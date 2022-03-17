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Дальше без ПСЖ, МЮ и «Ювентуса». Известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

вчера, 13:05
Каземиро
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В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 финала. «Соккер.ру» подводит итоги первого раунда плей-офф.

Вышли в четвертьфинал: «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «Бенфика», «Челси», «Вильярреал».

Вылетели после 1/8 финала: «Пари Сен-Жермен», «Спортинг», «Зальцбург», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Лилль», «Ювентус».

- В четвертьфинале ЛЧ сыграют по три испанских и английских команды, а также по одному представителю Германии и Португалии.

- Стопроцентный результат в 1/8 финала показали клубы из Испании: все три клуба («Реал», «Атлетико» и «Вильярреал») преодолели первый раунд плей-офф. А вот Франция и Италия, потеряв по два клуба, будут следить за перипетиями решающих стадий со стороны.

- В четвертьфинал вышло четыре «сеяных» команды (победители групп) и четыре «несеяных» (занявшие вторые места на групповой стадии). В первой категории «Реал», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Бавария», во второй — «Атлетико», «Вильярреал», «Бенфика» и «Челси».

- Во всех восьми парах 1/8 финала выяснение отношений уложилось в два матча по 90 минут, ни одна дуэль не зашла в дополнительное время, хотя противники отмены правила выездного гола предрекали утомление от экстра-таймов. При этом только в одной паре одна из команд одержала победы в обоих матчах — «Челси» дважды оказался сильнее «Лилля».

«Ливерпуль» — «Интер» (2:0; 0:1)

«Ливерпуль» решил исход противостояния с «Интером» в выездном матче, где выиграл 2:0 благодаря двум поздним голам Фирмино и Салаха. В ответной игре Лаутаро Мартинес открыл счет в начале второго часа, но возродить интригу ему удалось только на минутку, которой хватило Алексису Санчесу, чтобы получить вторую желтую карточку и оставить «Интер» в меньшинстве. «Ливерпуль» впервые за год проиграл на «Энфилде», но турнирную задачу решил.

«Бавария» — «Зальцбург» (1:1; 7:1)

«Бавария» уступала «Зальцбургу» в счете на протяжении 70 минут в гостевом матче, а в концовке австрийцы должны были забивать второй, но вместо этого пропустили от Кингсли Комана на 90-й минуте и довольствовались ничьей. В Мюнхене Роберт Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов, а итоговые 7:1 красноречиво свидетельствуют, что борьбы в схватке соседей не получилось. Впрочем, это ожидаемо.

«Манчестер Сити» — «Спортинг» (5:0; 0:0)

Ожидалась и легкая прогулка для «Манчестер Сити», и команда Гвардиолы, в отличие от «Баварии», сняла все вопросы уже в первом тайме первого матча, забив в ворота «Спортинга» 4 гола за 44 минуты. После перерыва Рахим Стерлинг добавил еще один мяч, а ответная игра на «Этихаде» превратилась в формальность. Именно так к ней и отнесся фаворит, Гвардиола даже позволил вратарю Скотту Карсону провести второй матч в Лиге чемпионов через 17 лет после первого.

«Реал» — ПСЖ (0:1; 3:1)

Самая яркая афиша 1/8 финала оправдала все ожидания, пусть и не сразу. В Париже было одностороннее движение: «Реал» нанес 3 удара по воротам и ни разу не попал в створ, в то время как доминировавший ПСЖ вырвал победу только в концовке с голом Мбаппе. Чуть раньше Месси не реализовал пенальти. На «Сантьяго Бернабеу» Мбаппе снова забил, а ПСЖ больше часа все контролировал и уверенно двигался в направлении четвертьфинала. А потом парижские надежды и мечты рассыпались за 17 минут, в течение которых Карим Бензема оформил хет-трик, ознаменовав очередной памятный камбэк «Реала» в Лиге чемпионов.

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» (1:1; 1:0)

«Атлетико» играл лучше «Манчестер Юнайтед» в Мадриде, но в концовке упустил победу и, как казалось, путевку в четвертьфинал. Однако «Олд Траффорд» в наши дни не такая уж крепость, поэтому команда Симеоне, избравшая прагматичный, но действенный план на игру минимально обыграла манкунианцев, у которых словно и вовсе не было никакого плана. Роналду не нанес ни единого удара по воротам команды, которую огорчал 25 раз в течение карьеры, и вылетел из Лиги чемпионов вслед за Месси.

