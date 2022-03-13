Артета: «Нам пришлось нелегко с „Лестером“. Большая победа для „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» поделился мыслями после победы над «Лестером» (2:0) в матче 29-го тура АПЛ .

Если бы мы не приложили усилий, то не обыграли бы «Лестер». Они — хорошая команда, и нам пришлось нелегко. Это большая победа для нас.

Я доволен тем, что игроки понимали, что нужно делать. Когда они начали перегружать определенные области на поле, мы поняли, как мы должны это решить. Также я доволен движением, связь между игроками была потрясающей.