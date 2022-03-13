Штрафной, пенальти и два отмененных гола «Спартака». «Краснодар» победил в Москве

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сегодня, 21:49

«Горожане» добились своего на футбольном поле.

Судейские решения

Отмененный гол Бакаева. «Спартаку» обидно, что в этом матче сразу два гола в ворота Сафонова судьи в итоге отменили. Первый случился, когда Николсон на миллиметры забрался в офсайд, отдал мяч назад под удар Бакаеву, а Зелимхан красиво направил мяч в дальний от него нижний угол. Здесь спорить бессмысленно, когда есть современные технологии – VAR избавил от скандала, ведь офсайд не был метровым, в прошлом такой гол могли засчитать. Но теперь по делу отменили.

Пенальти в ворота «Краснодара». Как обычно, размытые формулировки и постоянные перемены сбивают с толку. Хотя если подумать, то эпизод простой. Если мяч отскакивает от одного напарника в руку другому, то можно не зафиксировать игру рукой. Но перед тем, как арбитр указал на «точку», Кукуляк увидел, как Сафонов отразил мяч, его партнер был лицом к своим воротам, высоко поднял руку, значит, помешал мячу пройти себе за спину от ворот в сторону игрока «Спартака». Рефери принял верное решение, а Промес не промахнулся и попал в историю.

Отмененный гол Николсона. Ямаец умудрился протиснуться между всеми защитниками «Краснодара», которых встретил. Удивительная хореография эпизода, пришлось сохранять равновесие, менять позицию ног и рук, и как раз с последней концовкой возникла проблема. Движение Николсона было естественным, специально форвард себе рукой не подыграл. Но отскок в руку чистый, а современные правила велят – если сразу в атаке с игры верхней конечностью забит гол, то его нужно отменить.

Пенальти в ворота «Спартака». Мартинс – самый странный игрок в современном «Спартаке». Сложно сказать, какие его качества могут пригодиться в будущем, если работает настолько медленно. Вот и сегодня побежал вслед за Сперцяном, которого уже накрывал Умяров, и в результате Эдуард при замахе зацепился за ногу Кристофера. Судьи – и в поле, и с повторами, вынесли свой вердикт, а Сперцян сумел сделать дубль с пенальти.

Фанаты часто ищут в арбитрах причину того или иного результата, но в этом матче команда рефери сначала работала нормально. А вот эпизод со вторым пенальти странный. После просмотра множества повторов не получилось увидеть явной грубой игры Мартинса. Да, тянулся в сторону мяча, да, Сперцян чуть ударился о соперника ногой, но и так мог потерять равновесие, эпизод был сложным. Рефери Кукуляк должен был идти к монитору в таком эпизоде.

Цифровое измерение поединка

18 ударов у «Спартака». Из них лишь 4 в створ ворот Сафонова, поэтому в очередной раз обращаем внимание на неаккуратность форвардов «красно-белых». Да, у них в целом было в три раза больше попыток. Но по точным выстрелам счет равный, 4:4. И если москвичи реализовали лишь один подход из этих четырех, то «Краснодар» — половину. Прогноз Массимо Карреры не подтвердился на поле.

60% владения у «Краснодара». Речь об отрезке с 45-й минуты до второго мяча «горожан». Когда «Спартак» должен был захватить инициативу, больше дома владеть мячом и создавать моменты, «Краснодар» в ослабленном составе без привычных иностранцев сумел сохранить время и собственные ворота, просто владея мячом. Тренер правильно работал в перерыве.

6 голов у Эдуарда Сперцяна. Дубль атакующего хавбека позволил ему сравняться с Кордобой и стать лучшим снайпером команды в РПЛ . Первый гол – хитрый удар со штрафного, армянин умеет исполнять такие стандарты. Ну и 12-й пенальти «Краснодара» в РПЛ молодой человек тоже уверенно реализовал. Эдуард сначала обманул защитников в стенке, Селихов тоже не ждал, что мяч пойдет низом, не положили футболиста на землю, а затем не позволил Александру перехватить звание «Игрок матча» у футболиста гостей.

0 перехватов – результат Мартинса. Не хочется придираться к одному футболисту, поскольку у «Спартака» лучше могли сегодня сыграть Ларссон, Промес, Айртон, Мозес и Жиго. Но с футболистом из Люксембурга в основе команда Ваноли порой словно в меньшинстве. В атаке у Мартинса получается – было два удара, создал два момента, но вот в защите и центральной зоне не идет игра. Кристофер не перехватывает мячи, медлит, не может сыграть жестко, но в рамках правил. Через центр соперники шастают не впервые.

0 ударов у Ильина и Манелова. «Краснодар» пострадает, поскольку нынешний состав атакующей группы слабее того, что был. Без Кабелла, Крыховяка, Классона и Кордобы — группы под кодовым названием «четыре К», намного сложнее создавать момент за моментом. Например, из атакующей группы удары только у Сперцяна и Ионова. Также важно, что из пределов штрафной площади Селихова гости нанесли всего 2 удара, и один из них – пенальти. Это показатель, поскольку у «Спартака», где есть Промес, Бакаев и Николсон, таких ударов было 12.

2 поражения в 3 турах РПЛ у «Спартака». Кубковый разгром «Кубани» порадовал фанатов, как и победа в дерби над «Динамо», но ЦСКА и «Краснодару» Ваноли проиграл. В принципе, ни в одном из четырех матчей команда не сыграла ужасно, но второй раз показала неправильную подготовку к сопернику. Если оценивать с позиции «Спартака», то почти все делали верно. А если смотреть на игру с прицелом на слабости «Краснодара» — центральная зона, правый фланг защиты, менее опытный центральный бек, невозможность к слаженному прессингу, то Ваноли простил оппонента, как простил ЦСКА за дерзость и ораву новичков в основе.

Герой матча. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Два гола, что еще нужно, если речь об атакующем полузащитнике? Армянин выручил «Краснодар». Но забавляет, что команда с проблемами выиграла два матча с разницей в один мяч, и многие сразу рассказывают, что «горожанам» лучше без легионеров вроде Крыховяка или Кабелла. Не стоит путать тех, кого обзывают свои же фанаты, как Месси с Неймаром, и по-настоящему полезных иностранцев. Зато на фоне потрясений команда Сторожука собралась.

Поступили логично, когда судьба подбросила шанс. Но нельзя заявлять, что их футбол стал лучше. Нет, просто «Спартак», как и «Урал», не довел до ума свои атаки. Также «красно-белым» все-таки не повезло, сыграли в тех эпизодах правильно, но офсайд и рука заставили судью отменить взятия ворот. «Краснодар» положился на стандарты – штрафной и пенальти, Сперцян сыграл классно, но запаса прочности нет у обеих команд. И хорошо, если стабильность появится у таких ребят, как Сперцян – светлая голова, дерзкий подход к футболу. Удача любит смелых, и Эдуард, конечно, из таких.