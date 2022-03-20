Перес может подарить 150 млн евро родителям Мбаппе. «Реал» не специалист по безумным трансферам

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вчера, 20:18

Не всегда футболист за безумные деньги самый полезный.

Килиан – свободный агент, но семья просит подъемные

Проблема Переса на переговорах с семьей Мбаппе – ПСЖ готов удержать француза, предложив безумные деньги. Прекрасно знаете причины, почему Килиан не хочет оставаться в Париже, но когда дают почти 1 миллион евро в неделю, то появляется повод задуматься. Семья футболиста, которая ведет переговоры от его имени, уже заслужила у руководителей ПСЖ славу довольно склочной и жадной – чего стоит только требование о личном самолете.

Пересу не завидуем, даже если его консультировал по ходу Зинедин Зидан, которого алжирская мать Килиана знает давно и неплохо с ним общалась. Но если легендарный француз возглавит ПСЖ , то уже будет по другую сторону баррикад. Снова же, все упирается в деньги. К безумной зарплате Мбаппе в «Реале» — говорят о 40 млн евро в год и контракте на шесть лет, Пересу придется заплатить также «подъемные» семье футболиста, которая представляет его интересы.

Уже была история, когда агент Пини Захави и отец Алабы получили невероятные деньги при оформлении «свободного агента» из «Баварии». Также знаем, что МЮ в свое время отдал много миллионов Ибрагимовичу и Райоле. Такие сделки стали нормой, когда футболист может досидеть старый контракт до конца, как сумел юный француз. ПСЖ пытался перебить предложение личным – давали 100 млн евро в год до уплаты налогов. Но если бы Килиан хотел остаться в Париже, то давно подписал новый контракт и поставил точку. Но, как и Холанд, мечтает двигаться дальше.

Раньше говорили, что семья Мбаппе согласилась на 80 млн евро, а теперь появилась информация, что мама футболиста якобы запросила 150 млн евро, иначе останутся в ПСЖ и сломают Пересу планы. Не верится во вторую сумму, а вот первая реальная. «Реал» платил огромные деньги за новичков, даже когда у тех скоро заканчивались контракты с бывшими клубами. Перес не всегда в таких случаях промахивался, но тактика спорная, когда на кону не десятки, а сотни миллионов евро.

Азар и Бэйл – рекордсмены клуба, и оба стали обузами

Накануне Эль Класико многие с удивлением вспомнили, что Азар вообще-то не провел ни одного поединка против «Барселоны» в футболке «Реала». Невероятно, но факт. У бельгийца было столько мелких и не очень травм за последние годы, поэтому он всегда пропускал большую драку. Сегодня очередная серия, и Азар может выйти минимум на замену, ведь вроде бы оправился от очередного повреждения.

Но даже если опытный бельгиец вдруг станет героем матча против «Барселоны», то его трансфер себя не окупит. «Реал» заплатил за переход хавбека около 160 млн евро. Отдавали деньги платежами – 40 млн евро три года назад, затем 56, а в прошлом году 64 млн евро. В пандемию такие расходы влияли на показатели «Реала» по итогам финансового года, а на поле отработать и трансфер, и зарплату Азар не мог.

Переход Азара стал первым по стоимости, а второй была сделка с «Тоттенхэмом», когда за Бэйла отдали 101 млн евро. И хотя раньше Гарет помогал «Реалу» выигрывать кубки чемпионов, сейчас валлиец просто досиживает контракт, который закончится летом. Печальная история, невероятно сильный атлет, который заработал миллионы в футболе, потерял к нему интерес. В результате шутит, что гольф круче. И поскольку параллельно с Азаром получает мелкие и не очень травмы – четыре штуки в этом сезоне без учета коронавируса, то почти не играет.

Анчелотти в середине февраля напоминал, что Бэйл много сделал для «Реала», но с этим никто не спорит. Речь о том, что Гарет, который якобы усердно тренируется, не приносит пользы на поле. На фланге в атаке играют Родриго или Асенсио, а валлиец появился на три минуты против ПСЖ в гостях, но в ответном победном поединке уже не вышел. Получается, самые дорогие сделки в истории «Реала» не работают на команду. В случае с Бэйлом еще и потеряют деньги, ведь 32-летний игрок его калибра, если бы ушел вовремя, мог стоить хотя бы миллионов 20-30. Но нет мотивации – нет доверия к футболисту.

Лишь часть крупных сделок принесли «Реалу» пользу

Уже не раз рассказывали, что платить больше 100 млн евро за трансфер – подставлять и себя, и игрока. Провидение словно издевается почти над каждым, кто согласился пройти эту психологическую отметку, впервые покоренную Погба. В Мадриде до сих пор шутят, что Роналду не рассказывали, что за Бэйла отдали 101 млн евро, врали, что чуть меньше, чтобы ревнивый португалец не обижался. Но когда за самого Криштиану в «Ювентусе» отдали 117 млн евро, то через три года стоимость упала до 15.

В списке, разумеется, видим Неймара с ценником в 222 млн евро. ПСЖ не знает, что сделать с королем вечеринок с большим количеством мелких травм и громких жалоб. Погба не стал символом возрождения чемпионского «Манчестер Юнайтед», может покинуть команду летом в статусе свободного агента. Коутиньо, Дембеле, Фелиш, Гризманн, Грилиш, Лукаку – в списке трансферов дороже 100 млн евро почти что одни разочарования. Пожалуй, Мбаппе является единственным футболистом, которого не сломала сделка за более чем сто миллионов евро.

Сейчас молодой француз окажется самым желанным свободным агентом и, скорее всего, выберет «Реал». Но Пересу нужно хорошо спланировать сделку, ведь нужны деньги на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу», «Барселона» извлекла уроки из исторических ошибок Бартомеу, сейчас Хави и Лапорта могут подготовить более умные трансферы. Главный инсайдер мира сообщил, что Холанд не принял решение о будущем. Глядишь, откажется от «Манчестер Сити» и тоже пойдет в «Реал». Тогда атака получит двух молодых новичков, Винисиуса и проблему Бензема, ведь Карима любят фанаты, а Пересу, возможно, придется его предать.

В мире таких ставок одна ошибка может существенно повлиять на жизнь клуба в ближайшие три-четыре года. Азар точно навредил «Реал» своей бесполезностью – потеряли и шансы на трофеи с финалами, и деньги. Не срабатывали в должной мере дорогие трансферы Кака, Хамеса Родригеса и Йовича. Хотя если посмотреть, то у Переса точно нет привычки «Манчестер Юнайтед» или «Барселоны» скупать всех по завышенной стоимости. Даже если семья Мбаппе получит 80 млн евро от «Реала», то это выгодный трансфер. Это меньше, чем «красные дьяволы» отдали за Санчо, не говоря уже о том, сколько в Каталонии заплатили за переход Дембеле.