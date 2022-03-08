Конфликт из-за денег, замена для Левандовски и Вирц вместо Мюллера. «Бавария» готовится к обновлениям

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сегодня, 13:15

Набрали молодежь, но футбол не стоит на месте.

Левандовски много лет и он не знает, чего хочет

Для футбола и форварда тридцать три года – возраст, даже когда речь об игроке на пике развития. Роберт протянет еще пару лет благодаря отличной физической подготовке под руководством специалистов из «Баварии» и дипломированной в сфере физической культуры и спорта жены Анны. Но одновременно поляк думает о последнем денежном контракте в карьере. И о том, чтобы выиграть большой трофей за пределами Бундеслиги. Этот турнир покорял еще в составе «Боруссии» Д, надоело. Есть команды, которые не откажутся от такого снайпера, а это значит, что Кан не случайно отложил переговоры с Левандовски, искал выход на Холанда и разговаривал с агентами других нападающих.

Мюллер ищет вызов, Вирц зреет для «Баварии»

У Томаса похожая ситуация, только если Роберту могут предложить контракт, то с Мюллером могут расстаться, поскольку понимают – невзирая на невероятные показатели, диспетчер стареет, а держать на поле четырех игроков атаки непросто, двое центральных хавбеков не всегда справляются. Нужен парень, который сможет лучше защищаться. Таковым способен стать юный Вирц. Хавбек «Байера» не показал себя в роли ложного форварда в Мюнхене на днях, но на позиции Мюллера может заиграть и в новом клубе, и в сборной. Не впервой «Баварии» забирать талантов из Леверкузена.

Нойеру нужен сильный резервист, Ульрайх не тянет

Травма Мануэля уже стала проблемой. Хотя даже когда Нойер в порядке, надо думать о глубине резерва. 33-летний Ульрайх может повторить историю запасных голкиперов, которые вынужденно подменяли легенд и даже завоевывали трофеи. Но разница между ним и Нойером размером с Большой каньон. Оборона даже с Мануэлем «пожарила», голкипер не раз спасал команду. А теперь на Ульрайха еще и давят психологически – все понимают, что он может совершить ошибку. Идея с Нюбелем не сработала, Александру было скучно на скамейке, значит, надо искать резервиста дальше. Или надеяться, что Нойер останется железным, как раньше – о состоянии Мануэля есть свежие новости.

Франкоговорящее ядро и вопрос игровой дисциплины

Дешам чуть ли не прямым текстом обвинил футболистов сборной Франции в инфантильности после неудачи на Евро-2020. Лишь после этого увидели, как некоторые игроки сделали выводы и заиграли со злостью, которая помогла взять кубок мира. У «Баварии» многие – Чупо-Мотинг, Сарр, Толиссо, Гнабри, Сане, Эрнандес, Павар, Упамекано и Ньянзу, связаны с Францией. Это девять человек, а еще ведут разговоры о подписании Дембеле и даже Гризманна в списки чуть раньше включали. Когда половина команды – легионеры с одним культурным прошлым, создаются кланы, а это всегда дорога к конфликту в раздевалке или на тренировке. В «Баварии» обожают драки на занятиях, но эта традиция не всегда является трофейным знамением.

Уход Зюле и попытки найти невероятного защитника

Упамекано – классный бек, Эрнандес неплох, особенно с учетом, что может закрыть сразу две позиции. Но ни один, ни второй не ровня Хуммельсу на пике формы, не говоря уже о легендах итальянской школы. То есть это классные защитники, но не лучшие в мире. А оборона «Баварии» — ее слабое звено. Особенно с учетом ставки на тотальную игру в атаке. Зюле решил, что уйдет вслед за Хуммельсом в «Боруссию» Д, и теперь руководство клуба из Мюнхена ищет защитника, который может вместе с Упамекано играть в центре защиты, если Эрнандес нужен слева. Или если Нагельсманн применит три центральных – так изредка играли даже в Бундеслиге.

В клубе возник большой конфликт из-за зарплаты Эрнандеса

Трансфер француза обошелся в 80 млн евро, и для многих ветеранов «Баварии» это уже повод придираться к игре Люка. Также у той сделки есть грязный и опасный секрет – защитнику выдали около 20 млн евро в год. Это уже привело к бунту ветеранов и лидеров. Давид Алаба наотрез отказался подписывать новое соглашение на ухудшенных условиях и теперь играет за «Реал». Зюле тоже не устроил контракт, который ему пытались подсунуть. Все хотят повышения оклада, ведь понятно, что Эрнанандес не Месси, чтобы ему платить намного больше, чем остальным. Возможно, в таких условиях Кан задумается о расставании с французом, иначе потеряет и Мюллера, и Гнабри, и Левандовски. Вот такие истории, о которых узнаем часто постфактум, благодаря утечкам из клуба через друзей-журналистов, обычно и вредят большим клубам. Можно выигрывать трофеи, не будучи друзьями – Бэйл и Роналду очевидно друг друга не любили, а у Мане и Салаха были разные периоды в профессиональных отношениях. Но когда на кону миллионы, которые у «Баварии» есть – всегда хвастаются, что без долгов, а получают их не Мюллер, Левандовски или Нойер, а новичок, то начинаются серьезные торги с печальными для клуба последствиями.

Дерзкий Нагельсманн и его неумение слушать советы

Молодой тренер «Баварии» — Ноейр старше на год, хочет в первый в карьере финал Лиги чемпионов. «Бавария» однозначный фаворит, и гостевая ничья против «Зальцбурга» никого не ввела в заблуждение. Немцы могут сегодня разнести оборону соперника. Но будет ли так всегда? Нагельсманн порой заигрывается, поскольку сейчас у «Баварии» не такой монолитный состав, как на лучшем отрезке с Фликом. Вот тогда Горецка играл мышцами, Киммих работал идеально, Левандовски был чуть моложе и злее, Нойер не оказался в лазарете, а Дэвис не лечил сердце – последствие коронавируса.

В новых условиях Нагельсманн, поскольку он как Моуриньо по типажу – яркий, упрямый, хоть и атакующий, а не оборонительный, продолжает идти вперед так, словно не существует никаких преград и новых ограничений. Не исключено, что эта ставка сыграет, и «Бавария» снова будет в финале Лиги чемпионов. Но такой подход губил не только «Барселону» и «Манчестер Сити» в прошлом, но и других фаворитов турнира. Нужно оглядываться по сторонам и не считать себя победителем наперед, ведь жизнь подбрасывает много сюрпризов, и далеко не все они приятные, даже когда речь о самой «Баварии».