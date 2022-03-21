Анчелотти знает, что виноват. Фиаско «Реала» в Эль Класико — издержки метода Папы Карло

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вчера, 12:40

Но звонкая оплеуха может настроить «Реал» на концовку сезона.

«Реал» оказался не готов к столкновению со стихией

«Барселона» преобразилась под руководством Хави и за несколько месяцев обрела симпатичное лицо с классическими каталонскими чертами, главная из которых — контроль над мячом. Вернулся фирменный стиль, который нельзя разрушить исключительно силой воли и талантом своих игроков, нужна тщательная подготовка, решение тактических головоломок и правильный настрой. У «Реала» в Класико не было ничего из этого, а еще не хватало Бензема и Менди.

Потеря двух игроков стартового состава, среди которых Бензема, очень чувствительны для команды, делающей ставку на индивидуальный класс и «химию», метод Анчелотти предполагает достижение максимальной суммы мастерства при сложении качеств выходящих на поле футболистов. Ни у кого не должно возникать сомнений, что Карло — великий тренер, однако он никогда не был великим стратегом и тактиком.

Мы хотели больше контролировать мяч, выше прессинговать, но после первого пропущенного гола мы отошли от плана, и это ударило по нам. План оказался неудачным. «Барселона» играла лучше и заслуженно победила, но это не потопило нас. Нужно двигаться дальше и искать баланс. У нас остается 9-очковый отрыв.

Зато он лучший в мире по созданию и контролю игровых свобод, умеет вытаскивать максимум из игроков внутри своего зримо безрамочного стиля. Конечно, рамки у команд Анчелотти все-таки есть, хотя они и размыты, но уже этого достаточно, чтобы называть «Реал» командой без стиля. Мадридцы не завязаны на определенную философию, играют на инстинктах и мастерстве. Иногда это помогает, как в той же игре с ПСЖ , а порой выходит боком.

Тренерский штаб «Реала» провалил Эль Класико

Системный тренер компенсирует кадровые потери, замещая выбывших лидеров наиболее подходящими под определенную ролевую модель футболистами, в то время как тренер, ставящий сиюминутные решения выше стратегических, собирает из доступных игроков команду с максимальной суммой мастерства на данный момент. Так поступил Анчелотти в Класико: выбрал 11 наиболее готовых футболистов и нашел для каждого наиболее подходящую в его понимании позицию. Итальянца даже не смутила получившаяся схема — то ли 4-2-4, то ли 4-2-2-2.

Потеря Менди и Бензема стала первым ударом по «Реалу», а второй нанес уже тренерский штаб, лишив команду возможностей для самоорганизации в рамках привычных 4-3-3. Анчелотти усугубил отсутствие лидеров тактическими перестановками, те самым Карло лишил «Реал» точек опоры: Винисиус обособился от команды на левом фланге, Модрич получил непонятную роль. Самая сыгранная и качественная линия «Реала» лишилась всех своих козырей, передел зон ответственности в полузащите позволил «Барселоне» доминировать, ведь Каземиро, Кроос, Модрич и Вальверде так и не поделили обязанности.

Вряд ли «Реал» проиграл бы со счетом 0:4, замени Анчелотти Карима Бензема по позиции. Конечно, Йович или Бэйл в центре атаке — это принципиально иное качество, зато такой подход не порушил бы командные устои. На самом деле, к понятному варианту не поздно было вернуться после первого тайма, когда «Реал» проигрывал 0:2, но в перерыве Анчелотти «сошел с ума» и сделал две замены, в результате которых в обороне на своей позиции остался только 1 из 4 защитников — Эдер Милитао. Алаба ушел налево, Начо перебрался на правый фланг, Каземиро опустился из полузащиты. Дезорганизованный «Реал» получил два гола за пять минут и сложил оружие.

Анчелотти — реваншист по натуре

У Анчелотти в тренерской карьере больше 1000 матчей и 225 поражений. Карло не был бы великим тренером с охапкой титулов в коллекции, если бы не умел вставать, отряхиваться и двигаться дальше после неудач. Итальянец признал свою вину, но призвал не драматизировать. И это резонно, ведь даже столь болезненное фиаско не отменяет того факта, что за два месяца до окончания сезона «Реал» опережает ближайшего преследователя в Ла Лиге на двузначное количество очков, впереди четвертьфинал Лиги чемпионов, а позади завоеванный трофей — Суперкубок Испании.

Единичное поражение от «Барселоны», пусть и такое болезненное, никак не влияет на турнирные амбиции «Реала» и не делает команду Карло Анчелотти слабее. А скорее делает ее более злой и расчетливой, и тренерский штаб в следующих матчах не станет прибегать к чересчур оригинальным идеям, глядя на пугало в виде разгрома в Класико. Что же касается Анчелотти, все помнят стамбульский финал Лиги чемпионов, который он проиграл с «Миланом», ведя в счете 3:0 против «Ливерпуля».

Однако не стоит забывать, что последнее слово в этом соперничестве осталось за Карло: через два года он снова встретил «Ливерпуль» и Бенитеса в финале, счет был 2:1 в пользу «Милана». Пожалуй, и у этого поражения от «Барселоны» больше шансов подхлестнуть «Реал» перед решающей фазой сезона, нежели погубить его. И здесь метод Анчелотти работает уже на руку «сливочным»: разгром в Класико не является крушением системы, это провал локальной модели, которую теперь отправят на пыльный чердак. Никто не ожидал, что «Барселона» настолько превзойдет «Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу», но этот результат может пойти на пользу и победителям, и проигравшим.