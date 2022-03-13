Билялетдинов: «Убери у „Зенита“ группу бразильцев — команда потускнеет»

Бывший главный тренер «Рубина» поделился мыслями о матче 21-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (1:1).

Ничья — закономерный результат. Игра была очень интересная. Обе команды выглядели достойно и показали открытый футбол. Оценка такого матча только положительная.

Впечатляет ли меня выступление «Крыльев Советов» в этом сезоне? Нет такого, чтобы я был впечатлен. Конечно, есть приятные глазу моменты. Это похвально. Мне такая игра нравится. Не могу сказать, что я восхищен ими. Команда добротная и показывает хороший футбол. Подход к игре интересный. Видна перспектива. «Крыльям» сегодня важно сохранить свой основной костяк. В последнее время многие легионеры покидают чемпионат. В этом вопросе самарцы находятся в выгодном положении.