«Мы ещё не команда». Ваноли — после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» высказался о поражении от «Краснодара» (1:2) в 21-м туре РПЛ .

Нам нужно прибавлять психологически. С «Динамо» мы перестали играть, имея численное преимущество, а такие матчи, как сегодня, нельзя проигрывать. У нас были опасения перед игрой и они оправдались.