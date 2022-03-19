«Спартак» пять лет подряд мог бороться за чемпионство. Всегда мешала одна и та же проблема

1647680865

вчера, 12:07

Сегодня вечные футбольные грабли москвичей – в центре внимания.

Сезон 2017/18

У Карреры чемпионская команда, которая попала в группу Лиги чемпионов. Тот коллектив мог, если бы сумел обыграть «Марибор», выйти в плей-офф. Играть умели, но ничьи с аутсайдером своей группы хорошо объясняют причину, почему в РПЛ действующий чемпион оказался третьим, проиграв титул «Локомотиву». Итоговая разница составляла всего четыре пункта. Весной проигрывали «Уралу» и «Ахмату» — одиннадцатой и девятой командам сезона.

Это уже минус шесть пунктов, которые позволяли вот тому «Спартаку» стать чемпионом. Также была ничья с «Амкаром», который финишировал на тринадцатой строчке. «Анжи», «Тосно» и « СКА -Хабаровск» тоже забрали у «красно-белых» шесть пунктов. Эти три худшие команды сезона. Хватало буквально трех голов, чтобы «Спартак» стал чемпионом вместо Семина. Принятие таких результатов – важнейшая причина всего, что случилось дальше и происходит сейчас.

Сезон 2018/19

С ноября 2018 года командой руководил Олег Кононов, и в итоге его команда заняла пятое место. Вроде бы слишком низко, чтобы мечтать о титуле? Давайте вспомним. «Красно-белые» набрали 49 пунктов, чемпионский «Зенит» — 64. Но Семак проиграл целых шесть раз, а еще четырежды подписывал мир. Да, такой отрыв сократить до нуля сложно, но снова из 16 осечек «красно-белых» многие пришлись на поединки против таких команд, как «Нижний Новгород».

В сытой РПЛ было засилье региональных проектов – имиджевых клубов для чиновников. И хотя на репутацию местных властей подобные расходы государственных денег влияли слабо, проекты плодились. Эти маленькие точки на футбольной карте оказывались иголками, которые больно кололи «Спартак». Москвичи проигрывали «Оренбургу», «Уфе» и «Уралу». А еще «Арсеналу» и «Ростову» по два раза. Это 21 потерянный пункт.

Из равных по возможностям в том сезоне «Спартак» обыграл только ЦСКА . Парадоксальная ситуация, ведь нельзя оправдывать поражения высокими местами «Арсенала» или «Оренбурга» в таблице, поскольку их статус крепких середняков один сезон не менял. Но «Спартак» стал фаворитом, который боится именно таких соперников. Даже если бы набрали 14 пунктов в названных матчах, то могли с 60 очками финишировать вторыми и напрямую попасть в Лигу чемпионов.

Сезон 2019/20

Падение на седьмое место вроде бы исключает разговоры о победе в чемпионате. Особенно если набрали 39 пунктов, а «Зенит» собрал 72. Но давайте снова смотреть, кому москвичи проиграли 13 раз и с кем в 6 случаях подписали невыгодный мир. Влетели «Тамбову», причем дважды за сезон. Также уступали «Ростову», «Арсеналу», «Оренбургу», «Уфе» и «Уралу». Причем во всех случаях бюджет соперников был минимум в несколько раз ниже, чем у «Спартака». Да и состав команды сначала Кононова, а потом Тедеско сложно назвать слабым.

На кону был 21 пункт. С таким багажом можно набрать шестьдесят очков. И вот тут мы приходим к пониманию, что поражения от аутсайдеров имеют побочные эффекты. «Спартак» совсем иначе воспринимают соперники. Ни для ЦСКА , ни для «Зенита» матчи против этой команды не были самыми-самыми сложными. «Краснодар» обыгрывал в том сезоне «красно-белых». «Урал» и «Уфа» не просто побеждали, а еще и забирали себе ничьи. Потери колоссальные, если суммировать – легко выходишь на чемпионскую борьбу, если бы «Спартак» умел играть против середняков. Не можешь разнести «Тамбов» с позиции силы – не обыграешь в следующем туре «Локомотив».

