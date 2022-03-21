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«Недопустимое унижение», «Анчелотти просто сошел с ума». Реакция на крупное поражение «Реала» от «Барселоны»

вчера, 21:21
Анчелотти

Слова ранят, пусть и не так, как поражения.

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

Мне понравилось начало матча, но при счете 0:1 мы потеряли контроль. «Барса» нашла пространство и доставила нам неприятности. Во втором тайме я хотел прессинговать немного повыше, но не получилось. Моя вина. Мы имеем преимущество в чемпионате. Нам нужно передохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям. Это тяжелое поражение, так как это Класико. Это удар, мы проиграли битву. Однако не стоит драматизировать из-за этой игры. Нас было не узнать, все пошло не так. Это моя вина, вина тренера. План оказался неудачным. «Барселона» играла лучше и заслуженно победила, но это не потопило нас. Нужно двигаться дальше и искать баланс. У нас остается 9-очковый отрыв.

Хави, главный тренер «Барселоны»:

Это радостный день для всех фанатов «Барселоны». Мы могли забить и больше, но не ожидали, что настолько превзойдем «Реал» на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу. Мы показали потрясающую игру, я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату. Уходим с улыбкой до ушей. Нам нужно продолжать работать, не думая о титуле.

Начо Фернандес, защитник «Реала»:

Мы показали очень плохую игру, а «Барселона» выдала отличный матч. Результат говорит обо всем. Это был один из наших худших матчей в сезоне. Возможно, мы были расслаблены, зная свое преимущество в турнирной таблице. Нам грустно, потому что всегда больно проигрывать в Класико. Пока мы проводим очень хороший сезон, и отрыв в таблице позволяет нам сохранить лидерство. Не могу объяснить это поражение. На мой взгляд, мы были плохи во всем: и в атаке, и в защите, и в контроле мяча. «Барса» превзошла нас во всех линиях. Поздравляю соперника.

Дани Алвес, защитник «Барселоны»:

Наша цель – вернуть свою идентичность, и это поможет нам стать первыми. Так было всегда и так будет. У «Барсы» свой стиль игры и своя философия, и это сделало нас великими. Если мы будем делать то, что привыкли делать, то, очевидно, будут и трофеи. Выиграть Ла Лигу будет тяжело, но почему бы не помечтать? Нам нужно делать свое дело, а дальше будет видно.

Тибо Куртуа, вратарь «Реала»:

Мы представили «Реал» в неподобающем свете. Хотели начать игру интенсивно, но соперник находил свободные зоны, а мы действовали недостаточно компактно. В эпизоде с первым голом мы сыграли невнимательно, да и второго гола это касается, а изменение схемы привело к тому, что за две минуты по моим воротам дважды били из убойных позиций. Наверное, мы не поняли идею тренера. А самое ужасное, что мы перестали бороться во втором тайме. У «Барсы» были еще моменты, результат мог быть гораздо хуже.

Иван Кампо, бывший защитник «Реала»:

Меня больше удивило то, насколько плохо выступил «Реал», чем то, насколько хорошо выглядела «Барселона». Начало второго тайма — это сущий кошмар, мне сложно было в это поверить. Анчелотти не преуспел в этом матче и принес извинения, но по-прежнему странно видеть, как он не рассчитывает на одних игроков, в то время как другие, выходящие на поле, выглядят настолько уставшими. Игроки и Анчелотти должны отреагировать на эту неудачу, от них ждут титула в Примере и побед в Лиге чемпионов.

Луис Суарес Мирамонтес, бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании:

Что я могу сказать тренеру, который в Класико делал необъяснимые вещи, например, поставил Модрича нападающим? Я думаю, Анчелотти сам не верил в то, что он делает. Он принял безумные решения. «Реалу» нужно задуматься о смене тренера.

Шакира, певица и жена Жерара Пике:

Жерар не разрешает мне говорить такие вещи публично, но сегодня я не могу молчать. Только мой муж с его героизмом может так играть, преодолевая травмы и боль, всегда выкладываться на 100%. И дело сейчас не в том, что он мой муж, а в том, что он лучший центральный защитник в мире. Я все сказала!

Хулио Пулидо, журналист Cadena SER:

Неожиданным героем этого фильма (или правильнее сказать антигероем?) стал Карло Анчелотти. Он ошибался буквально во всем. Началось с того, что он попытался заменить Бензема Модричем, потому что не доверяет другим нападающим. Таким образом, он деактивировал половину команды. Эта его штука с Модричем сломала полузащиту. Анчелотти выходит из Класико побитым и в мятой одежды, а Хави — преобразившимся и с широкой улыбкой, которая ему к лицу.

Жерар Лопес, обозреватель Movistar LaLiga:

Никто не ожидал такой игры, «Барселона» нанесла «Реалу» сокрушительное поражение, которое войдет в историю. «Барса» была ураганом, а Куртуа спас «Реал» от полного уничтожения, совершив три или четыре больших сэйва.

