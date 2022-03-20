Сменщик для Каземиро, Погба или Хендерсона. Топы охотятся за 22-летним французом  из «Монако»

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вчера, 15:19

Монегаски хотят хорошей выручки.

С каким только клубом не связали за последние годы опорника «Монако» Орельена Тчуамени. 22-летний хавбек регулярно получает восторженные отзывы за свою игру, а очередь из потенциальных покупателей выстраивается солидная.

Орельен — воспитанник «Бордо», с 2011-го по 2020 год прошедший все команды жирондинцев. Перед подписанием нового 4-летнего контракта в 2018 году к Орельену уже проявили интерес «Милан» и «Ювентус», однако хавбек провел еще 2 года на «Матмют Атлантик» и в январе 2020-го перебрался в «Монако» за 18 млн евро.

В текущем сезоне Тчуамени сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Сильнейшими сторонами Орельена называют длинные передачи, борьбу в воздухе, игру в отборе, перехваты мяча и блокировку атак. Контракт с «Монако» — до лета 2024 года.

Тчуамени прошел все команды сборной Франции, начиная с U16 и заканчивая U21, а в августе 2021 года Дидье Дешам впервые вызвал его в первую команду на матчи отбора ЧМ -2022 против сборных Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии. В игре с Боснией Орельен вышел на замену в начале второго тайма, а во встрече с украинцами появился в старте.

В конце прошлого года спортивный директор «Монако» Митчелл ответил на вопрос о хавбеке:

Тчуамени можно считать топ-фуболистом, нам хотелось бы сохранить такого игрока в своем составе. Цена за него? Что ж, он такой же дорогой, как и наше Гран Казино.

В данных СМИ потенциальная цена за Орельена скакала от 60 до 100 млн евро, на Transfermarkt игрока оценили в 40 млн. Скорее всего, в итоге сделку оформят на сумму где-то посередине, как всегда приправив возможными бонусами.

«Реал»

Об интересе мадридцев к Тчуамени пишут уже давно, однако в январе журналист Марио Кортегана сообщил, что главный скаут «сливочных» Джуни Калафат отправился в Монако, для переговоров со стороной футболиста.

«Реал» рассматривает Орельена в качестве потенциальной замены Каземиро и следит за его игрой после впечатляющих выступлений за взрослую команду Франции. В ноябре хавбек отреагировал на информацию об интересе мадридцев:

Мой отец сказал мне, что я был на обложке Marca. Я зашел в твиттер и увидел это. Это лестно, не могу перестать думать об этом.

Однако уже в марте Marca сообщила, что хавбек хотел бы перебраться в чемпионат Англии, и заинтересованных там хватает.

«Ливерпуль»

RMC Sport во время зимнего трансферного окна сообщал, что мерсисайдцы связались с окружением Орельена по поводу потенциального перехода. В «Ливерпуле» рассматривают вариант с летним подписанием.

С прошлого лета «Ливерпуль» так и не нашел замену Джорджиньо Вейналдуму, а кандидатура сменщика для Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера становится все актуальнее.

«Ман Юнайтед»

Одним из главных претендентов на подписание Тчуамени испанская пресса называет МЮ . Манкунианцы видят в Орельене замену Полю Погба, контракт которого истекает летом и, судя по всему, не будет продлен. Стоит отметить, что в октябре прошлого года Поль лестно отозвался о герое статьи после финала Лиги Наций, в котором французы одолели Испанию (2:1).

Он очень, очень хороший игрок. Уже не мальчик, а мужчина. Мне приятно играть рядом с ним. Это приносит много энергии, у него исключительные технические и физические качества. Мы желаем ему сыграть намного больше игр, и чтобы я всегда был рядом с ним.

«Манчестер Сити»

«Горожан» в качестве кандидата на трансфер француза назвал The Telegraph. Хосеп Гвардиола видит в Орельене замену 36-летнему Фернандиньо.

По информации этого источника, «Сити» высоко оценивает оборонительные способности Тчуамени, однако летом клуб ставит своим приоритетом приобретение форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

ПСЖ и «Челси»

Об этих двух претендентах сообщают с оговорками. И парижанам, и лондонцам интересен трансфер Тчуамени, однако из-за последних результатов ПСЖ в клубе может измениться курс и трансферная политика из-за возможного ухода Леонардо с должности спортивного директора. На «Челси» же влияет неопределенность, связанная с санкциями в отношении владельца клуба Романа Абрамовича. Скорее всего, летнее трансферное окно «синие» пропустят и обратят внимание на академию.

Аутсайдеры и лидер

Сошедшими с гонки за трансфер, или, по крайней мере, остудившими свой пыл, пресса называет «Барселону» и «Ювентус», которые не хотят конкурировать с другими клубами, более бережно относясь к своему финансовому состоянию.

18 марта журналист Рамон Альварес сообщил, что «Реал» согласовал условия личного контракта с Тчуамени. Другие СМИ также называли мадридцев главными претендентами на трансфер хавбека, застолбившими переход и предложившими самые выгодные условия.

«Монако», по данным источника, намерен выручить с продажи 50 млн евро и еще 15 млн евро в виде бонусов.

Главным фактором является ситуация с форвардом «Боруссии» Эрлингом Холандом. Если он перейдет в «Реал», то переход Тчуамени будет зависеть от продаж. Если же мадридцы не оформят трансфер норвежца, то Орельен с большой долей вероятности окажется в составе «сливочных» этим летом.