Сезон 2020/21

Прошлый, довольно успешный сезон. Зимой Тедеско убедили остаться, хотя он хотел уйти, а некоторые члены совета директоров обиделись, когда Доменико сообщил о своем решении загодя и планировали его уволить – версия событий от Заремы Салиховой изнутри клуба. «Спартак» выбрал «3-5-2», выиграл 17 матчей (лишь на два меньше, чем чемпионы из «Зенита»). Разница по очкам составила целых восемь пунктов, и это много. Но снова важно изучить характер потерь, ведь было 7 поражений и 6 мировых.

Всегда ли Тедеско проигрывал «Зениту», «Локомотиву» или ЦСКА ? Напомним, что «армейцы» финишировали на 6-7 месте, набрав столько же баллов, как «Динамо». Соседи «Спартака» лишь на пять пунктов опередили «Химки», а «Краснодар» вообще стал десятым. Как минимум три непростых богатых конкурента выступили хуже. Оставалось обыграть середняков. В результате была ничья с «Ахматом», которую спишем на последний тур. Но до этого поражения от «Уфы», «Рубина» и «Ростова». Это уже 11 потерянных пунктов (три победы и ничья).

«Спартак» легко мог навязать «Зениту» чемпионскую борьбу, даже если бы проиграл ЦСКА в дерби, или уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге. Необязательно быть сильнее в очных матчах, когда умеешь обыгрывать тех, кто по статусу, составу и возможностям заметно, заметно ниже. Причем все такие истории начинаются с коренных проблем самого клуба «Спартак». Да, были скандальные матчи против «Сочи» — после одного из таких Федун даже грозился снять команду с чемпионата. Но не всегда судьи решали судьбу матчей, и это тоже стоит признать.

Сезон 2021/22

В прошлом году потеряли реальный шанс на чемпионство. Затем выбрали спорного тренера, против которого в клубе сразу создалась оппозиция. Затем ушел спортивный директор, Руй Витория не получил крутую трансферную кампанию по аналогии с тем, как поступали в «Зените», добавляя Семаку бразильцев в обойму. В результате вылетели от крутой «Бенфики» из квалификации Лиги чемпионов, хотя еврокубковый настрой был. В Лиге Европы «Спартак» показал, что против тех, кто сильнее, играть умеет.

Но помните, с чего начал? С глупого и безликого домашнего поражения от «Легии», на тот момент аутсайдера польского чемпионата. О чем говорить, если «Спартак» начал сезон с поражений от «Рубина», который продолжил сезон скверно, и от «Нижнего Новгорода», где есть крепкие игроки, но нет и близко того диапазона футбольных нот, которые может покорять московский клуб, если навести в нем порядок. Этот сезон немного отличается от предыдущих, поскольку теперь почти что столетний клуб бьют нередко равные.

ЦСКА , «Зенит» и «Краснодар» обыгрывали «Спартак» в этом сезоне. «Горожане» сделали это дважды, пускай и со скандалом. Но «красно-белые» не научились обыгрывать «Сочи», хотя это принципиальный момент по понятным причинам. «Уфа», «Ростов» и «Арсенал» тоже отбирали у «Спартака» очки. То есть фиксируем новый виток старой болезни. Легко выставлять середняков без денег и особых перспектив не научились, но при этом начали чаще проигрывать прямым конкурентам, хотя раньше цеплялись за победы или ничьи.

«Спартак» в плохом состоянии, а поскольку непонятна судьба главного спонсора, то фанатам нужно тревожиться за будущее клуба и за судьбу команды. Только «Краснодар» оказался в худшем положении из самых богатых и знаменитых, но в том случае еще можно повоевать за замороженные деньги Галицкого. У «Спартака» нет структуры, Ваноли проигрывает, и хотя «Нижний Новгород» сегодня может пасть, это не значит, что позже москвичи не вернутся к тому, что умеют лучше всего – саморазрушению.