«Бенфика» — «Аякс» (2:2; 1:0)

В этой паре многие ставили на «Аякс», который в гостевой встрече дважды позволил «Бенфике» отыграться и рассчитывал снять все вопросы о победителе в Амстердаме. И действительно, дома «Аякс» играл с ощутимым превосходством (16:4 по ударам), но мяч не шел в ворота Влаходимоса, в то время как Онана поспособствовал решающему голу Дарвина Нуньеса. Себастьян Аллер впервые не забил в матче Лиги чемпионов, дальше идет внезапная «Бенфика», прежде не пустившая в плей-офф «Барселону».

«Челси» — «Лилль» (2:0; 2:1)

Не было сомнений в успехе «Челси», особенно после победы со счетом 2:0 в первой игре. В ответной игре Томас Тухель перемудрил со схемой, в результате чего «Лилль» повел в счете и создал видимость интриги, однако голы Пулишича и Аспиликуэты расставили все по своим местам. Действующий победитель Лиги чемпионов дважды обыграл чемпиона Франции и продолжает защиту титула.

«Вильярреал» — «Ювентус» (1:1; 3:0)

Влахович забил в ворота «Вильярреала» на 32-й секунде первого матча, но в оставшиеся три часа дуэли «Ювентус» пропустил четыре мяча. «Старая Синьора» считалась фаворитом, но воплотить номинальный статус в результат команде Массимилиано Аллегри так и не удалось. «Вильярреал» упорно отказывался пропускать в Турине, до 78-й минуты на табло горели нули, а потом испанцы получили право на пенальти после просмотра VAR. Жерар Морено открыл счет, а «Ювентус» не смог отправиться и пропустил еще дважды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:47
кто заслужил, тот прошел
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:40
Спасибо за статью. В принципе рад всем кто прошел дальше. Единственное возможно без Ювентуса четвертьфинал немного потерял в статусе, но поделом туринцам. Сами виноваты.
зигзаг
зигзаг
вчера в 14:59
Интересно было бы взглянуть на Сити - Реал
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:47
Челси то как просунули ? Им все равно ничего не светит.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:31
Ювентус ты бы на 2 поставил хотя они еи о чём
А ПСЖ бы на первый поставил
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:29
Был уверен в Аяксе .
Но зато знаем что Зенит 6 побед и вылет от Бенфики
Аякс 6 побед и вылет от Бенфики
bsww
bsww
вчера в 14:27
Реал Мадрид - Атлетико Мадрид
Манчестер Сити - Ливерпуль
Бавария - Челси или Бавария - Вильярреал
Вильярреал - Бенфика или Челси - Бенфика
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:12
Согласитесь, что команды можно разбить на 3 группы по игре и силе в данный момент:
1 группа: "Явные Фавориты" ЛЧ -МС, ливер, Бавария - кого-то из них выделить будет трудно , но де факто выглядят сильнее, а главное увереннее всех. (у Бавария проще календарь и соперники в Германии, чемпионскую гонку врядли упустят, а МС и Ливер еще погрызутся друг с другом)...
2 группа: "Могут-не могут" Реал и Челси могут как и нагнуть кого угодно, а также слить самой слабой команде в данный момент...Реал имеет не большое преимущество, т.к. в Ла лиге вопрос почти решенный для них, Челси нужно позубиться.
3 группа: "Способны на чудеса, но вряд ли" (Атлетико, Бенфика, Вильяреал) - вероятность что им получиться у кого-то выиграть из 1 и 2 группы есть, но по факту очень и очень маленькая, они будут хотеть попасть друг на друга в 1/4, а в полуфинале уже расклад может быть иным.
izrafel
izrafel
вчера в 14:05
Спасибо за статью... в мире много футбольных рейтингов, но рейтинг рейтингом, а иногда бывает и все наоборот.... в одной отдельной игре каждая команда может собраться и выдать матч жизни.. по логике....есть три мощнейших фаворита с равными шансами: Бавария, Ман Сити и Ливерпуль... Челси в турбулентное время идет вровень с Реалом и их шансы на проход в полуфинал и в целом на победу в ЛЧ равны... на мой взгляд лучший соперник по 1/4 финала для топов это Бенфика (у буков шансы на полуфинал всего 23%, на победу в ЛЧ – 1%....).... я думаю выиграть может Бавария, потому что в Германии они на автопилоте станут чемпионами, а Сити и Ливерпулю надо рубиться до последнего тура, но если бы сейчас сыграли между собой думаю выиграли бы Ливерпуль, более кубковая команда ( Реал не настолько силён, а в Челси сейчас непонятно что ждать...)... ну и мой расклад...:))) ...
1/4
Бавария - Челси
Манчестер Сити - Реал
Бенфика - Атлетико
Вильяреал - Ливерпуль
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:53
Самые интересные вылетели!
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