53 минуты на разгром. «Барселона» наказала расслабившийся «Реал», Обамеянг продолжает феерить

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вчера, 08:40

«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». «Соккер.ру» — об Эль Класико.

Концентрация и резкость

Если посмотреть на счет и статистику по первому часу игры, то можно представить, будто «Барселона» с самого начала тотально доминировала. Но это не так. Ей пришлось пройти стартовый отрезок борьбы за инициативу. И там ситуация могла развернуться как угодно. Вспомните удар Вальверде на седьмой минуте, когда потащил тер Штеген. Но «Барселона» оказалась лучше готова психологически и лучше настроена.

Постепенно она стала склонять преимущество в свою сторону, проявляя проблемы «Реала» с концентрацией и резкостью. В этот период полем боя стала средняя линия, в которой к исходу получаса три игрока в составе обеих команд имели по желтой карточке – Кроос, Бускетс и де Йонг. Несмотря на «проигрыш» по карточкам, «Барселона» выиграла центр поля в динамике, что пришлось признать и Анчелотти, убирая в перерыве Крооса и выпуская Камавингу.

Выигрыш средней линии обеспечил каталонцам необходимый плацдарм для подготовки и проведения опасных атак, позволил соединить атаку с полузащитой и отыскать простор, свободные зоны в построениях «Реала». А дыр оказалось многовато.

Все валится из рук

Проиграв «Барселоне» в резкости, в подвижности, «Реал» сдал и следующий бастион – надежность обороны. Можно ведь терпеть, держаться и уколоть в решающий момент. Но для этого нужны крепкие тылы. И их у «Реала» не оказалось. Дембеле ушел от Начо на фланге играючи, когда подавал в голову Обамеянгу на первый гол. Пьер-Эмерик легко нашел местечко между Алабой и Эдером, забивая. К слову, через десять минут каталонцы трюк повторили, но уже с углового, что даже более позорно для защиты такого уровня. Только теперь между Алабой и Эдером оказался Араухо, замкнувший навес все того же Дембеле. Причем подача делалась по высокой дуге, но оба центральных защитника «Реала» просто потеряли опасного оппонента.

Растерянность и несобранность сквозили в действиях и поведении игроков «Реала» повсеместно. Из недоумевающих и почти плачущих лиц Винисиуса и Эдера можно сделать приличную видеонарезку. А неловкое падение Жуниора, который не рассчитал с моментом отталкивания в чужой штрафной и буквально нырнул на тер Штегена, а не споткнувшись об него, как планировал, выглядело максимально комично. И тоже подчеркнуло растерянность.

Продолжение распада и режим доигрывания

Анчелотти — тренер многоопытный и мудрый, но даже ему не удалось ничего сделать с психологическим недонастроем команды. В перерыве он перестроил схему, когда выпустил помимо Камавинги Мариано Диаса. Но эмоциональные проблемы усугубили непонимание новой схемы. Иначе не объяснить, как Торреса дважды за несколько минут упустили, оставив центр обороны. Один раз он простил, второй – нет.

Ну, а апофеозом стал четвертый гол, когда все прекратили борьбу, среагировав на поднятый флажок бокового арбитра, а Обамеянг на всякий случай доиграл момент и забил, несмотря на офсайд. ВАР же показал, что офсайда нет, и гол оказался легитимным. Эмоциональные попытки игроков «Реала» показать судье, что они остановились, потому что лайнсмен поднял флажок, достаточно неубедительны – арбитр каждому показал, что реагировать нужно только на свисток, а не на какие-то другие обстоятельства. Еще одно свидетельство психологической разобранности «Реала». После четвертого гола все перешло в режим доигрывания.

Этот режим можно узнать и по статистическим показателям, и по заменам, и по содержанию игры. В ней пропало напряжение, потому что все понимали исход, но при этом еще хватало голевых моментов. Просто каждый понимал, что от исхода одного-двух таких эпизодов уже ничего не поменяется.

Психологический груз упал, и игра превратилась в череду упущенных моментов, воспринимаемых на уровне тренировочных. Кто-то будет говорить, что «Реалу» не хватило Бензема. Но все же главная причина провала мадридцев заключается в том, что они оказались не настроены должным образом на игру с возрождающейся «Барселоной».

