ЦСКА разгромил «Рубин», арбитры ушли на второй план. Оборону Слуцкого смяли за двадцать пять минут

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вчера, 17:22

Элитные новички снова проявили себя.

Защиту «Рубина» уничтожили

Тренер Слуцкий в невероятно плохой форме. Об этом рассказывали еще в прошлом году. За зиму ничего не изменилось, «Рубин» играет неправильно, без вдохновения, без темпа, без смекалки. Нельзя спихнуть вину на арбитров после 6:1, когда счет к середине первого тайма уже 4:0. Про судейский корпус – чуть ниже, а здесь возмущаемся, как «прекрасно» голкипера Дюпина охраняет его оборона.

Вратари – особые люди в футболе, поскольку нередко они уходят с поля вообще без пропущенного мяча, а безгрешных в игре надо ценить. Но если защиты нет вообще, что Юрий мог поделать? Все пасы за спину Бегичу и Тальби работали. На стандартах «Рубин» оставлял свободными самых опасных игроков соперника. Удивляет, что даже солидные знания Слуцкого о ЦСКА не сработали.

Не исключено, что у казанского клуба есть проблемы, о которых нам пока не рассказали. Возможно, проблемы финансового толка? Поэтому футболисты нервничают, оборона ушла в туман, а Языджи смог без труда сделать хет-трик. По голу на счету Гбамена, Карраскаля и Медины, снова четверка зимних новичков отработала великолепно. С другой стороны, соперника-то на поле не увидели. «Рубин» посыпался, Кучаев и Кварацхелия дергались, но выжали лишь гол престижа.

Первые голы ЦСКА и судейство с VAR

Будь финальный счет 1:0, получили бы большой скандал? Не факт, ведь можем спокойно разобраться в эпизодах с первым и вторым мячами. Непонятно, почему арбитры VAR нарисовали синюю линию мяча не по проекции крайней точки оного, а чуть ближе к воротам Дюпина. Но вот проекцию с плеча Языджи спустили верно – красная линия изображена так, как велят правила.

На общем плане без линий кажется, что Языджи ближе к воротам, чем защитники. Но загвоздка в том, что офсайд фиксируют по линии мяча, а тот ближе к чужим воротам, чем турецкий плеймейкер. Максимум — примерно на одном уровне. Получается пас назад или строго поперек поля. Первый гол ЦСКА засчитали по правилам, хотя многим сразу показалось, что офсайд очевидный и арбитры просто издеваются над Слуцким.

Второй гол тоже сначала вызвал споры, поскольку мяч отскочил от тела в руку Медине, а затем отправился к Гбамена, и тот переправил его в сетку. Эксперт по судейству Игорь Федотов вот так увидел эпизод:

Панин ( VAR ) ошибается. 2-ой гол в ворота «Рубина» забит с нарушением правил. После рикошета мяч попал в руку и после этого незамедлительно был забит гол. Согласно правилам игры (правило 12, игра рукой в мяч), нарушением является, если игрок забивает гол сразу после того, как мяч коснулся руки (Даже если это произошло случайно). Правильное решение: отмена гола и назначение штрафного удара.

И вот тут специалист, поскольку изменения в правила внесли недавно, ошибся. Если бы Медина сам забил после случайного попадания в руку, тогда все рассуждения верны, гол нельзя засчитывать. Но раз мяч попал к его напарнику рикошетом от чужой руки, которую далеко в сторону не отставляли, то это не нарушение правил по современным трактовкам.

Об этом рассказывал в одном из интервью Пьерлуиджи Коллина, а ему можно верить, ведь работает в ФИФА и сам объясняет рефери, как понимать правила. Панин знает конкретную трактовку лучше, чем эксперт Федотов. Просто запомнить. Если гол сразу после игры рукой одного человека – нельзя засчитывать. Если случайный отскок от руки напарника – гол по современным правилам.

Слуцкий потерял нити игры

Грустно смотреть, потому что шутник Леонид Викторович в числе персон в российском футболе, к которым нетрудно относиться с симпатией. Но когда вместо вечных жалоб предлагает улыбки и крутой футбол. Честно говоря, удивляет, что при неплохом скаутинге Яровинского получили такой плохой результат. Казань не худший город страны, поэтому там хотели жить и работать приличные исполнители. Но теперь многие, как Уремович и Дрейер, решили, что лучше уйти.

Вряд ли они вернутся, Слуцкий ведь без уклончивых формулировок сказал, что ситуация изменилась, удержать ценных ребят будет сложно. Еще сложнее удержать команду от развала в нынешней ситуации. Бегич в составе «Крыльев Советов» был одним из лучших центральных защитников лиги, вернулся в Казань – кандидат в антисборную. Сегодня на его счету много ошибок и красная карточка. Голы «армейцев» на удивление легкие, им никто, кроме правила футбола, не мешал забивать.

Удаление Ломовицкого тоже максимально глупое. Слуцкий спешил его поменять. Арендованный «спартаковец» опередил тренера, заработал вторую желтую, словно издеваясь над бывшим тренером ЦСКА . Целый тайм в гостях «Рубин» провел в меньшинстве. В результате 6 из 9 точных ударов команды Алексея Березуцкого оказались голевыми. ЦСКА обыгрывал «Мордовию» со счетом 7:1, но там были своеобразные отношения. С казанцами история совсем другая.

«Рубин» собрал ничью и три подряд победы над москвичами, являлись неудобным оппонентом. Но зимой Бабаев провернул одну из самых ловких трансферных кампаний в РПЛ за последние десять лет. ЦСКА не заполучил Языджи, Карраскаля и Гбамена надолго, это лишь аренды, но вместе со свободным агентом Мединой все усилили основы. Большая четверка идеально вписалась, трое атакующих футболистов ведут игру, а опорник еще и личные призы выигрывает. «Армейцы» на кураже, хотя впервые голы создавались так легко, без вырванных на последних минутах побед.

После победы над «Спартаком» говорили, что надо к ним присмотреться, не спешить с оценками. Успех против «Сочи» был непростым – два стандарта, два гола Дивеева. Дальше в дополнительное время дожали «Нижний Новгород», команду неуступчивую, ведь Кержаков по старой памяти из москвичей принимает только «Динамо». Наконец, ЦСКА Березуцкого сумел в добавленное время пробить Худякова – снова по ходу матча были вопросы к команде против сломанного «Локомотива». Но вот «Рубин» сдался на первых минутах, «армейцы» получили преимущество, которое сложно было растерять.

Москвичи сыграли легко и красиво, и дело не в судействе в этом случае. «Рубин» развалился, ЦСКА не пришлось прикрыть свои минусы, холили строго с козырей. Удаления помогли, ведь владение 69 на 31 %, и даже отчаянная попытка казанцев читать чужую игру – перехватили много мячей, не привела к контратакам. Более сильная команда задавила приличный коллектив в кризисе. В клубе Слуцкого явно что-то не так, и не только с игрой в футбол. А ЦСКА жалеет лишь о том, что второе место не отправит в Лигу чемпионов.

С нынешними результатами за «серебро» можно и нужно воевать. Как и за победу в кубке, хотя там ждет дерби против проблемного «Спартака».