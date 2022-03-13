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«Мы ещё не команда». Ваноли — после поражения от «Краснодара»

сегодня, 21:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о поражении от «Краснодара» (1:2) в 21-м туре РПЛ.

Нам нужно прибавлять психологически. С «Динамо» мы перестали играть, имея численное преимущество, а такие матчи, как сегодня, нельзя проигрывать. У нас были опасения перед игрой и они оправдались.

Не знаю, почему не использовали VAR при назначении пенальти, но мы не должны искать отговорок. Надо работать и прибавлять. Мы еще не команда. Не должны играть один матч хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. У нас для этого все есть.

Матч с «Краснодаром» стал знаковым для нападающего красно-белых Квинси Промеса.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:11, ред.
Какой прикольный...человек...
Фраза "У нас были опасения перед игрой и они оправдались."..вообще топ...)))
"Опасения" у него были....дома....против дубля "Краснодара-4"...)))
Только бы Федун подольше его не увольнял...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 22:50
Самое главное отмазку придумать, а слабо признать, что Краснодар лучше играл и быки - это команда. где один за всех. а КБ - это компания богатых людей, у которых все есть.
Zubr1
Zubr1
сегодня в 22:44
Судейство и В А Р позор
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 22:43
Всё есть. Результата нет. Это осечка.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 22:41
Ну да.
Cat01
Cat01
сегодня в 22:36
Смелое заявление
ABir
ABir
сегодня в 22:19
На лицо произошла явная недооценках соперника. Надеялись взять очки малой кровью, нелепый штрафной и запредельный настрой Краснодарцев сломали план на игру, а запасного у Ваноли не оказалось. Похоже, вариант, что придётся отыгрываться совсем не прорабатывался тренерским штабом
shlomo
shlomo
сегодня в 22:18
Ну да.... пока будет команда, то это будет 20... год... Юбилей профукали... подождем следующего
санек002
санек002 ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 22:18
С ФЕДУНОМ МЫ ТАМ ПОЖАЛУЙ ЗАСЯДЕМ НАДОЛГО!
санек002
санек002 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:17
НО БЕЗ ВАНОЛИ,КОИХ В ЕВРОПЕ ВАГОНЫ!
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 22:12, ред.
Почему-то сразу вспомил старый хит: моя Мама варит кофе...подождем твою мать.😀
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:08
Промес останется!Он теперь пожизненный контракт подпишет после всех обвинений в свой адрес!
Сергей Хостинский
Сергей Хостинский
сегодня в 22:07
Вы давно не команда )))
STVA 1
STVA 1 ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 22:07
Да я знаю! Примут как пить дать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 22:06
Почему так долго.? Через 3 месяца уйдут Жиго, Айртон, Мозес, Промес, Николсон, Мартинс , Кофрие и Ларссон и сразу станете командой из одних звезд типа Селихова, Соболева, Зобнина и Кутепова
particular
particular
сегодня в 22:04
Ну, хорошо, - уболтал :)) Подождём команду году, эдак, к 2025 хотя бы :))
SHMEL
SHMEL ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:04
Так вроде ещё не определились, а только хотят собраться по этому поводу.
STVA 1
STVA 1 ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 22:03
Каким пердивом? Мораторий однако)))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:02
Я бы сказал не ещё, а уже не команда... Ну ничего, очищение пердивом должно пойти на пользу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:00
А я ещё не тренер подумал про себя Ваноли)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:58
Лет через десять станете командой.
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