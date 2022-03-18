«Зенит» и «Спартак» жаждут реваншей. 22-й тур РПЛ — территория футбольной мести

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вчера, 21:26

Российский футбол сделает ваши выходные.

«Урал» — «Химки»

1. Встреча прямых конкурентов в борьбе за выживание (исполком РФС вряд ли утвердит мораторий на вылет из РПЛ ). «Химки» перед стартом 22-го тура занимают последнее место в турнирной таблице (15 очков), «Урал» идет 13-м (20 очков).

2. После возобновления чемпионата команды движутся синхронно: «Урал» и «Химки» потерпели по два поражения после рестарта РПЛ , а свои третьи матчи весной завершили со счетом 0:0.

3. «Химки» не смогли поразить ворота «Урала» в двух последних очных матчах: поражение 0:1 во втором круге прошлого сезона и нулевая ничья в октябрьском матче нынешнего чемпионата.

«Нижний Новгород» — «Спартак»

1. Матч первого круга принес «Нижнему Новгороду» сенсационную победу в Москве со счетом 2:1. Спартаковцы мечтают о реванше, а дебютант РПЛ — о еще одной победе над «красно-белыми». В случае новой победы «Нижний Новгород» сравняется со «Спартаком» по набранным очкам.

2. «Спартак» остался крайне недоволен работой сотрудников «Матч ТВ» на игре с «Краснодаром» и решил ограничить сотрудничество с телеканалом выполнением прописанных в телевизионном контракте Российской Премьер-Лиги взаимодействий.

3. Александр Кержаков за свою футбольную карьеру забил в ворота «Спартака» 14 голов в 27 матчах и выиграл свой первый матч против «Спартака» в качестве тренера. Злой гений, не иначе.

«Ахмат» — «Локомотив»

1. В 21-м туре РПЛ случилось знаменательное событие: «Ахмат» впервые со старта сезона сыграл вничью — 0:0 против «Урала». На протяжении 20 матчей сохраняли абсолютную бескомпромиссность.

2. «Локомотив» не может выиграть у «Ахмата» на протяжении трех последних матчей: 2 поражения и ничья. При этом две своих победы «Ахмат» добыл на выезде, а вот в Грозном не выигрывал у «железнодорожников» шесть лет. Последняя победа датирована мартом 2016 года (2:1).

3. Слухи о том, что «Локомотив» кардинально сменит клубную стратегию, пока не нашли официального подтверждения, но такой дым без огня бывает редко.

«Зенит» — «Арсенал»

1. «Арсенал» — один из двух клубов (второй — «Сочи»), которому удалось обыграть «Зенит» по ходу нынешнего сезона. Встреча 11-го тура в Туле завершилась со счетом 2:1.

2. «Зенит» не может обыграть «Арсенал» на протяжении трех матчей во всех турнирах: дважды «сине-бело-голубые» проиграли 1:2, а первый матч безвыигрышной серии завершился нулевой ничьей.

3. Сергей Семак и Миодраг Божович ни разу не играли вничью в семи очных матчах. У Семака 5 побед, у Божовича — 2.

ЦСКА — «Рубин»

1. После поражения от «Ростова» в предыдущем туре Леонид Слуцкий устроил выволочку Виталию Мешкову и в очередной раз прошелся по российским футбольным арбитрам. Слова главного тренера «Рубина» будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета по этике РФС . Слуцкому грозит штраф и дисквалификация.

2. «Рубин» выиграл три последних матча у ЦСКА , казанцы всегда побеждали с преимуществом в один мяч — 2:1, 1:0, 1:0.

3. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий провел 186 матчей под руководством Леонида Слуцкого во время своей футбольной карьеры. Больше только при Газзаеве — 242. А вот его брат и помощник Василий 242 раза сыграл под началом Слуцкого — больше, чем при любом другом тренере за всю карьеру. Кроме того, братья входили в штаб Леонида Викторовича в голландском «Витессе». Ученики против учителя.

«Уфа» — «Краснодар»

1. Никто не ждал от «Краснодара» такой прыти после массового исхода легионеров, но «быки» умудрились одержать две победы с одинаковым счетом 2:1, над «Уралом» и «Спартаком».

2. Эдуард Сперцян забил 3 из 4 голов «Краснодара» в двух официальных матчах 2022 года. Все свои голы хавбек провел со стандартов — реализовал два пенальти и штрафной.

3. Гамид Агаларов продолжает удерживать первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ (13 голов), при этом форвард «Уфы» не может забить в пяти последних матчах чемпионата. В последний раз он пополнял свой голевой счет 21 ноября в матче с «Ростовом», когда оформил дубль (2:2).

«Сочи» — «Крылья Советов»

1. «Крылья Советов» выиграли у «Сочи» все три официальных матча, не пропустив при этом ни одного мяча — 2:0, 3:0, 1:0. Действительно неудобный соперник.

2. После ничьей с «Химками» в предыдущем туре «Сочи» потерял место в промежуточной тройке лучших команд РПЛ , южан опередил ЦСКА , который теперь на один балл впереди.

3. «Крылья Советов» сыграли вничью в обоих весенних матчах РПЛ — с «Арсеналом» (2:2) и с «Зенитом» (1:1).

«Динамо» — «Ростов»

1. Возвращение Валерия Карпина на тренерский мостик «Ростова» принесло «желто-синим» первую победу (2:1 над «Рубином») за шесть последних туров, которая позволила выбраться из «красной зоны» турнирной таблицы.

2. «Динамо» — единственная команда, с которой Карпин дважды встретится в нынешнем сезоне. Перед матчем первого тура с «Динамо» (0:2) было объявлено, что Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России, а через неделю он принял решение оставить клуб, который снова принял весной.

3. «Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей против «Ростова», неизменно забивая в победных матчах 2 гола — 2:1, 2:0, 2:0.