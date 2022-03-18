Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМагический шарПревью, анонсы, раскладыЛига чемпионов 2021/2022

«Реал» и «Челси» в римейке прошлогоднего полуфинала, Гвардиола против Симеоне. Изумительная сетка Лиги чемпионов

вчера, 15:56
Финал всё ближе!
00:00 / 00:00

Впереди много классных матчей!

Последняя в нынешнем сезоне жеребьевка Лиги чемпионов прошла быстро и деловито, а главное — не разочаровала. Элемент случайности вносит в расписание плей-офф известный шарм, при этом метание шариков оказывает серьезное влияние на уровень вовлеченности и зрительского интереса. Четвертьфиналы Лиги чемпионов получились идеальными по нескольким причинам:

- Во-первых, удалось избежать мононациональных пар, хотя шансы были велики при наличии трех английских и трех испанских клубов. Встречи команд из одного чемпионата в Лиге чемпионов всегда немного отдают местечковым диалектом, что сокращает аудиторию. АПЛ против Ла Лиги — это куда круче, а у нас сразу в двух парах англичане сыграют с испанцами.

- Во-вторых, явные «андердоги» не встретились между собой. Худшее, что могло случиться — встреча «Вильярреала» и «Бенфики» в четвертьфинале, а так они будут доказывать свои притязания в матчах с «Баварией» и «Ливерпулем», и если уж кто-то сотворит сенсацию, то к нему будут относиться со всем уважением и как к равному в полуфинале.

- В-третьих, сложились равнозначные части сетки: с одной стороны «Челси», «Реал», «Ман Сити» и «Атлетико», с другой — «Бавария», «Ливерпуль», «Бенфика» и «Вильярреал». В финале представители первой четверки встретятся с командами из второй. Для полного равновесия можно было бы поменять местами «Атлетико» с «Бенфикой» или «Вильярреалом», но и так неплохо. Представьте, если бы с одной стороны сетки оказались «Реал», «Ман Сити», «Бавария» и «Ливерпуль» с одной путевкой в финал на четверых, а вторую оспаривали бы «Челси», «Атлетико», «Вильярреал» и «Бенфика». Это пример плохого турнирного баланса.

«Челси» — «Реал» = 45% на 55%

В общем-то, однако «Реал» получает небольшой перевес в прогнозе по двум причинам. Первая — чисто футбольная. Команда Карло Анчелотти проведет ответный матч на своем поле, а это серьезное преимущество. «Мадрид» не раз переламывал неудачно складывающиеся противостояния в плей-офф Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу», за примером далеко ходить не надо — в 1/8 финала разобрались с ПСЖ после поражения в Париже.

Второй аргумент в пользу «Реала» — злободневный. «Челси» находится под санкциями из-за Романа Абрамовича. Ситуация не только действует на нервы команде, но и порождает объективные трудности, в том числе логистического характера. Нет понимания, как «Челси» будет добираться в Мадрид на ответную игру 12-го апреля. А ведь 9-го у «синих» гостевой матч против «Саутгемптона» в АПЛ.

«Манчестер Сити» — «Атлетико» = 70% на 30%

«Атлетико» может стать грозой футбольного Манчестера, если вслед за «Юнайтед» выкинет из Лиги чемпионов и «Сити». Впрочем, это задачка совершенно иного уровня сложности. Команда Гвардиолы — фаворит этой пары, хотя «Атлетико» вполне комфортно чувствует себя в статусе «андердога». При Симеоне «матрасники» выиграли не одну еврокубковую дуэль на вылет, когда победу «на бумаге» отдавали сопернику.

В частности, так было в полуфинале против «Баварии» в сезоне 2015/16. «Баварией» тогда руководил Гвардиола, но в финал вышел «Атлетико» Симеоне, на чьей стороне оказалось ныне павшее правило выездного гола. Игровая картина новой дуэли Пепа и Диего читается: «Ман Сити» много владеет мячом, «Атлетико» терпит и ждет своих шансов на контратаках и стандартах. Ну а полуфиналиста определят не оценки за исполнение сложных элементов и артистизм, а счет голов.

«Вильярреал» — «Бавария» = 10% на 90%

Путь «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов устлан лепестками роз. Согласитесь, это большая удача, когда можно выйти в полуфинал, обыграв «Зальцбург» и «Вильярреал». Четырежды побеждавший в Лиге Европы Унаи Эмери впервые преодолел первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Вильярреал» сыграл в свою силу, был организован и терпелив, воспользовался уязвимостями уронившего статус «Ювентуса».

От «Баварии» не приходится ожидать таких подарков, так что по итогам четвертьфинальных матчей путь «Вильярреала» в Лиге чемпионов, скорее всего, будет завершен. Опять же, по итогам первого матча, который пройдет в Испании, может сложиться иллюзия интриги, но в Мюнхене команду Эмери ждет настоящий краш-тест. Не думаю, что «подводникам» по силам его выдержать.

