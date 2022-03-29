Ибрагимович прокатился в Ferrari, Адриано удивил своим внешним видом. Лучшее из Сети

Традиционный обзор активности футболистов в социальных сетях.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович покатался на Феррари. На днях футболист рассказал, на сколько хватит его «бензина» до конца карьеры.
А дома шведа ждет вот такой друг.
Бывший игрок «Интера» Адриано тоже любит быструю езду. Впрочем, любителей футбола поразил не мопед, а сам бразилец, который растерял былую форму.
Стиляга дня. Футболист «Реала» Марко Асенсио.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне провёл вечер со своей семьей.
Защитник ПСЖ Серхио Рамос отпраздновал день рождения своей жены.
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи — суперпапа! Именно так считает этот парень.
Милота дня. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отрабатывает приветствие со своей дочкой.
Легенда «Аякса» Эдвин ван дер Сар мог бы сняться в новой части «Бората», если бы такая вышла на экраны.
Форвард «Зенита» Малком решил отдохнуть в Дубаи.
У форварда «Наполи» Дриса Мертенса родился ребенок.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне посетил вместе с женой Париж.
Защитник «Барселоны» Дани Алвес — ответственный за музыкальную атмосферу в раздевалке сборной Бразилии.
Девушка дня. Спутница форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Бывший игрок «Зенита» Халк любит ходить в сауну.
На этом наш выпуск завершен. Цените своих друзей!