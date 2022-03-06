Дибала торгуется с «Юве», но хочет в «Барселону». «Интер» вклинился с предложением.

Туринцы понижают ставки.
Тянущимся уже долгое время слухам о замораживающихся и снова возобновляющихся переговорах Дибалы с «Ювентусом» о продлении контракта, который истекает летом, осталось недолго. С каждым месяцем информация о предложениях туринцев и других потенциальных покупателей становится все более подробной. Пауло по-прежнему воюет с травмами — не сыграет с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако заполучить в свой состав аргентинца на данный момент захотят многие топ-клубы.
В текущем сезоне Дибала забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 27 матчах. Из-за травм в нынешнем розыгрыше пропустил 13 матчей — мышечные проблемы и повреждение бедра. В прошлом сезоне из-за травмы медиальной коллатеральной связки выбыл на 2,5 месяца и 18 игр.
Предложение «Юве»
«Ювентус», судя по всему, неустанно пытается продлить контракт с 28-летним аргентинцем. Сколько бы Дибала не хмурил брови во время замен и празднования голов, не выбивал космические контрактные условия и не говорил о чьем-то давлении, «бьянконери» терять его, вроде бы, не хотят. Хотя изменения в переговорах могут намекать на более хитрый подход.
Согласно свежей информации от итальянской прессы, изначально туринцы хотели предложить Дибале зарплату в размере 8 млн евро и всевозможные бонусы, однако по окончании зимнего трансферного окна пересмотрели условия, в результате чего переговоры зашли в тупик.
Теперь «Ювентус» предлагает Пауло прежние условия — 7 млн евро в год и трехлетний договор, при этом в клубе хотят, чтобы агент игрока Хорхе Антун отказался от большей части своей комиссии. Сейчас аргентинец зарабатывает 13 млн евро в год до уплаты налогов. В руководстве туринского клуба не сомневаются в навыках и уровне Дибалы, однако не уверены в его физической форме.
Некоторые итальянские СМИ утверждают, что Пауло по-прежнему с уважением относится к «Ювентусу» и на данный момент не общается с другими клубами.
Каталонская мечта
Diario Sport в конце февраля запустил информацию, согласно которой Дибала хочет перейти в «Барсу», так как испытывает желание попробовать себя в Ла Лиге. При этом утверждается, что в руководстве «блауграны» точно знают о желаниях Пауло и понимают, как осуществить его трансфер.
По слухам, трансфер одобрил Хави, который высоко оценивает уровень игрока, а самому Дибале вариант с «Барселоной» нравится больше, чем переход в один из клубов АПЛ, где им якобы интересовались «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».
Решительность «Интера»
В стане «нерадзурри» с декабря 2018 года гендиректором работает знаменитый Беппе Маротта, до прихода в миланский клуб восемь лет работавший в «Ювентусе». Именно при нем туринцы заполучили Дибалу из «Палермо» в 2015 году.
Теперь же Маротта хочет увидеть аргентинца в «Интере». La Gazzetta dello Sport пишет, что в скором времени гендир встретится с агентом Дибалы, диалог намечен до переговоров между стороной игрока и руководством «Ювентуса».
По информации этого источника, «Интер» готов дать Дибале 5-летний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро в год, что не на много, но превышает условия «Юве». Отмечается, что с изначальным вариантом, который предлагали «бьянконери» «Интер» конкурировать готов не был, однако теперь планирует побороться за трансфер Пауло.
Снова травма
Накануне наставник туринцев Макс Аллегри сообщил, что аргентинец по-прежнему не доступен из-за недавнего повреждения. Дибала почувствовал дискомфорт на тренировке. Журналист Джованни Альбанезе считает, что эта новость определенно скажется на будущем игрока, так как летом прошлого года боссы «Ювентуса» и Аллегри поставили Дибалу в центр проекта, но из-за участившихся травм в клубе могут изменить решение, а сниженные контрактные условия подтверждают сомнения туринцев.
Мотивация Пауло
Дибала всегда радовал болельщиков своей приверженностью клубу и амбициозными заявлениями. Останется ли эта приверженность во время переговоров с руководством пока не ясно, однако решительность игрока может оставить фанатам шанс для оптимизма. Недавно Аллегри заявил, что «Юве» выбыл из гонки за Скудетто:
Абсолютно убежден в этом. Для взятия Скудетто определенно нужно 84-85 очков. Нам пришлось бы выиграть все оставшиеся матчи, что невероятно сложно, учитывая предстоящие матчи. По крайней мере, одна из трех команд может набрать 84 очка. Узнайте у них, сколько очков нужно им для Скудетто, а не у меня!
Однако Дибала не согласился с тренером:
Расчеты Аллегри касательно чемпионства? Он считает, что мы — «Ювентус», поэтому стремимся к максимуму, даже если это не зависит от нас. Впереди много матчей, мы должны встретиться с «Интером» дома. Я надеюсь сыграть со «Специей», мы едины, и я верю в Скудетто.
Какое решение примет сторона Дибалы и на какие условия согласится «Ювентус» станет известно совсем скоро. Туринцы явно понимают, что после возвращения Федерико Кьезы Пауло может сесть на скамейку. Аллегри не играет в три нападающих, а Влахович с ходу решил забетонировать за собой место в основе. Держать аргентинца на скамейке даже со сниженной зарплатой клуб точно не станет, поэтому со стороны новые условия для Дибалы могут оказаться прямым намеком агенту игрока для поиска новой команды.
Вообще очень интересно развиваются события о судьбе уже совсем не юного Паоло Дибала. То что им интересуются многие клубы в этом конечно же нет никаких сомнений. Ну тут дело больше в финансовой состовляющей таких сделок и суммы зарплат предлагаемых за вечно травмированного игрока. Понятно что игрок очень высокого уровня и может одним своим действием закончить противостояние любой игры в пользу своей команды. Но есть и другая сторона самого Паоло, это частая травмтичность. И конечно же не каждый клуб будет рисковать платить Дибала такую зарплату, плюс бонусы которые будут конечно же прописаны в контракте. Думаю что и в Юве уже прекрасно видят сложившуюся ситуацию с Дибалой, и скорее всего не будут идти на повышение в зарплатной ведомости. Да и с Аллегри у Дибала не совсем добродушные отношения. И если Дибала будет настаивать на повышение своей зарплаты, то Юве скорее всего его отпустит . Или всё таки сам придёт к компромиссному соглашению с Аньелли и всё таки останется в Юве , что скорее всего так и будет.
Посмотрим, время покажет ! Всем Добра !!!
Вообще очень интересно развиваются события о судьбе уже совсем не юного Паоло Дибала. То что им интересуются многие клубы в этом конечно же нет никаких сомнений. Ну тут дело больше в финансовой состовляющей таких сделок и суммы зарплат предлагаемых за вечно травмированного игрока. Понятно что игрок очень высокого уровня и может одним своим действием закончить противостояние любой игры в пользу своей команды. Но есть и другая сторона самого Паоло, это частая травмтичность. И конечно же не каждый клуб будет рисковать платить Дибала такую зарплату, плюс бонусы которые будут конечно же прописаны в контракте. Думаю что и в Юве уже прекрасно видят сложившуюся ситуацию с Дибалой, и скорее всего не будут идти на повышение в зарплатной ведомости. Да и с Аллегри у Дибала не совсем добродушные отношения. И если Дибала будет настаивать на повышение своей зарплаты, то Юве скорее всего его отпустит . Или всё таки сам придёт к компромиссному соглашению с Аньелли и всё таки останется в Юве , что скорее всего так и будет.
Посмотрим, время покажет ! Всем Добра !!!