Альфредо Реланьо, издание Carrusel:

Анчелотти слишком далеко ушел от реального футбола в этом матче. Он усугубил отсутствие Бензема уничтожением другой важнейшей фигуры, отправив Модрича на позицию ложной девятки. Мне это сразу показалось бредом, даже не могу представить, что это могло ему дать. Карло мне всегда казался хорошим тренером и адекватным человеком, но в матче с «Барселоной» он просто сошел с ума. Он разрушил магический эффект после камбэка против ПСЖ. Остается только выяснить, было это временно затмение, или Анчелотти останется «тронутым» до конца сезона.

Томас Ронcеро, журналист AS и болельщик «Реала»:

Игроки так и не поняли, что это за матч. Хочется взять их за шкирку, усадить перед экраном и заставить смотреть эту игру три раза подряд. Они должны понять, что против «Барсы» нельзя так играть. Это недопустимое унижение. И позор, что «Реал» играл в черной форме в своем священном доме из-за каких-то маркетинговых глупостей. «Барса» и Хави устроили нам холодный душ в плохую для Анчелотти и большинства его игроков ночь. Гордость удалось сохранить только Куртуа, Модричу, Вальверде и Камавинга. Если они не поменяют чип, то даже чемпионство окажется под угрозой.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:44
...я с утра изумился глядя на передовицу любимого сайта, это что популярное
каталонское издание, на каждом шагу о прошедшем матче, событие какое, вы
ещё дату ежегодного празднования назначьте , цирк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:28
Карло!Это игроки Барселоны отомстили за подкуп судейства против ПСЖ!Шарик круглый.
112910415
112910415
сегодня в 05:20
очень много сказал этот матч тем, кто понимает !
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:46, ред.
Шакира дура
А Барсе и вправду незачем думать о титуле.
Его не будет.
Но и Реалу надо гнать Карло и купить нормального цз вместо Мили блин тао
khrdzq4p6hvp
khrdzq4p6hvp
сегодня в 00:16
Челси это не бесхребетный ПСЖ, будет больнее..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:18
Шакира рассмешила своим "лучший центральный защитник в мире")))
The_Beck
The_Beck ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:02
Именно таки вина Анчи, а по поводу Моура, В лучшие годы да и сейчас он винил игроков там где были виноваты, так же брал вину на себя где считал что его косяк. В данном случае где ЦФ? Бензина нету так теперь не играть без ЦФ? Зачем Йович тогда на лавке? Где молодежка? Что за середина зачем ломать трио, пихая непонятно куда Феде? Каземиро в этом сезоне плох только из-за папы Карло, зачем в Эль классико Начо?? Я понимаю нету Менди, Но Алаба изначальный прекрасный бровочник, а зачем после перерывы идиотские перестановки с фланга на фланг? Не вышел Азар, хотя он умеет держать мяч, как и Иско. Анчи слил игру а не Реал
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:16
Анчи старый маразматик, в таких больших матчах даёт сбой. Надеюсь всегда с Барсой он дрогнет и будет допускать много ошибок.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:52
Сказалось отсутствие вразумительной скамейки запасных у Реала. Бэйл, Азар и Иско, три игрока, у каждого свой путь на дно от былого величия, но иногда достаточно одного немотивированного игрока, чтоб разваливать команду годами (как Погба в МЮ), а тут их сразу три.
Двое уйдут летом, третьего если повезёт, то продадут. Поиграть в Реале и ни разу не выступить в Эль-классико. Такое даже Роббен себе бы не позволил никогда, а уж он то был точно хрусталём в Реале.

Схема себя полностью не оправдала. Все это увидели, все это признали, в том числе и сам тренер. Я вижу в этом плюсы. Моуру из года в год уже в лицо тыкают за его оборонительный и трусливый футбол, который очень часто подводит, а он не меняется... Меняет только клубы. Хотя куда лучше проигрывать как Лидс в атакующем футболе, чем трусливо как Моур.

Раз Анчи признал ошибку и сделал это сразу, то вероятно с Челси мы уже не допустим таких ошибок. А это большой плюс. Лучше допустить ошибки тогда, когда они не повлияют ни на что.

Единственное, я его не очень понял, почему он не выпустил сразу свежих игроков. Модрич точно заслужил отдых, а не осваивание новых схем.

Себальос, Марсело, Мариано, Йович, кантерано, Камавинга, надо было дать им поиграть в изначально проигрышном матче. Барселона всё же была куда более мотивирована. Я ставил на ничью в этом матче, это был максимум немотивированного и ослабленного Реала. Но я болельщик Реала. Сторонний зритель мог быть смелее и ставить на Барсу сразу.
протон
протон
вчера в 21:36
За что уважаю Анчелотти,так это еще и за то что в отличии от некоторых тренеров (в частности Моура) не ищет виновных,а даже наоборот можетвсю вину взять на себя .Хотя лично я считаю что в любом подобном случае в первую очередь все же виноваты игроки (если только тренер не выставил какой-то непонятный состав или делал (а то и нет) непонятные замены. Футбол это все же не шахматы (пусть и тут тактика и стратегия имеют важное значение),и игроки не пешки и фигуры которые двигает исключительно тренер ... 90% все же решают на поле именно они ...
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