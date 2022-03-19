Не только Жиго уедет. «Спартак» может потерять девять легионеров летом

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вчера, 16:37

Вряд ли лучшие футболисты останутся.

Жиго уже футболист «Марселя», в аренде в Москве до лета и уедет. Но важно учесть, что «Лукойл» имел рынок сбыта нефти в США , в отличие от ряда других российских компаний. То есть у Алекперова и Федуна денег станет намного меньше. Также очевидно, что отсутствие путевки в еврокубки – важный фактор для любого футболиста, который согласился играть за «Спартак».

Сейчас самые крупные клубы пытаются сделать хорошую мину при плохой погоде, хотя тот же Слуцкий на взводе и нервничает. Молчание не поможет. «Краснодар» не рассказывал никому, какие из-за санкций финансовые проблемы у Галицкого. Теперь футболисты пошли на существенное сокращение зарплат, легионеры уехали, многие уже не вернутся. Говорят, что увольняют работников, клуб в положении полураспада.

Грустно, но прогнозируемо. И это по-настоящему частный бизнес. А что сказать о тех, кто качает нефть и газ, и чьи акции обнулятся на московской бирже в день открытия? Зарема Салихова неслучайно просила помощи от государства для футбольных команд. Но без премий УЕФА и с новым курсом рубля причин, чтобы самые лучшие легионеры уехали если не сейчас, то летом, станет намного больше. Особенно у команд с перебором иностранцев, как у «Спартака».

Квинси Промес

Вряд ли Промес сможет остаться надолго, особенно если будет судебный процесс с серьезными обвинениями. Квинси важно получить право жить в Нидерландах, прятаться в Москве годами не захочет, ведь в случае заочного вердикта получит оглашение в международный розыск. Ситуация у Промеса сложная, и хотя он держится, события вокруг РПЛ и его личной судебной истории – обвиняют в покушении на убийство кузена, сказываются. Сегодня голландец не смог реализовать пенальти по правилам, ударил одной ногой в другую, «Спартак» снова потерял очки против середняка – на эту тему говорили до матча.

Алекс Крал

Не старый, дорогущий – у «Вест Хэма» есть право выкупа за 14 млн евро. В АПЛ не получается, в Лондоне чех не играет. Зато напомнил о себе и вполне может найти другой клуб за границей. Возвращаться в «Спартак» Кралу смысла нет. Уже получил шанс в топ-5, агент прекрасно знает, что Ваноли не спешил выдергивать чеха, взяли Мартинса, которого продать будет сложнее. Или отдать в аренду, ведь Крал может сам не гореть желанием вернуться в Москву без еврокубков.

Эсекьель Понсе

Аргентинец понимает, что ему предпочли других – Соболева и Николсона. Нет смысла возвращаться из аренды, ведь Понсе уже играл в топ-5, ему там нравилось, а в «Спартаке» ждет неопределенность и конкуренция. Раз уж не получается сыграть в еврокубках, то лучше бегать за клуб из солнечной Испании. По этому логике аргентинец выбрал «Эльче», в чьем составе уже забил гол. Николсон может остаться в России, ведь получил щедрый контракт, а вот Понсе, скорее всего, не вернется.

Педро Роша

У Роши удачная аренда в «Атлетико Паранаэнсе». Команда слабенькая, а вот Роша время от времени появлялся на поле и даже забил четыре мяча в чемпионате. Арендный контракт с новым клубом у него до июня, но там есть право выкупа, которое зависит от игрового времени. Нет смысла возвращаться, если два клуба согласятся, что лучше Педро Рошу в «Спартак» больше не пускать. Не его это команда, ничего в РПЛ не получилось, хотя пробовал.

Йоррит Хендрикс

Еще один бесполезный легионер, только расходы на его «техническое обслуживание» были ниже. Хендрикс уехал в «Фейеноорд», и хотя играет мало, ему не привыкать. Центральный полузащитник лучше ориентируется в голландском футболе, чем в российском, поэтому здесь все просто. И «Спартак» с радостью расстанется с Йорритом, и хавбек лучше продолжит жить дома.

Виктор Мозес

Хотя речь о нигерийце, после завершения карьеры он захочет жить в Великобритании или Италии. Виктор планировал покинуть «Спартак» еще в прошлом году, но тогда начались проблемы с поиском замены, расставание отложили. Футболист немолодой, зарплата приличная, Хлусевича подписали, так что к расставанию «красно-белые» готовились. Конечно, Мозес имеет на руках контракт до 2024 года, но ситуация может резко измениться, если у «Спартака» возникнут трудности с выплатой обязательств ближе к лету и новому сезону.

Лукас Айртон

Агент футболиста сообщал, что его клиент собирается остаться в «Спартаке». Но верить тамошним агентам – себя не уважать. Сегодня Айртон получил травму после грубой игры Гоцука (москвичи требовали красной карточки), и это повреждение может отложить прощание с игроком. Но не случайно тот же «Фенербахче» активно подбивал клинья и приценивался. Айртон – молодой игрок, и хотя не дорос до уровня топ-5, в менее значимых лигах может себя проявить.

Гус Тиль

Плохо, что такой крутой футболист не заиграл. Сейчас в Нидерландах Гуус выдал сильный отрезок, забил 13 мячей и сделал 2 ассиста в чемпионате. Нужно добавить, что с шага сбился, прямо сейчас Тиль не играет так же круто. Но в «Спартаке» у него не получилось вообще ничего. Для него нет позиции, он не подошел по стилю. Ваноли судил по его форме и задумывался о возвращении, но затем обстоятельства поменялись. Как и другие легионеры, которые находятся в аренде, Тиль сделает все, чтобы не возвращаться в Москву летом.

Джордан Ларссон

Символично, что человек, который ярко выступал при Тедеско, «кольцует» новейшую историю «Спартака» — выпал из основы при двух тренерах подряд, не спешил уезжать в Италию или Испанию (видать, спроса особого нет). Но Ларссон планирует развивать свою карьеру в сборной Швеции, хочет играть в топ-5. Он как раз из тех, кто еще может до седьмого апреля уйти в аренду, например, в один из клубов на родине. У Джордана и раньше хватало поводов подумать об уходе. Многие видные футболисты в «Спартаке» жили надеждой, что получат как минимум чемпионскую борьбу. Пусть сезон пошел по плохому сценарию еще до марта, сейчас ситуация изменилась.

Ларссон и его представители всё прекрасно понимают, а еще одна осечка «Спартака» — ничья против «Нижнего Новгорода», лишь подтверждает сгущение туч. «Зенит» может мотивировать деньгами и борьбой за «золото». Федуну что-то обещать будет сложнее.