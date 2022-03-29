«Сельта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид, который состоится 2 апреля 2022 года

«Сельта»

«Сельта» более стабильно выступает в нынешнем сезоне чемпионата Испании, однако в последних пяти турах могла одержать лишь одну победу. Такие результаты оттеснили команду на 11 место с набранными 36 очками. Коллектив вряд ли сможет претендовать на еврокубки по результатам этого футбольного года, но за зону вылета и понижение в классе болельщики точно могут не волноваться, так как отрыв составляет 10 очков.

20 марта «Сельта» сыграла вничью с «Бетисом», который идет в группе лидеров, а 12 числа минимально уступила на выезде «Вильярреалу» (0:1).

«Реал» Мадрид

Королевский клуб крупно проиграл в прошлом туре самому принципиальному сопернику – «Барселоне», что могло серьезно ударить по амбициям игроков. Тем не менее, команда остается лидером чемпионата Испании, где уже набрала 66 пунктов и опережает «Севилью» на шесть баллов. Чтобы не растерять свое преимущество, мадридскому «Реалу» очень нужна победа в предстоящей встрече, поэтому футболисты приложат все усилия, чтобы частично реабилитироваться за прошлый тур.

20 марта «Реал» был разгромлен на своем поле «Барселоной» (0:4), а 14 марта обыграл на выезде «Мальорку» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 4.1

Ничья – 3.71

Победит «Реал» Мадрид – 1.961

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Сельта» одержала три победы в последних десяти встречах во всех турнирах

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти поединков у «Сельты» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.961. Игроки королевского клуба будут крайне мотивированы на результат и смогут создать неразрешимые проблемы у ворот соперника.