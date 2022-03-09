«РПЛ не остановится в развитии без легионеров». Дискутируем на главную тему дня

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вчера, 21:30

Один из лучших игроков сезона покидает Россию.

Сначала слова бывшего футболиста «Спартака» Юрия Гаврилова:

Наш футбол точно не остановится в развитии с уходом легионеров. Свои ребята получат шанс, который сейчас им мало где предоставляют. С чего наш чемпионат должен остановиться в развитии? Такого не будет! Будут играть свои футболисты. Возможно, качество игры немного упадет, но футболисты будут расти и прогрессировать. Только так можно чему-то научиться.

Во-первых, своим давно дают шанс, не нужно для этого чем-то жертвовать. Во-вторых, пора научиться думать хотя бы на один шаг наперед, чтобы не навредить из-за желания верить в правоту собственных ложных выводов, как сделал 68-летний Юрий Васильевич. Даже «Краснодар», а у него продуктивная академия, в отличие от «Зенита», не станет лучше, если юные игроки будут копировать ходы Ионова, а не Кабелла – Реми разорвал контракт и уехал навсегда.

РПЛ не равен чемпионату СССР

Можно закрыться самим, а могут накрыть сверху. Надо понимать разницу. Раньше жили республики, народ не считал себя одной нацией, были соседями. Благодаря этому создавался грузинский, армянский, украинский и российский футбол. Аналог Лиги чемпионов, а не первенство бани с олигархами. Вместе получился закрытый, но в меру сильный чемпионат. Сейчас такого нет. Сама по себе РПЛ без интеграции в европейский футбол станет хуже. Также не забывайте один важный фактор. Инфраструктура появилась, но интерес к футболу не вырос многократно. Народ должен быть богатым, чтобы тратить на развлечения. Видели системные просчеты людей, которые думали о чем угодно, кроме своей работы. Без легионеров станет сложнее привлечь публику.

Качество игры точно упадет

«Возможно», которое применил Гаврилов, прямо противоречит его основной мысли – что отток легионеров якобы не сделает хуже. Даже АПЛ просядет, если убрать легионеров. Или вообще развалится. При этом в Англии есть и школы, и свои футболисты, и традиции, и болельщики, готовые оплачивать жизнь клубов, и мировая аудитория с дорогущими телевизионными контрактами. Уход лидеров скажется. Многие понимают, что удержать получиться лишь часть мастеров, причем лишь в случае, если РПЛ вернут путевки в еврокубки, а клубы остальной Европы согласятся с ними играть после решений апелляционных судов.

Развивает лишь конкуренция

Даже в РФС и РПЛ , чей руководитель решил переждать пару недель в Лондоне, а не в Москве, поняли, что надо менять лимит. Предлагали поработать с теми, кто искусственно перегрел рынок зарплат россиян с паспортами. Двигаться в сторону развития в информационном мире. Все знали вектор три недели назад. Делать вид, будто потерять Крыховяка, Кабелла и многих других – часть плана, немного нелепо. Гаврилов заявил, что без конкуренции, но с практикой российские игроки начнут расти лучше? Неправда. Рассказов играл за тульский «Арсенал», но не стал футболистом основы в Москве. Иностранцы привносили в РПЛ лоск. Вагнер Лав, Халк, Данни, Нобоа, Карадениз, Иванович, Промес, Кришито, Навас, Вернблум, Чорлука и многие другие буквально тащили лигу вперед и вверх. Нет опытного плеча – нет прогресса своей молодежи. Нет прогресса – нет сборной. А нет сборной, тогда зачем оплачивать лавочку из казны? Салихова прямо сказала, что без государственной поддержки клубы не справятся.

Психологический эффект

Многие владельцы клубов сейчас потеряли за две недели миллиарды. Представьте их состояние, у половины надо ремни конфисковать. А психология важна. Скажется на том, что будет дальше. Российский футбол без устранения первопричины, почему оказался в критической точке, переживет все стадии «смерти». Сначала будет отрицание, эту отметку прошли. Потом вы заметите вокруг гнев. Все будут бросаться на УЕФА и ФИФА , называть «предателями» уехавших игроков и тренеров. Затем увидим торг – создание своей «Лиги чемпионов», выход из международных организаций. Затем будет фаза депрессии. До нее доберутся только те участники футбольного сообщества, у которых хватит для этого сил, знания ситуации и понимания зависимости спорта от глобального рынка.

Наконец, придет принятие или смирение, что после оттока тренеров и футболистов РПЛ упадет на дно. Грустно, конечно, но кормить бравурным обманом могут только люди без совести и чести. Без денег и интеграции в мир футбол станет хуже. Ни в одной сфере столь жесткие и резкие ограничения не являются признаком надвигающегося стремительного развития. Особенно если к подобному никого не готовили. Урежут бюджеты в клубном футболе. Деньги в провинции исчезнут. Будут проблемы с приглашением классных игроков. Исчезнет стимул – еврокубки. Российских игроков тоже ждут сложные времена. Им прикажут согласиться на новые финансовые реалии. Резкий перепад плохо скажется на игре, некоторые попытаются уехать.

Изоляция никогда не ведет к развитию. Даже сказка о полезной цензуре лишь миф. Те же советские кинематографы, писатели, певцы и так далее были тесно связаны с мировым продуктом, нередко у него одалживали для вдохновения. Кино им показывали, книги привозили и так далее. Во времена, с которых начали, как раз интеграция в футболе была желанной – все игроки мечтали попасть за рубеж. И их, как Яшина, там обожали. Учились у лучших, сочиняли свои тренерские методы. Культурно были на более высоком уровне, ведь могли опереться на представителей самых разных талантливых народов. Сейчас тренерская школа не в том состоянии, чтобы вытащить на интеллекте. Массовости спорта нет, а молодые футболисты разбалованные, то есть их реакция не будет такой искренней, как ожидают оптимисты.

Отток легионеров станет катастрофой, ведь является лишь частью лавины. Разрушить просто, а построить заново намного сложнее. Универсальная формула, не только для футбола. Если при поддержке миллиардов из казны, миллиардов от УЕФА , легионеров и иностранных тренеров получалось через раз, то на каком основании сделан громкий вывод, что без всего хорошего станет лучше? Гаврилову кажется, что увидит возвращение в свою молодость, но ветеран ошибается. Советский футбол построен на победе на Евро-60, выходах в финалы еврокубков семидесятых, массовости и на эффекте социального лифта для миллионов мальчишек.