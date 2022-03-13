«Мы ещё не команда». Ваноли — после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о поражении от «Краснодара» (1:2) в 21-м туре РПЛ.
Нам нужно прибавлять психологически. С «Динамо» мы перестали играть, имея численное преимущество, а такие матчи, как сегодня, нельзя проигрывать. У нас были опасения перед игрой и они оправдались.
Не знаю, почему не использовали VAR при назначении пенальти, но мы не должны искать отговорок. Надо работать и прибавлять. Мы еще не команда. Не должны играть один матч хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. У нас для этого все есть.
Матч с «Краснодаром» стал знаковым для нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Фраза "У нас были опасения перед игрой и они оправдались."..вообще топ...)))
"Опасения" у него были....дома....против дубля "Краснодара-4"...)))
Только бы Федун подольше его не увольнял...
Фраза "У нас были опасения перед игрой и они оправдались."..вообще топ...)))
"Опасения" у него были....дома....против дубля "Краснодара-4"...)))
Только бы Федун подольше его не увольнял...