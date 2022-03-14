Ваноли проиграл оба домашних матча в РПЛ и утверждает, что «Спартак» ещё не стал командой

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вчера, 12:51

Лучше с этим поспешить.

Чуда не произошло. «Спартак» остается «Спартаком»

Спорт и футбол в частности быстро вывалились из обманчиво безопасного «внеполитического» пузыря, и «Спартаку» в некотором смысле досталось сильнее других российских команд, ведь пока только москвичей отстранили от участия в еврокубках, причем срезали со стадии 1/8 финала, развеяв по ветру весь героизм побед над «Наполи» и сэйвов Селихова на групповой стадии. Футболисты и фанаты этого не забудут, но искусственный шлагбаум в Лиге Европы оставил эту историю незаконченной.

С другой стороны, «Спартак» пока не потерял ни одного легионера в это непростое время, а в отмене встреч с «РБ Лейпциг» можно углядеть даже избавление от страданий. Набравший ход «Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско, досконально знающего обо всех пороках своих бывших подопечных, мог не просто оказаться сильнее «Спартака» в Лиге Европы, а разнести «красно-белых» в стиле «Порту» из 2011 года, когда было 3:10 по сумме двух матчей, а Валерий Карпин выдал мем о Фалькао и талантливо объяснил фиаско:

Потому что они сильнее.

У Ваноли две победы и два поражения у руля «Спартака»

На этот раз «Тедеско к нам не поехал», а «Спартак» под руководством его внучатого преемника продолжает играть на внутренней арене без особого блеска, хотя победы над «Кубанью» в Кубке России и над «Динамо» в РПЛ внушили сдержанный оптимизм. Сдержанный, несмотря на 8:1 по сумме двух победных матчей, потому что «Кубань» представляет второй по силе дивизион, а в дерби с «Динамо» был взрослый и уверенный первый тайм и незрелый второй, когда «Спартак» отдал инициативу, играя в большинстве. Матч с «Краснодаром» подтвердил опасения, а Паоло Ваноли емко и верно с педагогической точки зрения охарактеризовал свою команду:

Нам нужно прибавлять психологически. С «Динамо» мы перестали играть, имея численное преимущество, а такие матчи, как сегодня, нельзя проигрывать. У нас были опасения перед игрой и они оправдались. Не знаю, почему не использовали VAR при назначении пенальти, но мы не должны искать отговорок. Надо работать и прибавлять. Мы еще не команда. Не должны играть один матч хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. У нас для этого все есть.

«Спартак» не был ужасен ни в одном из матчей при Ваноли

По победным играм особых вопросов быть не может. «Кубань» разнесли со счетом 6:1, а «Динамо» забили два мяча в первом тайме, и хотя игра 11 на 10 в исполнении «Спартака» никому не понравилась, особых угроз результату соперники не создали. Можно сказать, прагматично довели матч до победы. Что же касается матчей против ЦСКА и «Краснодара», в обоих случаях команда Паоло Ваноли выглядела, как минимум, не хуже, однако собственная реализация и стандарты противников склоняли чашу весов не в пользу «Спартака». Посмотрим на ключевые статистические компоненты в трех матчах РПЛ при Ваноли:

«Спартак» — ЦСКА . Удары: 16 (3) — 8 (4). Владение: 57% — 43%. Ожидаемые голы: 0.94 xG — 0.86 xG

«Динамо» — «Спартак». Удары: 11 (1) — 10 (2). Владение: 42% — 58%. Ожидаемые голы: 0.75 xG — 1.18 xG

«Спартак» — «Краснодар». Удары: 18 (4) — 6 (4). Владение: 51% — 49%. Ожидаемые голы: 1.52 xG — 0.99 xG

- Преимущество по общему количеству ударов над ЦСКА — двукратное, над «Краснодаром» — трехкратное.

- Во всех трех матчах при Ваноли «Спартак» владел мячом больше, чем противники. А ведь напротив были ЦСКА , «Динамо» и «Краснодар», которые любят и умеют играть первым номером.

- В каждом из трех матчей у «Спартака» преимущество по созданным моментам, о чем говорит статистика xG. Самый нелепый в этом смысле матч получился против «Краснодара», который с игры создал 0.24 xG. Еще 0.75 xG – это пенальти на последних минутах, назначение которого вряд ли назовут правомерным, учитывая, что Сперцян сам во время попытки удара зацепился за уже зафиксированную ногу Мартинса.

«Спартак» — незрелая команда. И это нормально

В некотором смысле болельщики сейчас стали только требовательнее, ведь в гуще переживаний и сложных эмоций футбол становится островком упоения, где можно спустить внутреннее давление. Огромная армия болельщиков всегда хочет побед, а сейчас — особенно. Но объективного ресурса для штамповки положительных результатов сейчас нет, «Спартак» выглядит командой, которая недавно подкорректировала вектор развития, назначила нового тренера и обновила состав чуть ли не на треть. Стоп, но ведь все это и правда произошло со «Спартаком».

Новый проект стартовал три месяца назад с приходом Каттани и Ваноли, и команда сейчас находится примерной в той стадии, в которой и должна. Чуда не случилось, но и отторжения новых идей не видим — все идет по плану, если не зацикливаться на результатах. Как-то даже приятно, что сегодняшние проблемы «Спартака» лежат в футбольной плоскости: отмечаем психологическую неуверенность команды, неудачные или несвоевременные замены Ваноли, слабую реализацию — все то, что и определяет незрелую команду. Остается лишь надеяться, что у «Спартака» будет возможность «созреть».