы хотели предложить Дибале зарплату в размере 8 млн евро и всевозможные бонусы, однако по окончании зимнего трансферного окна пересмотрели условия, в результате чего переговоры зашли в тупик.

Теперь «Ювентус» предлагает Пауло прежние условия — 7 млн евро в год и трехлетний договор, при этом в клубе хотят, чтобы агент игрока Хорхе Антун отказался от большей части своей комиссии. Сейчас аргентинец зарабатывает 13 млн евро в год до уплаты налогов. В руководстве туринского клуба не сомневаются в навыках и уровне Дибалы, однако не уверены в его физической форме.

Некоторые итальянские СМИ утверждают, что Пауло по-прежнему с уважением относится к «Ювентусу» и на данный момент не общается с другими клубами.

Каталонская мечта

Diario Sport в конце февраля запустил информацию, согласно которой Дибала хочет перейти в «Барсу», так как испытывает желание попробовать себя в Ла Лиге. При этом утверждается, что в руководстве «блауграны» точно знают о желаниях Пауло и понимают, как осуществить его трансфер.

По слухам, трансфер одобрил Хави, который высоко оценивает уровень игрока, а самому Дибале вариант с «Барселоной» нравится больше, чем переход в один из клубов АПЛ , где им якобы интересовались «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

Решительность «Интера»

В стане «нерадзурри» с декабря 2018 года гендиректором работает знаменитый Беппе Маротта, до прихода в миланский клуб восемь лет работавший в «Ювентусе». Именно при нем туринцы заполучили Дибалу из «Палермо» в 2015 году.

Теперь же Маротта хочет увидеть аргентинца в «Интере». La Gazzetta dello Sport пишет, что в скором времени гендир встретится с агентом Дибалы, диалог намечен до переговоров между стороной игрока и руководством «Ювентуса».

По информации этого источника, «Интер» готов дать Дибале 5-летний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро в год, что не на много, но превышает условия «Юве». Отмечается, что с изначальным вариантом, который предлагали «бьянконери» «Интер» конкурировать готов не был, однако теперь планирует побороться за трансфер Пауло.

Снова травма

Накануне наставник туринцев Макс Аллегри сообщил, что аргентинец по-прежнему не доступен из-за недавнего повреждения. Дибала почувствовал дискомфорт на тренировке. Журналист Джованни Альбанезе считает, что эта новость определенно скажется на будущем игрока, так как летом прошлого года боссы «Ювентуса» и Аллегри поставили Дибалу в центр проекта, но из-за участившихся травм в клубе могут изменить решение, а сниженные контрактные условия подтверждают сомнения туринцев.

Мотивация Пауло

Дибала всегда радовал болельщиков своей приверженностью клубу и амбициозными заявлениями. Останется ли эта приверженность во время переговоров с руководством пока не ясно, однако решительность игрока может оставить фанатам шанс для оптимизма. Недавно Аллегри заявил, что «Юве» выбыл из гонки за Скудетто:

Абсолютно убежден в этом. Для взятия Скудетто определенно нужно 84-85 очков. Нам пришлось бы выиграть все оставшиеся матчи, что невероятно сложно, учитывая предстоящие матчи. По крайней мере, одна из трех команд может набрать 84 очка. Узнайте у них, сколько очков нужно им для Скудетто, а не у меня!

Однако Дибала не согласился с тренером:

Расчеты Аллегри касательно чемпионства? Он считает, что мы — «Ювентус», поэтому стремимся к максимуму, даже если это не зависит от нас. Впереди много матчей, мы должны встретиться с «Интером» дома. Я надеюсь сыграть со «Специей», мы едины, и я верю в Скудетто.

Какое решение примет сторона Дибалы и на какие условия согласится «Ювентус» станет известно совсем скоро. Туринцы явно понимают, что после возвращения Федерико Кьезы Пауло может сесть на скамейку. Аллегри не играет в три нападающих, а Влахович с ходу решил забетонировать за собой место в основе. Держать аргентинца на скамейке даже со сниженной зарплатой клуб точно не станет, поэтому со стороны новые условия для Дибалы могут оказаться прямым намеком агенту игрока для поиска новой команды.