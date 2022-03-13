Билялетдинов: «Убери у „Зенита“ группу бразильцев — команда потускнеет»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мыслями о матче 21-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (1:1).
Ничья — закономерный результат. Игра была очень интересная. Обе команды выглядели достойно и показали открытый футбол. Оценка такого матча только положительная.
Впечатляет ли меня выступление «Крыльев Советов» в этом сезоне? Нет такого, чтобы я был впечатлен. Конечно, есть приятные глазу моменты. Это похвально. Мне такая игра нравится. Не могу сказать, что я восхищен ими. Команда добротная и показывает хороший футбол. Подход к игре интересный. Видна перспектива. «Крыльям» сегодня важно сохранить свой основной костяк. В последнее время многие легионеры покидают чемпионат. В этом вопросе самарцы находятся в выгодном положении.
Играй клубы РПЛ без легионеров, «Крылья» были бы выше в таблице? Несомненно! Но не забывайте, у «Крыльев» тоже есть иностранцы, которые влияют на результат. Убери у «Зенита» группу бразильцев — команда потускнеет. Они, может быть, доиграют этот сезон и уедут в другой чемпионат. Не хотелось бы этого! Нашими футболистами их заменить будет очень сложно. Мы не бразильцы. У нас другого типа техника и манера обращения мячом. И «Крылья» демонстрируют это! Они не являются бразильцами, но здорово владеют и обращаются с мячом. Поэтому их игра смотрится хорошо. Конечно, без легионеров тратится зрелищность. Значит, будем разбираться в том, какие нужны пополнения.
А с ними игра блещет!!! Сверкает аки дорогие, чистые бриллианты!!! Особенно в Самаре и с Бетисом это было заметно!!!) …(не смешите меня)))
А с ними игра блещет!!! Сверкает аки дорогие, чистые бриллианты!!! Особенно в Самаре и с Бетисом это было заметно!!!) …(не смешите меня)))