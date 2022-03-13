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Артета: «Нам пришлось нелегко с „Лестером“. Большая победа для „Арсенала“»

сегодня, 22:47
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после победы над «Лестером» (2:0) в матче 29-го тура АПЛ.

Если бы мы не приложили усилий, то не обыграли бы «Лестер». Они — хорошая команда, и нам пришлось нелегко. Это большая победа для нас.

Я доволен тем, что игроки понимали, что нужно делать. Когда они начали перегружать определенные области на поле, мы поняли, как мы должны это решить. Также я доволен движением, связь между игроками была потрясающей.

Ранее появлялась информация, что Артета хочет подписать в «Арсенал» до шести игроков в летнее трансферное окно.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 23:13
Не останавливаться, дать бой Ливерпулю!
Loko57
Loko57
сегодня в 22:53
Отличная игра, дальнейших побед!
beefs
beefs
сегодня в 22:52
когда выиграли, все довольны...
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