Пять подряд побед в Эль Класико или уверенный отрыв в Ла Лиге, или лихой разнос ПСЖ в Лиге чемпионов – все это вместе или что-то отдельно повлияло на то, что «Реал» не отнесся с должным уважением и вниманием к этому сражению. А для «Барселоны» оно было знаковым и подчеркнуло новый статус команды Хави – теперь есть вопросы даже к судьбе чемпионской гонки, несмотря на большой отрыв мадридцев. Как бы локальный психологический слом не перерос в глобальный.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (4) – 18 (10)

Преимущество «Барселоны» по созданным моментам ярко отражается и на этом статистическом показателе. Каталонцы атаковали больше, атаковали опаснее, били по воротам чаще и точнее – во всем были лучше. Самыми бьющими оказались Обамеянг и Торрес – на их счету по шесть попыток. У «Реала» Вальверде и Родриго имеют по три попытки – это лучший показатель у мадридцев. Особенно явным преимущество каталонцев было в первый час игры. Его «Реал» закончил с четырьмя ударами (два – в створ), а «Барселона» — с 13 ударами (семь – в створ). Как раз к исходу часа игры все было решено, и игра перешла в другое русло.

Владение мячом (точность передач): 40,5% (87%) — 59,5% (89%)

Обе команды обеспечили примерно равную точность передач, что в принципе подчеркивает уровень мастерства исполнителей, уровень их работы с мячом. Но не показывает, как сами футболисты двигались. А именно в движении и выборе позиции «Реал» проигрывал «Барселоне». Ну, и передач каталонцы сделали гораздо больше, чем мадридцы. Снова часовую отметку можно считать некоторой границей. В первый час игры «Барселона» владела мячом 62,3 процента времени, а точность передач превышала 91 процент.

Блеск Обамеянга

В какой-то момент казалось, что карьера Обамеянга бесславно скатится вниз, а его переход в «Барселону» мог восприниматься как шаг отчаяния для каталонцев и самого габонца – авось что-то получится. Но сейчас эта сделка претендует на звание лучшей в сезоне. Безусловно, в этом матче именно Обамеянг стал главной звездой. И становится ясно, что нынешнее возрождение «Барселоны» стоит связывать не только с персоной Хави, но и с появлением в команде такого форварда, который, как говорят в западной прессе, «делает разницу».

За последние восемь матчей в составе «Барселоны» Обамеянг забил девять мячей, включая два «Реалу». В этой же игре у него еще и голевая передача. То есть сразу три результативных действия. Что помещает его в историю. В том числе в историю Эль Класико, которое для него было дебютным – ни одному дебютанту Эль Класико в 21-м веке не удавалось поучаствовать сразу в трех голах. А несколько мячей в своем первом Эль Класико за «Барселону» до Обамеянга забивал Мигель Анхель Бустильо, и случилось это 14 сентября 1969 года.

Обамеянг стал всего лишь вторым африканцем, который забивал в Эль Класико. Первым был камерунец Самюэль Это’О. Пристреливался к «Реалу» Пьер-Эмерик давненько. Это же его «клиент»! Он забивал в каждой из своих пяти последних встреч с мадридским клубом – всего шесть мячей. Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке, который забил в пяти матчах против «Реала» подряд.

Обамеянг стал вторым игроком в 21-м веке, который забил шесть мячей в первых своих пяти матчах в Ла Лиге. Первый – Борха Бастон, который в составе «Эйбара» в период с сентября по октябрь 2015 года забил те же шесть мячей в пяти своих дебютных матчах чемпионата. Так что Обамеянг показывает просто фантастический футбол.

Хотя если закончить тему общей статистики и знаменательных цифр, то стоит отметить, что для Бускетса эта игра стала 442-й за «Барселону» в Ла Лиге. Он сравнялся по этому показателю с Андресом Иньестой, с которым теперь делит третье место. Уступает только Лионелю Месси (520 матчей) и Хави (505 матчей). Для Бускетса это 43-е Эль Класико. Больше только у Месси и Серхио Рамоса – по 45.