«Бенфика» — «Ливерпуль» = 10% на 90%

Примерно такое же соотношение сил и в дуэли «Бенфики» и «Ливерпуля», причем здесь фаворит тоже начинает на выезде, что дает ему дополнительное преимущество. «Бенфика» может гордиться этой еврокампанией: на групповой стадии «орлы» финишировали выше «Барселоны», выбили хваленый «Аякс» из 1/8 финала. Но у «Барсы» осенью были большие проблемы, а «Аякс» в число абсолютных топ-клубов, в отличие от «Ливерпуля», не входит. Команда Клоппа — один из фаворитов Лиги чемпионов, «красные» должны убирать «Бенфику» со своего пути без особых проблем.

Жеребьевка полуфиналов

«Вильярреал»/«Бавария» vs «Бенфика»/«Ливерпуль»

«Челси»/«Реал» vs «Манчестер Сити»/«Атлетико»

Если в четвертьфинальных парах победят фавориты из наших прогнозов, то в полуфиналах увидим встречи «Баварии» с «Ливерпулем» и «Реала» с «Манчестер Сити». А самые вероятные из потенциально возможных финалов:

«Манчестер Сити» vs «Ливерпуль»

«Реал» vs «Ливерпуль»

«Реал» vs «Бавария»

«Манчестер Сити» vs «Бавария»

«Челси» vs «Ливерпуль»

«Челси» vs «Бавария»

«Зенит» и «Спартак» жаждут реваншей. 22-й тур РПЛ — территория футбольной мести
Вчера, 21:26Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии3
«Барсе» нужна победа в Стамбуле, «Монако» и Головину — реванш. Лига Европы в ожидании четвертьфиналистов
17 мартаАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии5
У «Ювентуса» 12 матчей без поражений подряд. Цель Аллегри – финал Лиги чемпионов
16 мартаВадим Багров в блоге За и противКомментарии5
Хави перед «Галатасараем»: «Завтра нужно побеждать. Для нас это как финал»
16 марта
Эмери: «Мы очень воодушевлены после добротного группового этапа»
15 марта
МЮ ставит на ярость Роналду в матче с «Атлетико». Неудачники сезона разыграют путёвку в 1/4 ЛЧ
15 мартаАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 22:11
Хорошая статья.
Хотелось бы, чтобы Челси повторил победы над Реал, МС и Баварией)))
На зло правительству Британии! Это конечно очень сложно было сделать даже в те, спокойные времена, а сейчас тем более. Но с ТТ синие многое смогут.
Так что удачи Челси!
А Клопп по моему не сможет пройти своих земляков.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:26
А я предложил чтобы все 3 победителя играля на коубном ЧМ
NOVA
NOVA ответ Bayernnn (раскрыть)
вчера в 19:01
не списываю, просто Реал - ливер уже был финал, так что Реал - бавария будет интереснее, ну главное туда еще попасть, что тем что тем!!
Bayernnn
Bayernnn ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 18:55
Почему вы списываете Ливерпуль? Ливерпуль мне кажется главный фаворит
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:27
Финал скорее Ман-Сити - Бавария.
monah-10
monah-10 ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
вчера в 17:01
Надо было бы, чтобы победители ЛЕ ЛК сначала между собой, а потом победитель с победителем ЛЧ, хотя результат на 99.9 предсказуем, но все же.
NOVA
NOVA
вчера в 16:54
ну надо Реалу обыгрывать челси и брать реванш за прошлогодний вылет в 1/2 лч!!! а дальше будет супер 1/2 или мс что скорей всего или матрасы!! ну а супер-пупер финал лч, из выше предложенных, это конечно «Реал» vs «Бавария»!!!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 16:39
Не будет
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:16, ред.
В прошлом году Челси был ощутимо лучше мадридского клуба по игре, предпосылок немного для иного, несмотря на все не футбольные трудности лондонцев. Думаю, что Челси фаворит, ведь в отличие от ПСЖ у них как раз есть команда. Атлетико прямо скажем повезло в игре с МЮ, красные дьяволы не использовали много моментов, да и играли с ощутимым преимуществом, поэтому с более организованной и куда более мощной командой Гвардиолы у них намного меньше шансов. Напомню, что в группе они дважды проиграли Ливерпулю, который пока уступает Сити в чемпионской гонке. Полагаю, шансов у Атлетико не больше, чем у Вильярреала. Который всё же вполне может и покусать Баварию, ведь она не безгрешна, но вряд ли пройдёт её по сумме двух встреч. Если дадут бой и уступят в упорном сражении - будут и так героями. Бенфика, наверное, не настолько слабее Интера, которого красные прошли с большим трудом, поэтому так уж прям 90-то процентов я бы на них не стал ставить, но сюрприз будет, если они вылетят от португальцев.
В целом, полагаю, Бавария, Сити и Ливерпуль должны проходить в полуфинал, а вот по Челси вопрос, уж больно Реал любит Лигу чемпионов чтобы повторить ошибки прошлого года.
monah-10
monah-10
вчера в 16:09, ред.
И Ливерпуль Барселона Суперкубок УЕФА.
Да кстати, а кто знает, победитель ЛК, будет в каком нибудь Суперкубке играть.
monah-10
monah-10
вчера в 16:04
МС-Ливер финал. Я согласен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 