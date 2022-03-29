«Сельта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид, который состоится 2 апреля 2022 года
«Сельта»
«Сельта» более стабильно выступает в нынешнем сезоне чемпионата Испании, однако в последних пяти турах могла одержать лишь одну победу. Такие результаты оттеснили команду на 11 место с набранными 36 очками. Коллектив вряд ли сможет претендовать на еврокубки по результатам этого футбольного года, но за зону вылета и понижение в классе болельщики точно могут не волноваться, так как отрыв составляет 10 очков.
20 марта «Сельта» сыграла вничью с «Бетисом», который идет в группе лидеров, а 12 числа минимально уступила на выезде «Вильярреалу» (0:1).
«Реал» Мадрид
Королевский клуб крупно проиграл в прошлом туре самому принципиальному сопернику – «Барселоне», что могло серьезно ударить по амбициям игроков. Тем не менее, команда остается лидером чемпионата Испании, где уже набрала 66 пунктов и опережает «Севилью» на шесть баллов. Чтобы не растерять свое преимущество, мадридскому «Реалу» очень нужна победа в предстоящей встрече, поэтому футболисты приложат все усилия, чтобы частично реабилитироваться за прошлый тур.
20 марта «Реал» был разгромлен на своем поле «Барселоной» (0:4), а 14 марта обыграл на выезде «Мальорку» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 4.1
- Ничья – 3.71
- Победит «Реал» Мадрид – 1.961
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Сельта» одержала три победы в последних десяти встречах во всех турнирах
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти поединков у «Сельты» за последнее время
Прогноз
Поставить на победу «Реал» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.961. Игроки королевского клуба будут крайне мотивированы на результат и смогут создать неразрешимые проблемы у ворот соперника.
Реал» Мадрид ведут борьбу на двух фронтах. В плей-офф Лиги Чемпионов благодаря хет-трику Карима Бензема, который француз оформил менее чем за 20 минут, испанцы прошли «ПСЖ» и теперь в четвертьфинале турнира сыграют против «Челси», защищающего титул. В чемпионате Испании «королевский клуб» по-прежнему лидирует, но репутация сильно испортилась перед паузой на матчи национальных сборных. Подшефные Карло Анчелотти на домашнем «Сантьяго Бернабеу» позорно проиграли «Барселоне» с сухим счетом 0:4, показав все свои проблемы в обороне.
Сельта» – крепкий и неудобный соперник, который при должном настрое может доставить проблем любому представителю Примеры. На своем поле «кельты» не проигрывают 6 игр кряду. «Реал» в поединке против «Барселоны» еще раз доказал, что после уходе Серхио Рамоса и Рафаэля Варана у команды нет надежной пары центральных защитников. Сильные оппоненты ранее зачастую поражали ворота мадридцев.
Моя ставка - ОЗ.
Реал» Мадрид ведут борьбу на двух фронтах. В плей-офф Лиги Чемпионов благодаря хет-трику Карима Бензема, который француз оформил менее чем за 20 минут, испанцы прошли «ПСЖ» и теперь в четвертьфинале турнира сыграют против «Челси», защищающего титул. В чемпионате Испании «королевский клуб» по-прежнему лидирует, но репутация сильно испортилась перед паузой на матчи национальных сборных. Подшефные Карло Анчелотти на домашнем «Сантьяго Бернабеу» позорно проиграли «Барселоне» с сухим счетом 0:4, показав все свои проблемы в обороне.
Сельта» – крепкий и неудобный соперник, который при должном настрое может доставить проблем любому представителю Примеры. На своем поле «кельты» не проигрывают 6 игр кряду. «Реал» в поединке против «Барселоны» еще раз доказал, что после уходе Серхио Рамоса и Рафаэля Варана у команды нет надежной пары центральных защитников. Сильные оппоненты ранее зачастую поражали ворота мадридцев.
Моя ставка - ОЗ.