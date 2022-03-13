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«Думаю, это заслуженный результат». Семак — о ничьей с «Крыльями Советов»

сегодня, 20:28
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

В первом тайме играли слишком медленно. «Крылья Советов» в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. И тогда, когда мы ошибались, а ошибок было достаточно, старались проводить быстрые атаки.

Что касается второго тайма, наша игра мне больше понравилась, играли активнее, создавали неплохие моменты, старались забить. После забитого мяча игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, но вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце. Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно.

Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме. И концовку прошлой игры с «Уфой» в последние 30 минут мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:01
Могли бы проиграть и это мог стать справедливым результатом.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:51
Слабовато сыграли сегодня, слабовато.
112910415
112910415
сегодня в 21:11
расстроились, что не выиграют Лигу Чемпионов
berda2003
berda2003
сегодня в 21:09
первая и главная отрицательная составляющая - это семак...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:54
Мыслитель Серёга. Не роденовский...
beefs
beefs
сегодня в 20:37
г-н Семак, играете на букмекерские конторы, вот и весь сказ...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:36
Не показывает чемпионской игры Зенит.
drug01
drug01
сегодня в 20:30
Это верно
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