Дальше без ПСЖ, МЮ и «Ювентуса». Известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

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вчера, 13:05

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 финала. «Соккер.ру» подводит итоги первого раунда плей-офф.

Вышли в четвертьфинал: «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «Бенфика», «Челси», «Вильярреал».

Вылетели после 1/8 финала: «Пари Сен-Жермен», «Спортинг», «Зальцбург», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Лилль», «Ювентус».

- В четвертьфинале ЛЧ сыграют по три испанских и английских команды, а также по одному представителю Германии и Португалии.

- Стопроцентный результат в 1/8 финала показали клубы из Испании: все три клуба («Реал», «Атлетико» и «Вильярреал») преодолели первый раунд плей-офф. А вот Франция и Италия, потеряв по два клуба, будут следить за перипетиями решающих стадий со стороны.

- В четвертьфинал вышло четыре «сеяных» команды (победители групп) и четыре «несеяных» (занявшие вторые места на групповой стадии). В первой категории «Реал», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Бавария», во второй — «Атлетико», «Вильярреал», «Бенфика» и «Челси».

- Во всех восьми парах 1/8 финала выяснение отношений уложилось в два матча по 90 минут, ни одна дуэль не зашла в дополнительное время, хотя противники отмены правила выездного гола предрекали утомление от экстра-таймов. При этом только в одной паре одна из команд одержала победы в обоих матчах — «Челси» дважды оказался сильнее «Лилля».

«Ливерпуль» — «Интер» (2:0; 0:1)

«Ливерпуль» решил исход противостояния с «Интером» в выездном матче, где выиграл 2:0 благодаря двум поздним голам Фирмино и Салаха. В ответной игре Лаутаро Мартинес открыл счет в начале второго часа, но возродить интригу ему удалось только на минутку, которой хватило Алексису Санчесу, чтобы получить вторую желтую карточку и оставить «Интер» в меньшинстве. «Ливерпуль» впервые за год проиграл на «Энфилде», но турнирную задачу решил.

«Бавария» — «Зальцбург» (1:1; 7:1)

«Бавария» уступала «Зальцбургу» в счете на протяжении 70 минут в гостевом матче, а в концовке австрийцы должны были забивать второй, но вместо этого пропустили от Кингсли Комана на 90-й минуте и довольствовались ничьей. В Мюнхене Роберт Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов, а итоговые 7:1 красноречиво свидетельствуют, что борьбы в схватке соседей не получилось. Впрочем, это ожидаемо.

«Манчестер Сити» — «Спортинг» (5:0; 0:0)

Ожидалась и легкая прогулка для «Манчестер Сити», и команда Гвардиолы, в отличие от «Баварии», сняла все вопросы уже в первом тайме первого матча, забив в ворота «Спортинга» 4 гола за 44 минуты. После перерыва Рахим Стерлинг добавил еще один мяч, а ответная игра на «Этихаде» превратилась в формальность. Именно так к ней и отнесся фаворит, Гвардиола даже позволил вратарю Скотту Карсону провести второй матч в Лиге чемпионов через 17 лет после первого.

«Реал» — ПСЖ (0:1; 3:1)

Самая яркая афиша 1/8 финала оправдала все ожидания, пусть и не сразу. В Париже было одностороннее движение: «Реал» нанес 3 удара по воротам и ни разу не попал в створ, в то время как доминировавший ПСЖ вырвал победу только в концовке с голом Мбаппе. Чуть раньше Месси не реализовал пенальти. На «Сантьяго Бернабеу» Мбаппе снова забил, а ПСЖ больше часа все контролировал и уверенно двигался в направлении четвертьфинала. А потом парижские надежды и мечты рассыпались за 17 минут, в течение которых Карим Бензема оформил хет-трик, ознаменовав очередной памятный камбэк «Реала» в Лиге чемпионов.

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» (1:1; 1:0)

«Атлетико» играл лучше «Манчестер Юнайтед» в Мадриде, но в концовке упустил победу и, как казалось, путевку в четвертьфинал. Однако «Олд Траффорд» в наши дни не такая уж крепость, поэтому команда Симеоне, избравшая прагматичный, но действенный план на игру минимально обыграла манкунианцев, у которых словно и вовсе не было никакого плана. Роналду не нанес ни единого удара по воротам команды, которую огорчал 25 раз в течение карьеры, и вылетел из Лиги чемпионов вслед за Месси.

«Бенфика» — «Аякс» (2:2; 1:0)

В этой паре многие ставили на «Аякс», который в гостевой встрече дважды позволил «Бенфике» отыграться и рассчитывал снять все вопросы о победителе в Амстердаме. И действительно, дома «Аякс» играл с ощутимым превосходством (16:4 по ударам), но мяч не шел в ворота Влаходимоса, в то время как Онана поспособствовал решающему голу Дарвина Нуньеса. Себастьян Аллер впервые не забил в матче Лиги чемпионов, дальше идет внезапная «Бенфика», прежде не пустившая в плей-офф «Барселону».

«Челси» — «Лилль» (2:0; 2:1)

Не было сомнений в успехе «Челси», особенно после победы со счетом 2:0 в первой игре. В ответной игре Томас Тухель перемудрил со схемой, в результате чего «Лилль» повел в счете и создал видимость интриги, однако голы Пулишича и Аспиликуэты расставили все по своим местам. Действующий победитель Лиги чемпионов дважды обыграл чемпиона Франции и продолжает защиту титула.

«Вильярреал» — «Ювентус» (1:1; 3:0)