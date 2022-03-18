Трагедия «Бетиса» и беспомощность «Монако». В Лиге Европы определились четвертьфиналисты

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сегодня, 03:07

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы. «Соккер.ру» — о развязках в 1/8 финала.

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 2:1 (2:4 – суммарно)

После первого матча в Шотландии «Црвена Звезда» поставила себя в затруднительное положение, если не сказать про безвыходное. Все-таки счет 0:3 отыгрывается только чудом. А на него рассчитывать не приходилось. Хотя сербы бились отчаянно. Открыли счет уже на 10-й минуте усилиями Мирко Иванича, однако дальше все застопорилось, а в начале второго тайма «Рейнджерс» сравнял счет благодаря Райану Кенту. Победу «Црвена Звезда» вырвала только в компенсированное время ударом Набуане с пенальти. Только утешения эта победа не принесла. Все равно дальше прошел «Рейнджерс», в составе которого блистал вратарь Макгрегор. Ведь сербы нанесли 13 ударов в створ его ворот – чуть ли не рекордный показатель по точным попаданиям.

«Монако» (Франция) – «Брага» (Португалия) – 1:1 (1:3 – суммарно)

В непростом положении после первого матча находился и «Монако», но он уступил «Браге» на выезде со счетом 0:2 и мог бы рассчитывать на камбэк, пусть и сложный. Оказалось, что монегаски сейчас не в той форме, чтобы устраивать такую феерию. В ответном матче с «Брагой» они, конечно, гораздо больше владели мячом (65 процентов времени), чаще били по воротам (19 ударов против 12), но эффективности явно не хватало. Еще и вера в успех быстро исчезла, потому что на 19-й минуте они пропустили от Абеля Руиса. Получилось только вырвать ничью на 90-й минуте голом Дисаси. Бесславное путешествие «Монако». Но можно отметить, что на 52-й минуте на поле вышел Головин, который за десять минут наработал себе на желтую карточку, а на 90-й сделал голевую передачу.

«Байер» (Германия) – «Аталанта» (Италия) – 0:1 (2:4 – суммарно)

Насколько развеселым получился первый матч между этими соперниками, настолько же напряженным, боевым и небогатым на голы вышел ответный поединок. В нем «Байер» старательно пытался исправить ошибки первой встречи. Минимальное отставание в счете давало ему все шансы. Немцы владели мячом больше 63 процентов времени, перестреляли итальянцев (16:13 по ударам, но 3:3 по точным попаданиям). Однако мяч упорно не шел в ворота «Аталанты», ничего не складывалось. Когда же «Байеру» терять уже было нечего, и он начал рисковать, получил контратаку в ответ, и на последних минутах Бога принес еще одну победу «Аталанте».

«Галатасарай» (Турция) – «Барселона» (Испания) – 1:2 (1:2 – суммарно)

Когда «Барселона» сыграла со счетом 0:0 с «Галатасараем» на своем поле, у многих возникли вопросы. Понятно, что Лига Европы – турнир не по калибру для каталонцев. Но им сейчас нужно восстанавливать реноме любыми доступными способами. К тому же в чемпионате дела вроде как идут на лад, уже «Севилью» скоро начнут поджимать в борьбе за второе место. Но нулевая ничья с турками все портила и сулила проблемы на выезде. Их стало еще больше, когда на 28-й минуте Маркао вывел «Галатасарай» вперед. Однако еще до перерыва «Барселона» усилиями Педри счет сравняла, а в самом начале второго тайма раззабивавшийся Обамеянг вывел каталонцев вперед и установил окончательный счет. Причем исход можно считать закономерным, потому что «Барселона» полностью противника подавляла, владела мячом 68 процентов времени и нанесла 19 ударов по воротам против девяти.

«Лион» (Франция) – «Порту» (Португалия) – 1:1 (2:1 – суммарно)

Очень напряженным и равным получилось противостояние «Лиона» и «Порту». Судьба его в конечном счете определилась еще в первой игре, когда лионцы сумели на выезде довольно неожиданно одержать победу с минимальным перевесом. Ответная игра тоже началась здорово для французов, которых вывел вперед Дембеле уже на 13-й минуте. Но на 27-й Акиньо сравнял и вернул «Порту» в борьбу. Тем не менее «драконы» не сумели передавить «Лион». Более того, хозяева сами остро атаковали и были неплохи, нанесли 13 ударов против девяти, причем семь попыток «Лиона» были точными. Так что в итоге ко второй победе были ближе французы.

«Айнтрахт» Ф (Германия) – «Бетис» (Испания) – 1:1 (3:2 – суммарно)

Настало время самых драматичных развязок. В первом матче на выезде «Айнтрахт» сумел добыть победу со счетом 2:1. Но мы по «Зениту» помним, насколько упертым может быть «Бетис». И испанцы в гостях захватили инициативу, больше владели мячом, на равных били по воротам. А главное – они смогли перевести игру в дополнительное время в последний момент. На 90-й минуте Иглесиас забил и подарил надежду «Бетису». Дополнительное время тоже проходило в упорной борьбе, уже все шло к серии пенальти, но после ошибки голкипера «Бетиса» Руя Силвы мяч в свои ворота отправил Гвидо Родригес. И случилось это на 121-й минуте. Максимально обидный вылет «Бетиса».

«Вест Хэм» (Англия) – «Севилья» (Испания) – 2:0 (2:1 – суммарно)

Вылетела из турнира и другая команда из Севильи – одноименная. Причем тоже через дополнительное время. «Вест Хэм» в первой встрече проиграл со счетом 0:1 и был полон решимости поквитаться с обидчиком. На протяжении всей ответной игры «Вест Хэм» играл лучше, сильнее давил, острее атаковал. «Севилья» по процентам больше владела мячом (56), но фактически остроты от нее не исходило почти – ограничивалась контролем мяча, словно выжидая чего-то. «Вест Хэму» же удалось в первом тайме восстановить равновесие по сумме матчей – забил Соучек. А в дальнейшем лондонцы прессинговали, но дожать не получалось. Особенно сильным было давление в дополнительное время. И оно переросло в гол Ярмоленко в четвертом тайме. «Севилья» перестроиться и спастись уже не успела.