«Недопустимое унижение», «Анчелотти просто сошел с ума». Реакция на крупное поражение «Реала» от «Барселоны»

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вчера, 21:21

Слова ранят, пусть и не так, как поражения.

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

Мне понравилось начало матча, но при счете 0:1 мы потеряли контроль. «Барса» нашла пространство и доставила нам неприятности. Во втором тайме я хотел прессинговать немного повыше, но не получилось. Моя вина. Мы имеем преимущество в чемпионате. Нам нужно передохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям. Это тяжелое поражение, так как это Класико. Это удар, мы проиграли битву. Однако не стоит драматизировать из-за этой игры. Нас было не узнать, все пошло не так. Это моя вина, вина тренера. План оказался неудачным. «Барселона» играла лучше и заслуженно победила, но это не потопило нас. Нужно двигаться дальше и искать баланс. У нас остается 9-очковый отрыв.

Хави, главный тренер «Барселоны»:

Это радостный день для всех фанатов «Барселоны». Мы могли забить и больше, но не ожидали, что настолько превзойдем «Реал» на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу. Мы показали потрясающую игру, я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату. Уходим с улыбкой до ушей. Нам нужно продолжать работать, не думая о титуле.

Начо Фернандес, защитник «Реала»:

Мы показали очень плохую игру, а «Барселона» выдала отличный матч. Результат говорит обо всем. Это был один из наших худших матчей в сезоне. Возможно, мы были расслаблены, зная свое преимущество в турнирной таблице. Нам грустно, потому что всегда больно проигрывать в Класико. Пока мы проводим очень хороший сезон, и отрыв в таблице позволяет нам сохранить лидерство. Не могу объяснить это поражение. На мой взгляд, мы были плохи во всем: и в атаке, и в защите, и в контроле мяча. «Барса» превзошла нас во всех линиях. Поздравляю соперника.

Дани Алвес, защитник «Барселоны»:

Наша цель – вернуть свою идентичность, и это поможет нам стать первыми. Так было всегда и так будет. У «Барсы» свой стиль игры и своя философия, и это сделало нас великими. Если мы будем делать то, что привыкли делать, то, очевидно, будут и трофеи. Выиграть Ла Лигу будет тяжело, но почему бы не помечтать? Нам нужно делать свое дело, а дальше будет видно.

Тибо Куртуа, вратарь «Реала»:

Мы представили «Реал» в неподобающем свете. Хотели начать игру интенсивно, но соперник находил свободные зоны, а мы действовали недостаточно компактно. В эпизоде с первым голом мы сыграли невнимательно, да и второго гола это касается, а изменение схемы привело к тому, что за две минуты по моим воротам дважды били из убойных позиций. Наверное, мы не поняли идею тренера. А самое ужасное, что мы перестали бороться во втором тайме. У «Барсы» были еще моменты, результат мог быть гораздо хуже.

Иван Кампо, бывший защитник «Реала»:

Меня больше удивило то, насколько плохо выступил «Реал», чем то, насколько хорошо выглядела «Барселона». Начало второго тайма — это сущий кошмар, мне сложно было в это поверить. Анчелотти не преуспел в этом матче и принес извинения, но по-прежнему странно видеть, как он не рассчитывает на одних игроков, в то время как другие, выходящие на поле, выглядят настолько уставшими. Игроки и Анчелотти должны отреагировать на эту неудачу, от них ждут титула в Примере и побед в Лиге чемпионов.

Луис Суарес Мирамонтес, бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании:

Что я могу сказать тренеру, который в Класико делал необъяснимые вещи, например, поставил Модрича нападающим? Я думаю, Анчелотти сам не верил в то, что он делает. Он принял безумные решения. «Реалу» нужно задуматься о смене тренера.

Шакира, певица и жена Жерара Пике:

Жерар не разрешает мне говорить такие вещи публично, но сегодня я не могу молчать. Только мой муж с его героизмом может так играть, преодолевая травмы и боль, всегда выкладываться на 100%. И дело сейчас не в том, что он мой муж, а в том, что он лучший центральный защитник в мире. Я все сказала!

Хулио Пулидо, журналист Cadena SER:

Неожиданным героем этого фильма (или правильнее сказать антигероем?) стал Карло Анчелотти. Он ошибался буквально во всем. Началось с того, что он попытался заменить Бензема Модричем, потому что не доверяет другим нападающим. Таким образом, он деактивировал половину команды. Эта его штука с Модричем сломала полузащиту. Анчелотти выходит из Класико побитым и в мятой одежды, а Хави — преобразившимся и с широкой улыбкой, которая ему к лицу.

Жерар Лопес, обозреватель Movistar LaLiga:

Никто не ожидал такой игры, «Барселона» нанесла «Реалу» сокрушительное поражение, которое войдет в историю. «Барса» была ураганом, а Куртуа спас «Реал» от полного уничтожения, совершив три или четыре больших сэйва.

Альфредо Реланьо, издание Carrusel:

Анчелотти слишком далеко ушел от реального футбола в этом матче. Он усугубил отсутствие Бензема уничтожением другой важнейшей фигуры, отправив Модрича на позицию ложной девятки. Мне это сразу показалось бредом, даже не могу представить, что это могло ему дать. Карло мне всегда казался хорошим тренером и адекватным человеком, но в матче с «Барселоной» он просто сошел с ума. Он разрушил магический эффект после камбэка против ПСЖ . Остается только выяснить, было это временно затмение, или Анчелотти останется «тронутым» до конца сезона.

Томас Ронcеро, журналист AS и болельщик «Реала»: