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Билялетдинов: «Убери у „Зенита“ группу бразильцев — команда потускнеет»

сегодня, 20:43
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мыслями о матче 21-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (1:1).

Ничья — закономерный результат. Игра была очень интересная. Обе команды выглядели достойно и показали открытый футбол. Оценка такого матча только положительная.

Впечатляет ли меня выступление «Крыльев Советов» в этом сезоне? Нет такого, чтобы я был впечатлен. Конечно, есть приятные глазу моменты. Это похвально. Мне такая игра нравится. Не могу сказать, что я восхищен ими. Команда добротная и показывает хороший футбол. Подход к игре интересный. Видна перспектива. «Крыльям» сегодня важно сохранить свой основной костяк. В последнее время многие легионеры покидают чемпионат. В этом вопросе самарцы находятся в выгодном положении.

Играй клубы РПЛ без легионеров, «Крылья» были бы выше в таблице? Несомненно! Но не забывайте, у «Крыльев» тоже есть иностранцы, которые влияют на результат. Убери у «Зенита» группу бразильцев — команда потускнеет. Они, может быть, доиграют этот сезон и уедут в другой чемпионат. Не хотелось бы этого! Нашими футболистами их заменить будет очень сложно. Мы не бразильцы. У нас другого типа техника и манера обращения мячом. И «Крылья» демонстрируют это! Они не являются бразильцами, но здорово владеют и обращаются с мячом. Поэтому их игра смотрится хорошо. Конечно, без легионеров тратится зрелищность. Значит, будем разбираться в том, какие нужны пополнения.

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Все комментарии
Веня диктов
Веня диктов
сегодня в 22:20
Это кто, хоккеист? Кроме хоккея не знаю таких людей.
sv_1969
sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 22:06
Эх не успел)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:00
Зенит и с бразильцами тускло выглядит.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 21:31
Билялетдинов:- если убрать бразильцев, то игра Зенита потускнеет.
А с ними игра блещет!!! Сверкает аки дорогие, чистые бриллианты!!! Особенно в Самаре и с Бетисом это было заметно!!!) …(не смешите меня)))
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 21:19
Так по этому таи=м и играет группа бразильцев, дэпил
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:08
Ты та сам как тренер чего добился , фантазёр .
beefs
beefs
сегодня в 21:06
очень похоже, что следующий чемпионат будем играть своими доморощенными футболистами...
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 20:54, ред.
Логика,а если вообще убрать из команды игроков то команда играть не будет...
lotsman
lotsman
сегодня в 20:50
А зачем их убирать?))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:50
...а если ещё и ГАЗПРОМ убрать,то самоликвидируется.
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